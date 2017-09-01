В Тымовском наградят победителей конкурса по благоустройству

В Тымовском городском округе завершилась работа конкурсной комиссии - названы имена тех, кто стал победителем в муниципальном конкурсе по благоустройству. Как сообщили ТИА «Острова» в муниципалитете, всего поступило 15 заявок.

Конкурс проводился с целью развития инициатив по улучшению содержания, благоустройства и озеленения придомовых территорий, привлечения населения к участию в работе по обеспечению сохранности жилищного фонда, создания в целом комфортных условий проживания на территории муниципального образования.

Положение о конкурсе предусматривало участие граждан, предприятий, частных подворий, дворов многоквартирных домов и так далее. В результате победители определились следующим образом:

В номинации «Самая благоустроенная территория образовательного учреждения» признана победителем МБОО «Средняя общеобразовательная школа с. Кировское» (директор Иванова Оксана Анатольевна), премия в сумме 15 000 рублей;

В номинации «Самая благоустроенная территория предприятия потребительского рынка» победа присвоена ИП Иванов Н.А. (село Адо-Тымово), премия в сумме 15 000 рублей;

В номинации «Самая благоустроенная территория предприятия, организации» лучшей признана муниципальное унитарное учреждение «Тепловик» (руководитель Грудняк В.А.), премия в сумме 15 000 рублей;

В номинации «Лучший двор» - лучшим среди дворов многоэтажных домов признан двор дома № 3A по улице Советской в пгт. Тымовское (Егорова Ольга Владимировна), премия в сумме 25 000 рублей;

Среди домов частного сектора на территории муниципального образования лучшим признан дом № 6 по улице Сахалинской в селе Молодежное (Бушуевы Александр Андреевич и Валентина Сергеевна), премия в сумме 15 000 рублей;

В связи с отсутствием заявок в номинации «Самая благоустроенная территория учреждения культуры, здравоохранения» конкурсной комиссией было принято решение о присоединении оставшейся денежной премии к номинации «Лучший двор» в размере 15 000 рублей жителям дома № 40А по ул. Красноармейская (Балыкова Анна Валерьевна).

Награждения будут торжественно проведены в день празднования Дня города 9 сентября на центральной площади райцентра.