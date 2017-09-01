Повышение цен перед ВЭФ активно обсуждают приморцы

В преддверии Восточного экономического форума во Владивостоке сетевое сообщество из активных в социальных сетях горожан подняло волну из-за ценовой политики гостиниц, авиакомпаний и ресторанов. РИА «Восток-Медиа» сделало экскурс по основным аспектам, так или иначе связанным с «похуданием» кошелька.

Всё началось с публикации популярной в приморской столице (и за её пределами) «бьюти-блогерши» Валерии Беликовой в Instagram. Девушка высказала своё возмущение ценами в отелях на период с 1 сентября и по окончании ВЭФ. Также блогерша назвала ситуацию с билетами на самолёт «рубцом на сердце».

- К нам летят друзья и родственники из Новосибирска на свадьбу, а цены «Авроры» и Аэрофлота тем временем пытаются довести меня до слёз. Можно на Бали слетать за эти деньги. То же самое и с морским катерным транспортом. Это шантаж какой-то, - пишет Валерия Беликова в социальных сетях.

Под публикацией девушке вторят в комментариях и недовольные жители приморской столицы.

Цены на билеты Москва - Владивосток (в одну сторону) и вовсе равны стоимости поездки на Мальдивы на двоих»; «Как обычно бизнес по-русски»; «Ценообразование на внутренние рейсы вообще, наверное, происходит в специально организованном групповом делирии с тщательно подобранными галлюциногенами, вызывающими у участников ценообразовательного трипа спектр эмоций от насмешек до издевательского глумления», - так высказываются местные жители под постом в Instagram.

Что касается реальной ситуации с ценами на авиабилеты: компания «Аэрофлот», например, предлагает из столицы только билеты бизнес-класса - цена здесь колеблется от 68 000 до 99 000 рублей. Впрочем, даже при наличии финансов почти невозможно улететь прямым рейсом - только с пересадками. Да и билеты на сегодняшний день почти распроданы.

По поводу ажиотажа вокруг гостиничных номеров «Восток-Медиа» писало ещё в начале августа. Тогда агентство сообщало, что в преддверии Восточного экономического форума - 2017, который пройдёт в приморской столице 6 и 7 сентября, крупнейшие отели города уже распродали свои номера подчистую. Большая часть комфортабельных гостиниц Владивостока продала брони на абсолютно все свои номера в означенный период уже минувшей зимой.

Корреспондент «Восток-Медиа» выяснил, как обстоят дела с ценами на подготовленные властями региона - для участников ВЭФ - 6,5 тысячи гостиничных номеров.

Так, кампус ДВФУ может предложить гостям форума лишь трёхзвёздочный сервис со стоимостью размещения от 11,3 тысячи до 20 тысяч рублей в зависимости от типа номера.

Ещё около 3 000 номеров предоставят гостиницы Владивостока уровня 3, 4 и 5 звёзд. Примечательно, что среди них отсутствует многострадальный «Хаятт», который власти обещали открыть к ВЭФ. К слову, цены на размещение в гостиницах Владивостока, опубликованные на официальной странице ВЭФ, сопоставимы с ценами размещения в некоторых отелях уровня 4-5*.

К слову, недавно ресурс «ОтельерПро» опубликовал информацию о том, что гости Восточного экономического форума 2017 года были официально извещены, что в городе нет ни одного отеля категории «пять звёзд». Hotel Hyundai, который в этом году обозначен как пятизвёздочный, в минувшем, 2016 году фигурировал как отель из 4 звёзд.