1 сентября 2017 г., 11:50

На Сахалине предложат купаться в источнике с йодом

Осенью следующего года резидент ТОР «Горный воздух» - компания «Хонока Сахалин» - откроет бальнеологический комплекс. В качестве горячего источника - онсэна - будет использоваться термальная вода, обогащенная йодом, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе Минвостокразвития.

- Вода, которую мы поднимем из недр, по своему химическому составу будет очень близка к термальным источникам Вакканая. Предположительно будет обогащена йодом, так же предполагаем, что ее температура будет 26 градусов. - рассказывает Сергей Дмитриев, управляющий директор компании.

В 2013 году для исследования предполагаемого участка под строительство бальнеологического комплекса были приглашены японские геологи.

- В своем заключении они написали, что в Южно-Сахалинске есть все предпосылки по получению минеральной воды, сопоставимые с тем, что есть на Хоккайдо, - уточнил инвестор.

Бальнеологический комплекс будет открыт под брендом «Хонока». Сохранить японское качество - одно из главных условий проекта.

- На Сахалине должны быть такие же условия, чтобы люди, которые провели активно день на горнолыжном курорте, могли получить удовольствие в японских банях, - подчеркнул Сергей Дмитриев.

Объем инвестиций в проект составляет 502 миллиона рублей, из них больше половины - японские инвестиции. Зарубежным партнером стала компания «Марусин Ивадера».

Трехстороннее соглашение об отведении под комплекс земельного участка было заключено во Владивостоке на втором Восточном экономическом форуме. Японскую баню возводят у подножия спортивно-туристического комплекса «Горный воздух».

В настоящее время резидентами ТОР «Горный воздух» стали 6 инвесторов, реализующих проекты на 10,7 миллиарда рублей. Еще две заявки находятся на рассмотрении.