На Курилах появятся две новые посадочные площадки

Аэропорт Южно-Сахалинска объявил открытый конкурс на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Оборудование наземной инфраструктуры воздушных линий местного назначения». Победитель должен до 28 февраля 2018 года разработать проект строительства двух посадочных площадок на островах Парамушир и Шикотан, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе аэропорта.

По данным портала госзакупок, начальная (максимальная) цена контракта составляет 43 миллиона 568 тысяч 490 рублей. Как отмечается в документации, средства будут выделены из областного бюджета «в виде бюджетных инвестиций в форме взноса в уставной капитал в рамках реализации адресной инвестиционной программы Сахалинской области на 2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годы».

Также из опубликованной документации следует, что строительство площадок необходимо в целях обеспечения транспортной доступности труднодоступных районов Дальнего Востока и Байкальского региона, населённых пунктов Сахалинской области, совершенствования транспортной системы для развития малой авиации и обеспечения санитарными рейсами и рейсами МЧС. Годовая интенсивность полётов составит не более 300 взлёт‐посадок (не более одной в сутки).

В техническом задании говорится, что объекты на Парамушире и Шикотане, представляющие собой комплексы зданий и сооружений, должны состоять из искусственной взлётно‐посадочной полосы длиной 800 и шириной 30 метров с нежёстким покрытием из грунтов и местных материалов со светосигнальным оборудованием, рассчитанной на приём самолётов DHC-6-400 Twinotter, двух мест стоянок для воздушных судов, административного здания, здания контрольно‐пропускного пункта и диспетчерского пункта, а также другой инфраструктуры.

Кроме того, исполнитель должен будет спроектировать площадку для размещения пожарного автомобиля, помещение для обслуживания пассажиров, пропускная способность которого должна составить не менее 20 человек в час, контрольно‐пропускной пункт, открытую стоянку для личного автотранспорта, открытую стоянку аэродромной техники, пункт руководителя движением воздушных судов, а также складские помещения.

- На посадочной площадке должен находиться, как минимум, диспетчер‐информатор, прошедший специальную подготовку и имеющий сертификат по обеспечению и обслуживанию воздушных перевозок. Исходя из опыта работы авиакомпании «Аврора» на других площадках, авиакомпания предлагает учесть в проекте штат персонала площадки в количестве от 3 до 5 человек, - говорится в техническом задании.

В документе также уточняется, что район строительства посадочной площадки на острове Парамушир находится в горной местности, вблизи береговой черты. Площадка на Шикотане также будет располагаться возле берега, в холмистой местности. При этом посадочные площадки и ИВПП должны быть пригодны как для дневных, так и для ночных полётов в любых метеорологических условиях.

Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 14 сентября, победитель будет определён 18 сентября. Компания, выигравшая конкурс, должна будет завершить проектные работы не позднее 180 дней с момента подписания контракта.

В конце июля президент РФ Владимир Путин подписал перечень поручений правительству по развитию малой авиации на Дальнем Востоке. В частности, до 15 ноября текущего года правительство совместно с властями дальневосточных регионов должно провести оценку потребностей авиакомпаний для осуществления местных пассажирских авиаперевозок, определить оптимальный типовой ряд ВС и представить согласованные предложения по консолидации их закупок. Кроме того, правительство должно обеспечить разработку и утверждение в составе Транспортной стратегии РФ до 2030 года стратегии развития региональных и местных авиаперевозок, внести в госпрограмму «Развитие транспортной системы» раздел по опережающему развитию Дальнего Востока, обеспечить разработку и применение наиболее экономически эффективных типовых проектов в случае строительства (реконструкции) служебно‐пассажирских зданий аэропортов с использованием средств федерального бюджета, рассмотреть вопрос о господдержке приобретения вертолётов отечественного производства, а также совместно с ФСБ и МВД проработать вопрос об уточнении и упрощении требований безопасности к дальневосточным аэропортам местных воздушных линий.