Сахалинский зоопарк подготовил на уикенд праздник черепахи и творческий мастер-класс

В эти выходные в сахалинском зоопарке запланированы интересные мероприятия. Так, 2 сентября в 14 часов состоится мастер-класс «Веселые камешки», сообщили ТИА «Острова» в учреждении.

- Камень был, наверное, первым предметом, который человек взял в руки осознанно. Использовать его как основу для творчества люди стали тоже очень давно. Именно поэтому активных и любящих творить руками приглашаем на интересный мастер-класс по росписи природных камушков. С помощью кисти и красок вы сможете создать яркие и неповторимые сувениры для дома!, - говорят в зоопарке.

Встреча пройдет в шатре возле водоплавающей птицы.

3 сентября в 14 часов пройдет праздник «Черепахи». Гости смогут узнать об ареале обитания, отличительных особенностях, интересных фактах и предпочтении в питании.

- В этот же день вы сможете воочию узнать, чем питаются среднеазиатские черепахи, ведь с праздника вы попадете прямо на обед к нашим черепахам. А любителям подержать в руках черепашек мы также подготовили сюрприз - фотосессию с нашими питомцами-долгожителями!, - приглашают в зоопарке.