1 сентября 2017 г., 10:54

Хабаровский филиал ВТБ выдал бизнесу региона более 48 миллиардов рублей кредитов

За 8 месяцев 2017 года хабаровский филиал ВТБ выдал компаниям региона кредитов на сумму 48,5 миллиарда рублей (рост 42 % к аналогичному периоду прошлого года). Из них предприятиям среднего бизнеса предоставлено финансирования в объеме 19,5 миллиарда (увеличение на 37%). Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе группы ВТБ в ДФО.

- Средства для развития получили предприятия обрабатывающей промышленности - одного из ключевых секторов экономики региона. При поддержке ВТБ местные предприятия АПК создают новые импортозамещающие производства, проводят модернизацию оборудования. Сейчас мы активно прорабатываем возможности финансирования логистических проектов предприятий среднего бизнеса в территориях опережающего развития, - прокомментировал заместитель управляющего хабаровского филиала Сергей Якимов.

Кредитно-документарный портфель филиала на 31 августа превысил 97 миллиардов рублей (рост 26 % к 31 августа 2016 года), в том числе портфель по среднему бизнесу - 26,8 миллиарда рублей (+32 %). В структуре кредитно-документарного портфеля основную часть составляют: обрабатывающая отрасль (63 %), торговля (9 %), энергетика (7 %), пищевая промышленность (5 %), строительство (4 %), добыча драгоценных металлов (4 %) и другие.