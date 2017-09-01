На Сахалине новая спецкомиссия займется анализом крупных экономических проектов

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На Сахалине крупные проекты в экономике начнут проходить обязательную экспертизу с участием правоохранителей и надзорных органов. Регулировать этот процесс будет специальная межведомственная комиссия, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства региона.
В Тымовском городском округе завершилась работа конкурсной комиссии - названы имена тех, кто стал победителем в муниципальном конкурсе по благоустройству. Как сообщили ТИА «Острова» в муниципалитете, всего поступило 15 заявок.
Аэропорт Южно-Сахалинска объявил открытый конкурс на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Оборудование наземной инфраструктуры воздушных линий местного назначения». Победитель должен до 28 февраля 2018 года разработать проект строительства двух посадочных площадок на островах Парамушир и Шикотан, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе аэропорта.
В Южно-Сахалинске за обещание посредничества во взяточничестве осужден бывший оперуполномоченный управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
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В эти выходные в сахалинском зоопарке запланированы интересные мероприятия. Так, 2 сентября в 14 часов состоится мастер-класс «Веселые камешки», сообщили ТИА «Острова» в учреждении.
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Сегодня в России отмечается День знаний. Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко поздравил островитян с праздником, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства региона.
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Опыт Алтайского края в предупреждении природных пожаров рекомендует использовать всем регионам, в том числе и Сахалинской области, Сибирский региональный центр МЧС России. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе областного ведомства.
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За январь - июль в Сахалинской области отмечен естественный прирост населения. В органах ЗАГС зарегистрировано 3 600 родившихся, в том числе 50 многоплодных родов (двойни и 1 тройня). Об этом ТИА «Острова» сообщили в Сахалинстате.
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На Сахалине крупные проекты в экономике начнут проходить обязательную экспертизу с участием правоохранителей и надзорных органов. Регулировать этот процесс будет специальная межведомственная комиссия, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства региона.
Поручение о создании комиссии дал глава Сахалинской области Олег Кожемяко. Об этом стало известно в ходе совещания, которое губернатор и его коллеги из сахалинского правительства провели с руководителями территориальных правоохранительных и контрольно-надзорных управлений федеральных органов власти. Участие в мероприятии принял заместитель полномочного представителя президента РФ в ДФО Сергей Удовик.
На обсуждение были вынесены вопросы, связанные с исполнением недавних поручений президента России Владимира Путина и его полпреда на Дальнем Востоке, вице-премьера федерального правительства Юрия Трутнева.
Глава государства поставил задачу снизить административное давление на бизнес. По статистике сегодня более 80 % всех предпринимателей и инвесторов в дальневосточном округе сталкиваются с проверками уже в первый год работы. Чаще всего такие ревизии являются внеплановыми, не согласуются с прокуратурой и серьезно затрудняют реализацию новых проектов, что в целом сказывается на развитии макрорегиона.
- Считаю возможным ограничить предмет внеплановых проверок только фактами, послужившими основанием для их проведения. Мы знаем, как практика складывается. Под одним основанием проверяющая организация заходит, а потом проверяют все подряд, - заявил на совещании по реализации крупных инвестпроектов на Дальнем Востоке Владимир Путин.
Юрий Трутнев, посетивший с рабочей поездкой Сахалинскую область, также нашел здесь административное давление на бизнес избыточным. В то же время наметилась положительная тенденция по его снижению. На этом фоне в регионе отмечено улучшение межведомственного взаимодействия, которое позволяет своевременно пресекать факты хищения средств бюджета и проявления коррупции.
На совещании губернатор акцентировал особое внимание членов сахалинского правительства на необходимости своевременно реагировать на предоставляемые правоохранительными органами материалы об угрозах безопасности в сфере предупреждения коррупционных проявлений. Правоохранителей же он поблагодарил за сложившееся конструктивное рабочее взаимодействие, которое позволяет вскрывать и устранять нарушения в экономической сфере и различные правовые ошибки.
- Чтобы вывести эту работу на новый уровень, мною дано поручение о создании в Сахалинской области специальной межведомственной комиссии. Она будет в обязательном порядке рассматривать и анализировать планируемые к реализации в регионе крупные экономические проекты. В состав структуры войдут представители правоохранительных и контрольно-надзорных органов, - сказал Олег Кожемяко.
- Хотя мы и представляем разные ветви власти, но у нас общие государственные задачи, которые необходимо решать в плотном взаимодействии. Мы готовы к этой работе, - отреагировал на эту инициативу прокурор Сахалинской области Николай Рябов.
Губернатор озвучил и еще одно предложение - установить дополнительный контроль за работой сотрудников органов исполнительной власти, занятых в сферах, где существуют высокие риски коррупционных проявлений. Вплоть до приостановки деятельности чиновников в процессе проверок.
Участники мероприятия положительно оценили эти решения, выразив уверенность в том, что они позволят более эффективно реализовать значительный экономический потенциал Сахалинской области. Это будет способствовать повышению уровня жизни населения.
- Принятые на Сахалине решения можно только приветствовать, - заявил заместитель полномочного представителя президента РФ в ДФО Сергей Удовик. - Хочу предложить губернаторам Дальнего Востока организовать на своих территориях по примеру Сахалинской области комиссии для проверки всех крупных проектов в экономике. Это позволит избежать различных коррупционных и правовых рисков еще на стадии формирования начинаний. Данная инициатива Олега Кожемяко заслуживает самого пристального внимания.
На Сахалине крупные проекты в экономике начнут проходить обязательную экспертизу с участием правоохранителей и надзорных органов. Регулировать этот процесс будет специальная межведомственная комиссия, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства региона.
В Тымовском городском округе завершилась работа конкурсной комиссии - названы имена тех, кто стал победителем в муниципальном конкурсе по благоустройству. Как сообщили ТИА «Острова» в муниципалитете, всего поступило 15 заявок.
Аэропорт Южно-Сахалинска объявил открытый конкурс на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Оборудование наземной инфраструктуры воздушных линий местного назначения». Победитель должен до 28 февраля 2018 года разработать проект строительства двух посадочных площадок на островах Парамушир и Шикотан, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе аэропорта.
В Южно-Сахалинске за обещание посредничества во взяточничестве осужден бывший оперуполномоченный управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
Осенью следующего года резидент ТОР «Горный воздух» - компания «Хонока Сахалин» - откроет бальнеологический комплекс. В качестве горячего источника – онсэна – будет использоваться термальная вода, обогащенная йодом, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе Минвостокразвития.
30 августа в хирургическом отделении Курильской ЦРБ скончался 58-летний житель села Рейдово, поступивший с телесными повреждениями. Сообщение об этом поступило в следственный отдел, рассказали ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.
1 сентября по всей стране стартует патриотическая акция и продлится до празднования Дня Героев Отечества - 9 декабря. Цель проекта - встречи и неформальное общение Героев Российской Федерации и Советского Союза с подрастающим поколением, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства Сахалинской области.
Генеральное консульство Японии в Южно-Сахалинске впервые на Сахалине планирует провести мероприятие комедийного жанра ракуго - или театра одного актера. Для этого из Японии специально пригласят господина Кацура Утазо. Об этом ТИА «Острова» сообщили в консульстве.
На улице Сахалинской в областном центре начал работать новый мини-рынок для садоводов и огородников. Торговые ряды оборудованы по просьбе горожан, обратившихся во время прямой линии к губернатору Олегу Кожемяко, сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона.
2 сентября в 20:00 на площади Победы в честь Дня окончания Второй мировой войны Ансамбль песни и пляски Краснознамённого Черноморского флота РФ подарит праздничный концерт всем южно-сахалинцам и гостям города. Об этом ТИА «Острова» рассказали в Сахалинской филармонии.
В эти выходные в сахалинском зоопарке запланированы интересные мероприятия. Так, 2 сентября в 14 часов состоится мастер-класс «Веселые камешки», сообщили ТИА «Острова» в учреждении.
В преддверии Восточного экономического форума во Владивостоке сетевое сообщество из активных в социальных сетях горожан подняло волну из-за ценовой политики гостиниц, авиакомпаний и ресторанов. РИА «Восток-Медиа» сделало экскурс по основным аспектам, так или иначе связанным с «похуданием» кошелька.
За 8 месяцев 2017 года хабаровский филиал ВТБ выдал компаниям региона кредитов на сумму 48,5 миллиарда рублей (рост 42 % к аналогичному периоду прошлого года). Из них предприятиям среднего бизнеса предоставлено финансирования в объеме 19,5 миллиарда (увеличение на 37%). Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе группы ВТБ в ДФО.
В Южно-Сахалинске подвели итоги первого этапа проекта регионального фонда «Родные Острова» «Собери ребенка в школу». Он взял на себя обязательства и закупил нуждающимся семьям школьную форму и обувь, униформу и обувь для занятий физкультурой, теплые вещи и верхнюю одежду, сообщили ТИА «Острова» в фонде
Сахалинская область вошла в число лучших регионов по показателям потенциала регионального спроса, производительности труда и прибыльности предприятий. Данные об этом обнародовал Центральный Банк Российской федерации, сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона.
Сегодня в России отмечается День знаний. Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко поздравил островитян с праздником, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства региона.
За шесть месяцев нынешнего года островитяне направили 330 обращений в отделение Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области и еще 299 в территориальные органы фонда. Для сравнения, в 2016 году таких обращений было 320 и 256 соответственно, рассказали ТИА «Острова» в ведомстве.
Опыт Алтайского края в предупреждении природных пожаров рекомендует использовать всем регионам, в том числе и Сахалинской области, Сибирский региональный центр МЧС России. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе областного ведомства.
15 сентября Сахалинский областной художественный музей приглашает почитателей авторской песни и поэзии на концерт Сергея Хе «Лебединые церкви мои». Он будет посвящен творчеству современного русского писателя, автора романов, стихов, песен Тимура Зульфикарова, рассказали ТИА «Острова» в областном министерстве культуры.
За январь - июль в Сахалинской области отмечен естественный прирост населения. В органах ЗАГС зарегистрировано 3 600 родившихся, в том числе 50 многоплодных родов (двойни и 1 тройня). Об этом ТИА «Острова» сообщили в Сахалинстате.
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