Южносахалинцев приглашают на концерт ракуго

Генеральное консульство Японии в Южно-Сахалинске впервые на Сахалине планирует провести мероприятие комедийного жанра ракуго - или театра одного актера. Для этого из Японии специально пригласят господина Кацура Утазо. Об этом ТИА «Острова» сообщили в консульстве.

Выступление японского мастера комедии будет сопровождаться на экране субтитрами на русском языке. История ракуго или театра одного актера известна уже около 400 лет. Обычно ракуго называют искусством комического устного рассказа, потому что большая часть миниатюр - это сатирические рассказы с комической развязкой оти (буквально «падение»). Популярность этого жанра сегодня так же велика, как и много лет назад.

Дата и время проведения: 9-10 сентября с 14:00 до 15:30. Место проведения: Сахалинская областная универсальная научная библиотека (конференц-зал, 1 этаж) по адресу: улица Хабаровская, 78. Вход на мероприятие свободный.