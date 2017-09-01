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Новости
11:35   В Курильском районе убили электрика 
                 30 августа в хирургическом отделении Курильской ЦРБ скончался 58-летний житель села Рейдово, поступивший с телесными повреждениями. Сообщение об этом поступило в следственный отдел, рассказали ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.

11:26   На Сахалин прибыли участники Всероссийского проекта «Диалоги с Героями» 
                 1 сентября по всей стране стартует патриотическая акция и продлится до празднования Дня Героев Отечества - 9 декабря. Цель проекта - встречи и неформальное общение Героев Российской Федерации и Советского Союза с подрастающим поколением, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства Сахалинской области.

11:22   Южносахалинцев приглашают на концерт ракуго 
                 Генеральное консульство Японии в Южно-Сахалинске впервые на Сахалине планирует провести мероприятие комедийного жанра ракуго - или театра одного актера. Для этого из Японии специально пригласят господина Кацура Утазо. Об этом ТИА «Острова» сообщили в консульстве.

11:19   В Южно-Сахалинске открылся новый мини-рынок для садоводов и огородников
                 На улице Сахалинской в областном центре начал работать новый мини-рынок для садоводов и огородников. Торговые ряды оборудованы по просьбе горожан, обратившихся во время прямой линии к губернатору Олегу Кожемяко, сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона.

11:16   В Южно-Сахалинске впервые выступит Ансамбль песни и пляски Черноморского флота РФ 
                 2 сентября в 20:00 на площади Победы в честь Дня окончания Второй мировой войны Ансамбль песни и пляски Краснознамённого Черноморского флота РФ подарит праздничный концерт всем южно-сахалинцам и гостям города. Об этом ТИА «Острова» рассказали в Сахалинской филармонии.

11:13   Сахалинский зоопарк подготовил на уикенд праздник черепахи и творческий мастер-класс 
                 В эти выходные в сахалинском зоопарке запланированы интересные мероприятия. Так, 2 сентября в 14 часов состоится мастер-класс «Веселые камешки», сообщили ТИА «Острова» в учреждении.

11:04   Повышение цен перед ВЭФ активно обсуждают приморцы 
                 В преддверии Восточного экономического форума во Владивостоке сетевое сообщество из активных в социальных сетях горожан подняло волну из-за ценовой политики гостиниц, авиакомпаний и ресторанов. РИА «Восток-Медиа» сделало экскурс по основным аспектам, так или иначе связанным с «похуданием» кошелька.

10:54   Хабаровский филиал ВТБ выдал бизнесу региона более 48 миллиардов рублей кредитов
                 За 8 месяцев 2017 года хабаровский филиал ВТБ выдал компаниям региона кредитов на сумму 48,5 миллиарда рублей (рост 42 % к аналогичному периоду прошлого года). Из них предприятиям среднего бизнеса предоставлено финансирования в объеме 19,5 миллиарда (увеличение на 37%). Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе группы ВТБ в ДФО.

10:46   «Родные Острова» помогли 45 нуждающимся семьям Южно-Сахалинска собрать детей в школу 
                 В Южно-Сахалинске подвели итоги первого этапа проекта регионального фонда «Родные Острова» «Собери ребенка в школу». Он взял на себя обязательства и закупил нуждающимся семьям школьную форму и обувь, униформу и обувь для занятий физкультурой, теплые вещи и верхнюю одежду, сообщили ТИА «Острова» в фонде

10:31   Сахалин обогнал Москву и Санкт-Петербург по объемам прямых иностранных инвестиций 
                 Сахалинская область вошла в число лучших регионов по показателям потенциала регионального спроса, производительности труда и прибыльности предприятий. Данные об этом обнародовал Центральный Банк Российской федерации, сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона.

10:20   На Сахалине в течение пяти лет появится 15 школ 
                 Сегодня в России отмечается День знаний. Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко поздравил островитян с праздником, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства региона.

10:17   Сахалинцы стали задавать больше вопросов Пенсионному фонду
                 За шесть месяцев нынешнего года островитяне направили 330 обращений в отделение Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области и еще 299 в территориальные органы фонда. Для сравнения, в 2016 году таких обращений было 320 и 256 соответственно, рассказали ТИА «Острова» в ведомстве.

10:13   Все регионы возьмут на вооружение опыт Алтайского края в предупреждении природных пожаров 
                 Опыт Алтайского края в предупреждении природных пожаров рекомендует использовать всем регионам, в том числе и Сахалинской области, Сибирский региональный центр МЧС России. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе областного ведомства.

10:07   Южносахалинцев приглашают на концерт «Лебединые церкви мои» 
                 15 сентября Сахалинский областной художественный музей приглашает почитателей авторской песни и поэзии на концерт Сергея Хе «Лебединые церкви мои». Он будет посвящен творчеству современного русского писателя, автора романов, стихов, песен Тимура Зульфикарова, рассказали ТИА «Острова» в областном министерстве культуры.

10:03   За семь месяцев на островах родилось 3 600 детей
                 За январь - июль в Сахалинской области отмечен естественный прирост населения. В органах ЗАГС зарегистрировано 3 600 родившихся, в том числе 50 многоплодных родов (двойни и 1 тройня). Об этом ТИА «Острова» сообщили в Сахалинстате.

09:59   В «Кристалле» объявлен набор на отделение спортивной гимнастики
                 Отделение спортивной гимнастики южно-сахалинского дворца спорта «Кристалл» объявляет набор детей от 3 до 6 лет. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта Сахалинской области.

31 августа
Сахалинцам с ограниченными возможностями здоровья создадут комфортные условия для голосования
                 В Сахалинской области гражданам с ограниченными физическими возможностями по максимуму обеспечат условия для участия в выборах в единый день голосования 10 сентября. Вопрос об этом в очередной раз подняли в ходе прошедшего заседания, сообщили ТИА «Острова» в областном избиркоме.

Сахалинцев призывают оценить работу судебных приставов 
                 Управление Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области напоминает гражданам о том, что оценить качество работы ведомства можно на официальном сайте, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.

У сахалинца из машины украли надувную лодку
                 Тымовские полицейские раскрыли кражу имущества. В полицию обратился 30-летний житель села Адо-Тымово. Мужчина заявил, что с 26 по 28 августа из багажника его автомобиля, стоящего во дворе дома, пропала надувная лодка. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.

Жительница Долинска ударила ножом отца сожителя
                 30 августа в полицию Долинска поступило сообщение из лечебного учреждения. Фельдшер заявил, что из дома по улице Пионерской был госпитализирован в хирургическое отделение районной больницы 64-летний местный житель, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.

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1 сентября 2017 г., 11:26

На Сахалин прибыли участники Всероссийского проекта «Диалоги с Героями»

1 сентября по всей стране стартует патриотическая акция, которая продлится до празднования Дня Героев Отечества - 9 декабря. Цель проекта - встречи и неформальное общение Героев Российской Федерации и Советского Союза с подрастающим поколением, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства Сахалинской области.

Историями героического прошлого с сахалинской молодежью поделятся Герой Российской Федерации, десантник, Вячеслав Сивко и Герой Советского Союза, летчик-космонавт Анатолий Арцебарский. 31 августа почётные гости Сахалина встретились с заместителем председателя правительства региона Антоном Зайцевым.

- Я искренне рад приветствовать вас на Сахалинской земле. У вас очень богатая биография, вся ваша жизнь пропитана патриотизмом и любовью к Родине. Уверен, что дети после общения с вами зарядятся вашим настроением. Такие встречи меняют мировоззрение и имеют огромное значение в решении задач по военно-патриотическому воспитанию. Благодаря такому общению и строится самый важный диалог - диалог поколений. Желаю вам полезного времяпрепровождения! - пожелал Антон Зайцев.

Как отметил десантник, участник боевых действий в Афганистане и Чечне Вячеслав Сивко, желание приносить пользу Отчизне его не отпускает ни на минуту. В настоящее время он активно работает в общественных и патриотических организациях. Сейчас он - президент регионального Фонда поддержки Героев Советского Союза и Российской Федерации. 

- Все, кто носит «Золотую Звезду» - братья! Высшая степень отличия обязывает нас всегда быть примером для других, для подрастающего поколения. Мы должны доносить до молодежи важность таких ценностей как: мужество, отвага, патриотизм, - подчеркнул Вячеслав Сивко.  

Во время беседы с заместителем председателя регионального правительства гости делились яркими воспоминаниями из жизни. Улыбку вызвал рассказ последнего Героя Советского Союза, летчика-космонавта Анатолия Арцебарского. 

- С самого детства и до конца своих дней мы останемся патриотами! Помню, как перед полётом в космос, вопреки всем правилам техники безопасности, я спрятал сложенный в несколько раз флаг страны в скафандре. Так и провез его с собой на орбиту и установил на станции «Мир». Я был очень горд, что флаг моей страны развивается в космосе, - рассказал Анатолий Арцебарский.

Главная задача проекта «Диалоги с героями» - развитие системы наставничества и преемственности поколений, воспитание у молодежи патриотического сознания, гражданственности, положительных морально-нравственных качеств. На Сахалине Героям предстоит принять участие в торжественных школьных линейках и пообщаться со школьниками, а также познакомиться с участниками молодежного форума «ОстроVа». В плотном графике найдется время и на посещение мемориального комплекса «Победа». 

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Автор: Острова


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11:35   В Курильском районе убили электрика 
                 30 августа в хирургическом отделении Курильской ЦРБ скончался 58-летний житель села Рейдово, поступивший с телесными повреждениями. Сообщение об этом поступило в следственный отдел, рассказали ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.

11:26   На Сахалин прибыли участники Всероссийского проекта «Диалоги с Героями» 
                 1 сентября по всей стране стартует патриотическая акция и продлится до празднования Дня Героев Отечества - 9 декабря. Цель проекта - встречи и неформальное общение Героев Российской Федерации и Советского Союза с подрастающим поколением, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства Сахалинской области.

11:22   Южносахалинцев приглашают на концерт ракуго 
                 Генеральное консульство Японии в Южно-Сахалинске впервые на Сахалине планирует провести мероприятие комедийного жанра ракуго - или театра одного актера. Для этого из Японии специально пригласят господина Кацура Утазо. Об этом ТИА «Острова» сообщили в консульстве.

11:19   В Южно-Сахалинске открылся новый мини-рынок для садоводов и огородников
                 На улице Сахалинской в областном центре начал работать новый мини-рынок для садоводов и огородников. Торговые ряды оборудованы по просьбе горожан, обратившихся во время прямой линии к губернатору Олегу Кожемяко, сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона.

11:16   В Южно-Сахалинске впервые выступит Ансамбль песни и пляски Черноморского флота РФ 
                 2 сентября в 20:00 на площади Победы в честь Дня окончания Второй мировой войны Ансамбль песни и пляски Краснознамённого Черноморского флота РФ подарит праздничный концерт всем южно-сахалинцам и гостям города. Об этом ТИА «Острова» рассказали в Сахалинской филармонии.

11:13   Сахалинский зоопарк подготовил на уикенд праздник черепахи и творческий мастер-класс 
                 В эти выходные в сахалинском зоопарке запланированы интересные мероприятия. Так, 2 сентября в 14 часов состоится мастер-класс «Веселые камешки», сообщили ТИА «Острова» в учреждении.

11:04   Повышение цен перед ВЭФ активно обсуждают приморцы 
                 В преддверии Восточного экономического форума во Владивостоке сетевое сообщество из активных в социальных сетях горожан подняло волну из-за ценовой политики гостиниц, авиакомпаний и ресторанов. РИА «Восток-Медиа» сделало экскурс по основным аспектам, так или иначе связанным с «похуданием» кошелька.

10:54   Хабаровский филиал ВТБ выдал бизнесу региона более 48 миллиардов рублей кредитов
                 За 8 месяцев 2017 года хабаровский филиал ВТБ выдал компаниям региона кредитов на сумму 48,5 миллиарда рублей (рост 42 % к аналогичному периоду прошлого года). Из них предприятиям среднего бизнеса предоставлено финансирования в объеме 19,5 миллиарда (увеличение на 37%). Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе группы ВТБ в ДФО.

10:46   «Родные Острова» помогли 45 нуждающимся семьям Южно-Сахалинска собрать детей в школу 
                 В Южно-Сахалинске подвели итоги первого этапа проекта регионального фонда «Родные Острова» «Собери ребенка в школу». Он взял на себя обязательства и закупил нуждающимся семьям школьную форму и обувь, униформу и обувь для занятий физкультурой, теплые вещи и верхнюю одежду, сообщили ТИА «Острова» в фонде

10:31   Сахалин обогнал Москву и Санкт-Петербург по объемам прямых иностранных инвестиций 
                 Сахалинская область вошла в число лучших регионов по показателям потенциала регионального спроса, производительности труда и прибыльности предприятий. Данные об этом обнародовал Центральный Банк Российской федерации, сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона.

10:20   На Сахалине в течение пяти лет появится 15 школ 
                 Сегодня в России отмечается День знаний. Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко поздравил островитян с праздником, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства региона.

10:17   Сахалинцы стали задавать больше вопросов Пенсионному фонду
                 За шесть месяцев нынешнего года островитяне направили 330 обращений в отделение Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области и еще 299 в территориальные органы фонда. Для сравнения, в 2016 году таких обращений было 320 и 256 соответственно, рассказали ТИА «Острова» в ведомстве.

10:13   Все регионы возьмут на вооружение опыт Алтайского края в предупреждении природных пожаров 
                 Опыт Алтайского края в предупреждении природных пожаров рекомендует использовать всем регионам, в том числе и Сахалинской области, Сибирский региональный центр МЧС России. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе областного ведомства.

10:07   Южносахалинцев приглашают на концерт «Лебединые церкви мои» 
                 15 сентября Сахалинский областной художественный музей приглашает почитателей авторской песни и поэзии на концерт Сергея Хе «Лебединые церкви мои». Он будет посвящен творчеству современного русского писателя, автора романов, стихов, песен Тимура Зульфикарова, рассказали ТИА «Острова» в областном министерстве культуры.

10:03   За семь месяцев на островах родилось 3 600 детей
                 За январь - июль в Сахалинской области отмечен естественный прирост населения. В органах ЗАГС зарегистрировано 3 600 родившихся, в том числе 50 многоплодных родов (двойни и 1 тройня). Об этом ТИА «Острова» сообщили в Сахалинстате.

09:59   В «Кристалле» объявлен набор на отделение спортивной гимнастики
                 Отделение спортивной гимнастики южно-сахалинского дворца спорта «Кристалл» объявляет набор детей от 3 до 6 лет. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта Сахалинской области.

31 августа
Сахалинцам с ограниченными возможностями здоровья создадут комфортные условия для голосования
                 В Сахалинской области гражданам с ограниченными физическими возможностями по максимуму обеспечат условия для участия в выборах в единый день голосования 10 сентября. Вопрос об этом в очередной раз подняли в ходе прошедшего заседания, сообщили ТИА «Острова» в областном избиркоме.

Сахалинцев призывают оценить работу судебных приставов 
                 Управление Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области напоминает гражданам о том, что оценить качество работы ведомства можно на официальном сайте, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.

У сахалинца из машины украли надувную лодку
                 Тымовские полицейские раскрыли кражу имущества. В полицию обратился 30-летний житель села Адо-Тымово. Мужчина заявил, что с 26 по 28 августа из багажника его автомобиля, стоящего во дворе дома, пропала надувная лодка. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.

Жительница Долинска ударила ножом отца сожителя
                 30 августа в полицию Долинска поступило сообщение из лечебного учреждения. Фельдшер заявил, что из дома по улице Пионерской был госпитализирован в хирургическое отделение районной больницы 64-летний местный житель, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.

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