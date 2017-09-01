1 сентября 2017 г., 12:21

На Сахалине новая спецкомиссия займется анализом крупных экономических проектов

На Сахалине крупные проекты в экономике начнут проходить обязательную экспертизу с участием правоохранителей и надзорных органов. Регулировать этот процесс будет специальная межведомственная комиссия, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства региона.

Поручение о создании комиссии дал глава Сахалинской области Олег Кожемяко. Об этом стало известно в ходе совещания, которое губернатор и его коллеги из сахалинского правительства провели с руководителями территориальных правоохранительных и контрольно-надзорных управлений федеральных органов власти. Участие в мероприятии принял заместитель полномочного представителя президента РФ в ДФО Сергей Удовик.

На обсуждение были вынесены вопросы, связанные с исполнением недавних поручений президента России Владимира Путина и его полпреда на Дальнем Востоке, вице-премьера федерального правительства Юрия Трутнева.

Глава государства поставил задачу снизить административное давление на бизнес. По статистике сегодня более 80 % всех предпринимателей и инвесторов в дальневосточном округе сталкиваются с проверками уже в первый год работы. Чаще всего такие ревизии являются внеплановыми, не согласуются с прокуратурой и серьезно затрудняют реализацию новых проектов, что в целом сказывается на развитии макрорегиона.

- Считаю возможным ограничить предмет внеплановых проверок только фактами, послужившими основанием для их проведения. Мы знаем, как практика складывается. Под одним основанием проверяющая организация заходит, а потом проверяют все подряд, - заявил на совещании по реализации крупных инвестпроектов на Дальнем Востоке Владимир Путин.

Юрий Трутнев, посетивший с рабочей поездкой Сахалинскую область, также нашел здесь административное давление на бизнес избыточным. В то же время наметилась положительная тенденция по его снижению. На этом фоне в регионе отмечено улучшение межведомственного взаимодействия, которое позволяет своевременно пресекать факты хищения средств бюджета и проявления коррупции.

На совещании губернатор акцентировал особое внимание членов сахалинского правительства на необходимости своевременно реагировать на предоставляемые правоохранительными органами материалы об угрозах безопасности в сфере предупреждения коррупционных проявлений. Правоохранителей же он поблагодарил за сложившееся конструктивное рабочее взаимодействие, которое позволяет вскрывать и устранять нарушения в экономической сфере и различные правовые ошибки.

- Чтобы вывести эту работу на новый уровень, мною дано поручение о создании в Сахалинской области специальной межведомственной комиссии. Она будет в обязательном порядке рассматривать и анализировать планируемые к реализации в регионе крупные экономические проекты. В состав структуры войдут представители правоохранительных и контрольно-надзорных органов, - сказал Олег Кожемяко.

- Хотя мы и представляем разные ветви власти, но у нас общие государственные задачи, которые необходимо решать в плотном взаимодействии. Мы готовы к этой работе, - отреагировал на эту инициативу прокурор Сахалинской области Николай Рябов.

Губернатор озвучил и еще одно предложение - установить дополнительный контроль за работой сотрудников органов исполнительной власти, занятых в сферах, где существуют высокие риски коррупционных проявлений. Вплоть до приостановки деятельности чиновников в процессе проверок.

Участники мероприятия положительно оценили эти решения, выразив уверенность в том, что они позволят более эффективно реализовать значительный экономический потенциал Сахалинской области. Это будет способствовать повышению уровня жизни населения.

- Принятые на Сахалине решения можно только приветствовать, - заявил заместитель полномочного представителя президента РФ в ДФО Сергей Удовик. - Хочу предложить губернаторам Дальнего Востока организовать на своих территориях по примеру Сахалинской области комиссии для проверки всех крупных проектов в экономике. Это позволит избежать различных коррупционных и правовых рисков еще на стадии формирования начинаний. Данная инициатива Олега Кожемяко заслуживает самого пристального внимания.