Южносахалинцев приглашают на концерт ракуго

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30 августа в хирургическом отделении Курильской ЦРБ скончался 58-летний житель села Рейдово, поступивший с телесными повреждениями. Сообщение об этом поступило в следственный отдел, рассказали ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.
1 сентября по всей стране стартует патриотическая акция и продлится до празднования Дня Героев Отечества - 9 декабря. Цель проекта - встречи и неформальное общение Героев Российской Федерации и Советского Союза с подрастающим поколением, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства Сахалинской области.
Генеральное консульство Японии в Южно-Сахалинске впервые на Сахалине планирует провести мероприятие комедийного жанра ракуго - или театра одного актера. Для этого из Японии специально пригласят господина Кацура Утазо. Об этом ТИА «Острова» сообщили в консульстве.
На улице Сахалинской в областном центре начал работать новый мини-рынок для садоводов и огородников. Торговые ряды оборудованы по просьбе горожан, обратившихся во время прямой линии к губернатору Олегу Кожемяко, сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона.
2 сентября в 20:00 на площади Победы в честь Дня окончания Второй мировой войны Ансамбль песни и пляски Краснознамённого Черноморского флота РФ подарит праздничный концерт всем южно-сахалинцам и гостям города. Об этом ТИА «Острова» рассказали в Сахалинской филармонии.
В эти выходные в сахалинском зоопарке запланированы интересные мероприятия. Так, 2 сентября в 14 часов состоится мастер-класс «Веселые камешки», сообщили ТИА «Острова» в учреждении.
В преддверии Восточного экономического форума во Владивостоке сетевое сообщество из активных в социальных сетях горожан подняло волну из-за ценовой политики гостиниц, авиакомпаний и ресторанов. РИА «Восток-Медиа» сделало экскурс по основным аспектам, так или иначе связанным с «похуданием» кошелька.
За 8 месяцев 2017 года хабаровский филиал ВТБ выдал компаниям региона кредитов на сумму 48,5 миллиарда рублей (рост 42 % к аналогичному периоду прошлого года). Из них предприятиям среднего бизнеса предоставлено финансирования в объеме 19,5 миллиарда (увеличение на 37%). Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе группы ВТБ в ДФО.
В Южно-Сахалинске подвели итоги первого этапа проекта регионального фонда «Родные Острова» «Собери ребенка в школу». Он взял на себя обязательства и закупил нуждающимся семьям школьную форму и обувь, униформу и обувь для занятий физкультурой, теплые вещи и верхнюю одежду, сообщили ТИА «Острова» в фонде
Сахалинская область вошла в число лучших регионов по показателям потенциала регионального спроса, производительности труда и прибыльности предприятий. Данные об этом обнародовал Центральный Банк Российской федерации, сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона.
Сегодня в России отмечается День знаний. Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко поздравил островитян с праздником, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства региона.
За шесть месяцев нынешнего года островитяне направили 330 обращений в отделение Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области и еще 299 в территориальные органы фонда. Для сравнения, в 2016 году таких обращений было 320 и 256 соответственно, рассказали ТИА «Острова» в ведомстве.
Опыт Алтайского края в предупреждении природных пожаров рекомендует использовать всем регионам, в том числе и Сахалинской области, Сибирский региональный центр МЧС России. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе областного ведомства.
15 сентября Сахалинский областной художественный музей приглашает почитателей авторской песни и поэзии на концерт Сергея Хе «Лебединые церкви мои». Он будет посвящен творчеству современного русского писателя, автора романов, стихов, песен Тимура Зульфикарова, рассказали ТИА «Острова» в областном министерстве культуры.
За январь - июль в Сахалинской области отмечен естественный прирост населения. В органах ЗАГС зарегистрировано 3 600 родившихся, в том числе 50 многоплодных родов (двойни и 1 тройня). Об этом ТИА «Острова» сообщили в Сахалинстате.
Отделение спортивной гимнастики южно-сахалинского дворца спорта «Кристалл» объявляет набор детей от 3 до 6 лет. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта Сахалинской области.
Сахалинцам с ограниченными возможностями здоровья создадут комфортные условия для голосования
В Сахалинской области гражданам с ограниченными физическими возможностями по максимуму обеспечат условия для участия в выборах в единый день голосования 10 сентября. Вопрос об этом в очередной раз подняли в ходе прошедшего заседания, сообщили ТИА «Острова» в областном избиркоме.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области напоминает гражданам о том, что оценить качество работы ведомства можно на официальном сайте, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.
Тымовские полицейские раскрыли кражу имущества. В полицию обратился 30-летний житель села Адо-Тымово. Мужчина заявил, что с 26 по 28 августа из багажника его автомобиля, стоящего во дворе дома, пропала надувная лодка. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.
30 августа в полицию Долинска поступило сообщение из лечебного учреждения. Фельдшер заявил, что из дома по улице Пионерской был госпитализирован в хирургическое отделение районной больницы 64-летний местный житель, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
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Генеральное консульство Японии в Южно-Сахалинске впервые на Сахалине планирует провести мероприятие комедийного жанра ракуго - или театра одного актера. Для этого из Японии специально пригласят господина Кацура Утазо. Об этом ТИА «Острова» сообщили в консульстве.
Выступление японского мастера комедии будет сопровождаться на экране субтитрами на русском языке. История ракуго или театра одного актера известна уже около 400 лет. Обычно ракуго называют искусством комического устного рассказа, потому что большая часть миниатюр - это сатирические рассказы с комической развязкой оти (буквально «падение»). Популярность этого жанра сегодня так же велика, как и много лет назад.
Дата и время проведения: 9-10 сентября с 14:00 до 15:30. Место проведения: Сахалинская областная универсальная научная библиотека (конференц-зал, 1 этаж) по адресу: улица Хабаровская, 78. Вход на мероприятие свободный.
30 августа в хирургическом отделении Курильской ЦРБ скончался 58-летний житель села Рейдово, поступивший с телесными повреждениями. Сообщение об этом поступило в следственный отдел, рассказали ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.
1 сентября по всей стране стартует патриотическая акция и продлится до празднования Дня Героев Отечества - 9 декабря. Цель проекта - встречи и неформальное общение Героев Российской Федерации и Советского Союза с подрастающим поколением, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства Сахалинской области.
Генеральное консульство Японии в Южно-Сахалинске впервые на Сахалине планирует провести мероприятие комедийного жанра ракуго - или театра одного актера. Для этого из Японии специально пригласят господина Кацура Утазо. Об этом ТИА «Острова» сообщили в консульстве.
На улице Сахалинской в областном центре начал работать новый мини-рынок для садоводов и огородников. Торговые ряды оборудованы по просьбе горожан, обратившихся во время прямой линии к губернатору Олегу Кожемяко, сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона.
2 сентября в 20:00 на площади Победы в честь Дня окончания Второй мировой войны Ансамбль песни и пляски Краснознамённого Черноморского флота РФ подарит праздничный концерт всем южно-сахалинцам и гостям города. Об этом ТИА «Острова» рассказали в Сахалинской филармонии.
В эти выходные в сахалинском зоопарке запланированы интересные мероприятия. Так, 2 сентября в 14 часов состоится мастер-класс «Веселые камешки», сообщили ТИА «Острова» в учреждении.
В преддверии Восточного экономического форума во Владивостоке сетевое сообщество из активных в социальных сетях горожан подняло волну из-за ценовой политики гостиниц, авиакомпаний и ресторанов. РИА «Восток-Медиа» сделало экскурс по основным аспектам, так или иначе связанным с «похуданием» кошелька.
За 8 месяцев 2017 года хабаровский филиал ВТБ выдал компаниям региона кредитов на сумму 48,5 миллиарда рублей (рост 42 % к аналогичному периоду прошлого года). Из них предприятиям среднего бизнеса предоставлено финансирования в объеме 19,5 миллиарда (увеличение на 37%). Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе группы ВТБ в ДФО.
В Южно-Сахалинске подвели итоги первого этапа проекта регионального фонда «Родные Острова» «Собери ребенка в школу». Он взял на себя обязательства и закупил нуждающимся семьям школьную форму и обувь, униформу и обувь для занятий физкультурой, теплые вещи и верхнюю одежду, сообщили ТИА «Острова» в фонде
Сахалинская область вошла в число лучших регионов по показателям потенциала регионального спроса, производительности труда и прибыльности предприятий. Данные об этом обнародовал Центральный Банк Российской федерации, сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона.
Сегодня в России отмечается День знаний. Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко поздравил островитян с праздником, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства региона.
За шесть месяцев нынешнего года островитяне направили 330 обращений в отделение Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области и еще 299 в территориальные органы фонда. Для сравнения, в 2016 году таких обращений было 320 и 256 соответственно, рассказали ТИА «Острова» в ведомстве.
Опыт Алтайского края в предупреждении природных пожаров рекомендует использовать всем регионам, в том числе и Сахалинской области, Сибирский региональный центр МЧС России. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе областного ведомства.
15 сентября Сахалинский областной художественный музей приглашает почитателей авторской песни и поэзии на концерт Сергея Хе «Лебединые церкви мои». Он будет посвящен творчеству современного русского писателя, автора романов, стихов, песен Тимура Зульфикарова, рассказали ТИА «Острова» в областном министерстве культуры.
За январь - июль в Сахалинской области отмечен естественный прирост населения. В органах ЗАГС зарегистрировано 3 600 родившихся, в том числе 50 многоплодных родов (двойни и 1 тройня). Об этом ТИА «Острова» сообщили в Сахалинстате.
Отделение спортивной гимнастики южно-сахалинского дворца спорта «Кристалл» объявляет набор детей от 3 до 6 лет. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта Сахалинской области.
Сахалинцам с ограниченными возможностями здоровья создадут комфортные условия для голосования
В Сахалинской области гражданам с ограниченными физическими возможностями по максимуму обеспечат условия для участия в выборах в единый день голосования 10 сентября. Вопрос об этом в очередной раз подняли в ходе прошедшего заседания, сообщили ТИА «Острова» в областном избиркоме.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области напоминает гражданам о том, что оценить качество работы ведомства можно на официальном сайте, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.
Тымовские полицейские раскрыли кражу имущества. В полицию обратился 30-летний житель села Адо-Тымово. Мужчина заявил, что с 26 по 28 августа из багажника его автомобиля, стоящего во дворе дома, пропала надувная лодка. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.
30 августа в полицию Долинска поступило сообщение из лечебного учреждения. Фельдшер заявил, что из дома по улице Пионерской был госпитализирован в хирургическое отделение районной больницы 64-летний местный житель, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
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