В Южно-Сахалинске впервые выступит Ансамбль песни и пляски Черноморского флота РФ

2 сентября в 20:00 на площади Победы в честь Дня окончания Второй мировой войны Ансамбль песни и пляски Краснознамённого Черноморского флота РФ подарит праздничный концерт всем южно-сахалинцам и гостям города. Об этом ТИА «Острова» рассказали в Сахалинской филармонии.

Прославленный коллектив из Севастополя выступит на Сахалине впервые.

Свой путь ансамбль начал в далеком 1932 году и внес значительный вклад в художественную культуру. За время своего успешного существования он стал известен далеко за пределами страны: артисты побывали с зарубежными гастролями в Англии, Франции, Швейцарии, Бельгии, Чехословакии, Голландии, Италии, Португалии, Греции, Польше, Германии, Дании, Турции, Болгарии и во многих других странах.

В 2017 году балет ансамбля принял участие в новом танцевальном проекте телеканала Россия «Танцуют все!» и стал финалистом этого масштабного телевизионного конкурса. Участники шоу исполняли бальные, народные, латиноамериканские танцы, а также рок-н-ролл, хип-хоп, брейк-данс и различную современную хореографию. Танцоры ансамбля песни пляски Черноморского флота достойно соревновались с другими знаменитыми танцевальными коллективами со всей страны и стали любимцами зрителей!

- За годы творческой деятельности ансамбль выработал свой собственный, ярко индивидуальный стиль исполнения. Мастерство ансамбля увлекает своей солнечностью, радостностью, молодостью духа, всепобеждающим оптимизмом, позитивным настроением для каждого зрителя!, - отмечают в Сахалинской филармонии.