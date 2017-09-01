На Сахалин прибыли участники Всероссийского проекта «Диалоги с Героями»

1 сентября по всей стране стартует патриотическая акция, которая продлится до празднования Дня Героев Отечества - 9 декабря. Цель проекта - встречи и неформальное общение Героев Российской Федерации и Советского Союза с подрастающим поколением, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства Сахалинской области.

Историями героического прошлого с сахалинской молодежью поделятся Герой Российской Федерации, десантник, Вячеслав Сивко и Герой Советского Союза, летчик-космонавт Анатолий Арцебарский. 31 августа почётные гости Сахалина встретились с заместителем председателя правительства региона Антоном Зайцевым.

- Я искренне рад приветствовать вас на Сахалинской земле. У вас очень богатая биография, вся ваша жизнь пропитана патриотизмом и любовью к Родине. Уверен, что дети после общения с вами зарядятся вашим настроением. Такие встречи меняют мировоззрение и имеют огромное значение в решении задач по военно-патриотическому воспитанию. Благодаря такому общению и строится самый важный диалог - диалог поколений. Желаю вам полезного времяпрепровождения! - пожелал Антон Зайцев.

Как отметил десантник, участник боевых действий в Афганистане и Чечне Вячеслав Сивко, желание приносить пользу Отчизне его не отпускает ни на минуту. В настоящее время он активно работает в общественных и патриотических организациях. Сейчас он - президент регионального Фонда поддержки Героев Советского Союза и Российской Федерации.

- Все, кто носит «Золотую Звезду» - братья! Высшая степень отличия обязывает нас всегда быть примером для других, для подрастающего поколения. Мы должны доносить до молодежи важность таких ценностей как: мужество, отвага, патриотизм, - подчеркнул Вячеслав Сивко.

Во время беседы с заместителем председателя регионального правительства гости делились яркими воспоминаниями из жизни. Улыбку вызвал рассказ последнего Героя Советского Союза, летчика-космонавта Анатолия Арцебарского.

- С самого детства и до конца своих дней мы останемся патриотами! Помню, как перед полётом в космос, вопреки всем правилам техники безопасности, я спрятал сложенный в несколько раз флаг страны в скафандре. Так и провез его с собой на орбиту и установил на станции «Мир». Я был очень горд, что флаг моей страны развивается в космосе, - рассказал Анатолий Арцебарский.

Главная задача проекта «Диалоги с героями» - развитие системы наставничества и преемственности поколений, воспитание у молодежи патриотического сознания, гражданственности, положительных морально-нравственных качеств. На Сахалине Героям предстоит принять участие в торжественных школьных линейках и пообщаться со школьниками, а также познакомиться с участниками молодежного форума «ОстроVа». В плотном графике найдется время и на посещение мемориального комплекса «Победа».