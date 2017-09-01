В Курильском районе убили электрика

30 августа в хирургическом отделении Курильской ЦРБ скончался 58-летний житель села Рейдово, поступивший с телесными повреждениями. Сообщение об этом поступило в следственный отдел, рассказали ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.

По подозрению в совершении преступления был задержан 38-летний житель Курильска. В отношении него возбуждено уголовное дело. Следствием решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, потерпевший работал электриком, в связи с чем 28 августа 2017 года он находился дома у 34-летней жительницы села Рейдово, где делал проводку. К женщине пришли знакомые и они стали распивать спиртные напитки, при этом пригласили присоединиться к ним электрика.

В ходе употребления спиртного между последним и одним из гостей произошел конфликт на почве ревности, в результате которого подозреваемый нанес кулаком несколько ударов по голове потерпевшего, причинив ему закрытую черепно-мозговую травму в виде ушиба и отека головного мозга. Спустя сутки мужчина от полученных телесных повреждений скончался в больнице.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.