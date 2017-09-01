1 сентября 2017 г., 11:54

На Сахалине экс-наркополицейский приговорен к двухмиллионному штрафу

В Южно-Сахалинске за обещание посредничества во взяточничестве осужден бывший оперуполномоченный управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

В январе 2016 года подсудимый узнал об изъятии сотрудниками транспортной полиции большого объема контрафактной алкогольной продукции. Действуя в интересах неустановленного лица, желающего приобрести изъятую алкогольную продукцию, он предложил сотруднику транспортной полиции в обмен на 1,5 миллиона рублей приобрести товар.

С учетом позиции государственного обвинителя Сахалинской транспортной прокуратуры виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 2 миллиона рублей.

Приговор не вступил в законную силу.