ПолитикаЗаконОбществоПроисшествияЗдоровьеКультураЭкономикаОбразованиеСпортТуризм 18+
pix
 
Новости
11:35   В Курильском районе убили электрика 
                 30 августа в хирургическом отделении Курильской ЦРБ скончался 58-летний житель села Рейдово, поступивший с телесными повреждениями. Сообщение об этом поступило в следственный отдел, рассказали ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.

11:26   На Сахалин прибыли участники Всероссийского проекта «Диалоги с Героями» 
                 1 сентября по всей стране стартует патриотическая акция и продлится до празднования Дня Героев Отечества - 9 декабря. Цель проекта - встречи и неформальное общение Героев Российской Федерации и Советского Союза с подрастающим поколением, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства Сахалинской области.

11:22   Южносахалинцев приглашают на концерт ракуго 
                 Генеральное консульство Японии в Южно-Сахалинске впервые на Сахалине планирует провести мероприятие комедийного жанра ракуго - или театра одного актера. Для этого из Японии специально пригласят господина Кацура Утазо. Об этом ТИА «Острова» сообщили в консульстве.

11:19   В Южно-Сахалинске открылся новый мини-рынок для садоводов и огородников
                 На улице Сахалинской в областном центре начал работать новый мини-рынок для садоводов и огородников. Торговые ряды оборудованы по просьбе горожан, обратившихся во время прямой линии к губернатору Олегу Кожемяко, сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона.

11:16   В Южно-Сахалинске впервые выступит Ансамбль песни и пляски Черноморского флота РФ 
                 2 сентября в 20:00 на площади Победы в честь Дня окончания Второй мировой войны Ансамбль песни и пляски Краснознамённого Черноморского флота РФ подарит праздничный концерт всем южно-сахалинцам и гостям города. Об этом ТИА «Острова» рассказали в Сахалинской филармонии.

11:13   Сахалинский зоопарк подготовил на уикенд праздник черепахи и творческий мастер-класс 
                 В эти выходные в сахалинском зоопарке запланированы интересные мероприятия. Так, 2 сентября в 14 часов состоится мастер-класс «Веселые камешки», сообщили ТИА «Острова» в учреждении.

11:04   Повышение цен перед ВЭФ активно обсуждают приморцы 
                 В преддверии Восточного экономического форума во Владивостоке сетевое сообщество из активных в социальных сетях горожан подняло волну из-за ценовой политики гостиниц, авиакомпаний и ресторанов. РИА «Восток-Медиа» сделало экскурс по основным аспектам, так или иначе связанным с «похуданием» кошелька.

10:54   Хабаровский филиал ВТБ выдал бизнесу региона более 48 миллиардов рублей кредитов
                 За 8 месяцев 2017 года хабаровский филиал ВТБ выдал компаниям региона кредитов на сумму 48,5 миллиарда рублей (рост 42 % к аналогичному периоду прошлого года). Из них предприятиям среднего бизнеса предоставлено финансирования в объеме 19,5 миллиарда (увеличение на 37%). Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе группы ВТБ в ДФО.

10:46   «Родные Острова» помогли 45 нуждающимся семьям Южно-Сахалинска собрать детей в школу 
                 В Южно-Сахалинске подвели итоги первого этапа проекта регионального фонда «Родные Острова» «Собери ребенка в школу». Он взял на себя обязательства и закупил нуждающимся семьям школьную форму и обувь, униформу и обувь для занятий физкультурой, теплые вещи и верхнюю одежду, сообщили ТИА «Острова» в фонде

10:31   Сахалин обогнал Москву и Санкт-Петербург по объемам прямых иностранных инвестиций 
                 Сахалинская область вошла в число лучших регионов по показателям потенциала регионального спроса, производительности труда и прибыльности предприятий. Данные об этом обнародовал Центральный Банк Российской федерации, сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона.

10:20   На Сахалине в течение пяти лет появится 15 школ 
                 Сегодня в России отмечается День знаний. Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко поздравил островитян с праздником, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства региона.

10:17   Сахалинцы стали задавать больше вопросов Пенсионному фонду
                 За шесть месяцев нынешнего года островитяне направили 330 обращений в отделение Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области и еще 299 в территориальные органы фонда. Для сравнения, в 2016 году таких обращений было 320 и 256 соответственно, рассказали ТИА «Острова» в ведомстве.

10:13   Все регионы возьмут на вооружение опыт Алтайского края в предупреждении природных пожаров 
                 Опыт Алтайского края в предупреждении природных пожаров рекомендует использовать всем регионам, в том числе и Сахалинской области, Сибирский региональный центр МЧС России. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе областного ведомства.

10:07   Южносахалинцев приглашают на концерт «Лебединые церкви мои» 
                 15 сентября Сахалинский областной художественный музей приглашает почитателей авторской песни и поэзии на концерт Сергея Хе «Лебединые церкви мои». Он будет посвящен творчеству современного русского писателя, автора романов, стихов, песен Тимура Зульфикарова, рассказали ТИА «Острова» в областном министерстве культуры.

10:03   За семь месяцев на островах родилось 3 600 детей
                 За январь - июль в Сахалинской области отмечен естественный прирост населения. В органах ЗАГС зарегистрировано 3 600 родившихся, в том числе 50 многоплодных родов (двойни и 1 тройня). Об этом ТИА «Острова» сообщили в Сахалинстате.

09:59   В «Кристалле» объявлен набор на отделение спортивной гимнастики
                 Отделение спортивной гимнастики южно-сахалинского дворца спорта «Кристалл» объявляет набор детей от 3 до 6 лет. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта Сахалинской области.

31 августа
Сахалинцам с ограниченными возможностями здоровья создадут комфортные условия для голосования
                 В Сахалинской области гражданам с ограниченными физическими возможностями по максимуму обеспечат условия для участия в выборах в единый день голосования 10 сентября. Вопрос об этом в очередной раз подняли в ходе прошедшего заседания, сообщили ТИА «Острова» в областном избиркоме.

Сахалинцев призывают оценить работу судебных приставов 
                 Управление Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области напоминает гражданам о том, что оценить качество работы ведомства можно на официальном сайте, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.

У сахалинца из машины украли надувную лодку
                 Тымовские полицейские раскрыли кражу имущества. В полицию обратился 30-летний житель села Адо-Тымово. Мужчина заявил, что с 26 по 28 августа из багажника его автомобиля, стоящего во дворе дома, пропала надувная лодка. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.

Жительница Долинска ударила ножом отца сожителя
                 30 августа в полицию Долинска поступило сообщение из лечебного учреждения. Фельдшер заявил, что из дома по улице Пионерской был госпитализирован в хирургическое отделение районной больницы 64-летний местный житель, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.

Стр.: [1]  2   3   4   5   6   7   8   9   10   + 


Архив новостей
пн вт ср чт пт сб вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

1 сентября 2017 г., 11:22

Южносахалинцев приглашают на концерт ракуго

Генеральное консульство Японии в Южно-Сахалинске впервые на Сахалине планирует провести мероприятие комедийного жанра ракуго - или театра одного актера. Для этого из Японии специально пригласят господина Кацура Утазо. Об этом ТИА «Острова» сообщили в консульстве.

Выступление японского мастера комедии будет сопровождаться на экране субтитрами на русском языке. История ракуго или театра одного актера известна уже около 400 лет. Обычно ракуго называют искусством комического устного рассказа, потому что большая часть миниатюр - это сатирические рассказы с комической развязкой оти (буквально «падение»). Популярность этого жанра сегодня так же велика, как и много лет назад.

Дата и время проведения: 9-10 сентября с 14:00 до 15:30. Место проведения: Сахалинская областная универсальная научная библиотека (конференц-зал, 1 этаж) по адресу: улица Хабаровская, 78. Вход на мероприятие свободный.

Просмотров: 22
Автор: Острова


версия для печати
 
Комментарий

Анонимно
Логин
(Зарегистрироваться)
Пароль

11:35   В Курильском районе убили электрика 
                 30 августа в хирургическом отделении Курильской ЦРБ скончался 58-летний житель села Рейдово, поступивший с телесными повреждениями. Сообщение об этом поступило в следственный отдел, рассказали ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.

11:26   На Сахалин прибыли участники Всероссийского проекта «Диалоги с Героями» 
                 1 сентября по всей стране стартует патриотическая акция и продлится до празднования Дня Героев Отечества - 9 декабря. Цель проекта - встречи и неформальное общение Героев Российской Федерации и Советского Союза с подрастающим поколением, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства Сахалинской области.

11:22   Южносахалинцев приглашают на концерт ракуго 
                 Генеральное консульство Японии в Южно-Сахалинске впервые на Сахалине планирует провести мероприятие комедийного жанра ракуго - или театра одного актера. Для этого из Японии специально пригласят господина Кацура Утазо. Об этом ТИА «Острова» сообщили в консульстве.

11:19   В Южно-Сахалинске открылся новый мини-рынок для садоводов и огородников
                 На улице Сахалинской в областном центре начал работать новый мини-рынок для садоводов и огородников. Торговые ряды оборудованы по просьбе горожан, обратившихся во время прямой линии к губернатору Олегу Кожемяко, сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона.

11:16   В Южно-Сахалинске впервые выступит Ансамбль песни и пляски Черноморского флота РФ 
                 2 сентября в 20:00 на площади Победы в честь Дня окончания Второй мировой войны Ансамбль песни и пляски Краснознамённого Черноморского флота РФ подарит праздничный концерт всем южно-сахалинцам и гостям города. Об этом ТИА «Острова» рассказали в Сахалинской филармонии.

11:13   Сахалинский зоопарк подготовил на уикенд праздник черепахи и творческий мастер-класс 
                 В эти выходные в сахалинском зоопарке запланированы интересные мероприятия. Так, 2 сентября в 14 часов состоится мастер-класс «Веселые камешки», сообщили ТИА «Острова» в учреждении.

11:04   Повышение цен перед ВЭФ активно обсуждают приморцы 
                 В преддверии Восточного экономического форума во Владивостоке сетевое сообщество из активных в социальных сетях горожан подняло волну из-за ценовой политики гостиниц, авиакомпаний и ресторанов. РИА «Восток-Медиа» сделало экскурс по основным аспектам, так или иначе связанным с «похуданием» кошелька.

10:54   Хабаровский филиал ВТБ выдал бизнесу региона более 48 миллиардов рублей кредитов
                 За 8 месяцев 2017 года хабаровский филиал ВТБ выдал компаниям региона кредитов на сумму 48,5 миллиарда рублей (рост 42 % к аналогичному периоду прошлого года). Из них предприятиям среднего бизнеса предоставлено финансирования в объеме 19,5 миллиарда (увеличение на 37%). Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе группы ВТБ в ДФО.

10:46   «Родные Острова» помогли 45 нуждающимся семьям Южно-Сахалинска собрать детей в школу 
                 В Южно-Сахалинске подвели итоги первого этапа проекта регионального фонда «Родные Острова» «Собери ребенка в школу». Он взял на себя обязательства и закупил нуждающимся семьям школьную форму и обувь, униформу и обувь для занятий физкультурой, теплые вещи и верхнюю одежду, сообщили ТИА «Острова» в фонде

10:31   Сахалин обогнал Москву и Санкт-Петербург по объемам прямых иностранных инвестиций 
                 Сахалинская область вошла в число лучших регионов по показателям потенциала регионального спроса, производительности труда и прибыльности предприятий. Данные об этом обнародовал Центральный Банк Российской федерации, сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона.

10:20   На Сахалине в течение пяти лет появится 15 школ 
                 Сегодня в России отмечается День знаний. Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко поздравил островитян с праздником, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства региона.

10:17   Сахалинцы стали задавать больше вопросов Пенсионному фонду
                 За шесть месяцев нынешнего года островитяне направили 330 обращений в отделение Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области и еще 299 в территориальные органы фонда. Для сравнения, в 2016 году таких обращений было 320 и 256 соответственно, рассказали ТИА «Острова» в ведомстве.

10:13   Все регионы возьмут на вооружение опыт Алтайского края в предупреждении природных пожаров 
                 Опыт Алтайского края в предупреждении природных пожаров рекомендует использовать всем регионам, в том числе и Сахалинской области, Сибирский региональный центр МЧС России. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе областного ведомства.

10:07   Южносахалинцев приглашают на концерт «Лебединые церкви мои» 
                 15 сентября Сахалинский областной художественный музей приглашает почитателей авторской песни и поэзии на концерт Сергея Хе «Лебединые церкви мои». Он будет посвящен творчеству современного русского писателя, автора романов, стихов, песен Тимура Зульфикарова, рассказали ТИА «Острова» в областном министерстве культуры.

10:03   За семь месяцев на островах родилось 3 600 детей
                 За январь - июль в Сахалинской области отмечен естественный прирост населения. В органах ЗАГС зарегистрировано 3 600 родившихся, в том числе 50 многоплодных родов (двойни и 1 тройня). Об этом ТИА «Острова» сообщили в Сахалинстате.

09:59   В «Кристалле» объявлен набор на отделение спортивной гимнастики
                 Отделение спортивной гимнастики южно-сахалинского дворца спорта «Кристалл» объявляет набор детей от 3 до 6 лет. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта Сахалинской области.

31 августа
Сахалинцам с ограниченными возможностями здоровья создадут комфортные условия для голосования
                 В Сахалинской области гражданам с ограниченными физическими возможностями по максимуму обеспечат условия для участия в выборах в единый день голосования 10 сентября. Вопрос об этом в очередной раз подняли в ходе прошедшего заседания, сообщили ТИА «Острова» в областном избиркоме.

Сахалинцев призывают оценить работу судебных приставов 
                 Управление Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области напоминает гражданам о том, что оценить качество работы ведомства можно на официальном сайте, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.

У сахалинца из машины украли надувную лодку
                 Тымовские полицейские раскрыли кражу имущества. В полицию обратился 30-летний житель села Адо-Тымово. Мужчина заявил, что с 26 по 28 августа из багажника его автомобиля, стоящего во дворе дома, пропала надувная лодка. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.

Жительница Долинска ударила ножом отца сожителя
                 30 августа в полицию Долинска поступило сообщение из лечебного учреждения. Фельдшер заявил, что из дома по улице Пионерской был госпитализирован в хирургическое отделение районной больницы 64-летний местный житель, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.

Стр.: [1]  2   3   4   5   6   7   8   9   10   + 
Полезные страницы
16 января Как создать красивый дизайн гостиной: советы специалистов
12 сентября Как быстро арендовать объект коммерческой недвижимости
Аренда подходящей по всем параметрам коммерческой недвижимости - вопрос действительно актуальный. Особенно, если офис или склад нужны срочно. Как же сделать этот процесс максимально быстрым и удобным? Давайте рассмотрим все варианты.
16:31 Английский для моряка
Необходимость изучения английского касается любого человека, выбравшего морскую профессию. Международной организацией судоходства морской английский признан универсальным для общения между моряками.
26 августа Ортопедические матрасы — гарантия комфортного сна
От того, насколько качественным и полноценным является ночной отдых, зависит весь последующий день. Бизнес, плодотворная работа в офисе, лекции у преподавательской кафедры, семинары — все это не может быть успешным без хорошего и продолжительного сна.
23 августа Поиск работы через Интернет
В статье кратко рассказано о возможностях поиска работы через Интернет с использованием специализированных порталов. В крупном украинском промышленном центре Днепропетровске это позволяет легко находить вакансии и решать вопросы трудоустройства.
Аналитика
2 февраля Детская спортшкола Невельска набирает юных яхтсменов
Для начинающих спортсменов провели экскурсию по будущей базе отделения. Возрождение парусного спорта в портовом городе стало возможно благодаря активистам и меценатам.
16 декабря Первые итоги госпрограммы: на Курилах строятся дороги, фермы и спорткомплексы
И власти, и сами курильчане основательно взялись за родные острова, желая наконец обеспечить проживающим здесь россиянам достойную жизнь.
16 декабря Северо-Курильск смотрит в будущий год: горнолыжная трасса и новый мемориал
В самом малонаселенном районе Сахалинской области – Северо-Курильском городском округе – на следующий год запланировали строительство бассейна, горнолыжной трассы и открытие мемориального комплекса, посвященного боям во время Второй Мировой войны. О том, что удалось сделать за этот год и о планах на будущее в интервью корреспонденту ТИА «Острова», рассказал вице-мэр Северо-Курильска Александр Овсянников.
15 декабря Власти планируют за два-три года полностью решить вопрос с жилплощадью для курильчан
«Квартирный вопрос испортил москвичей», – писал когда-то классик. Впрочем, этот вопрос может испортить кого угодно, особенно если его не пытаться решить.
4 декабря Между Кунаширом и Шикотаном будет летать пассажирский вертолет
Транспортное сообщение между населенными пунктами единственной в России островной области – вопрос, десятилетиями не теряющий актуальности. Десятки островов способны соединить между собой лишь авиалинии и паромные переправы, в дееспособность которых периодически вносит свои корректировки погода.
Новости
Аналитика
Опросы
Полезные страницы
Реклама
О Компании
pix
Афиша
Комментарии
Работа кипит, ждем окончания. Интересно только, почему не ...

Анивчанин, анивчанка, анивчане. Стыдно информационному ...

Интересно очень что будет дальше? Мало информации у ...

Интересно,куда смотрят родители этих детей. Их вообще ...

Много не правельных фактов в вашей статье. Во первых не у ...

ТИА Острова

Новости Сахалина и Курильских островов

добавить на Яндекс
  Яндекс.Метрика  
 