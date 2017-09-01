Школа в Аниве в 70-й раз приняла первоклассников

День Знаний в средней школе № 1 города Анивы совпал с открытием недавно построенного основного учебного корпуса. Это последний объект, возведенный в рамках серьезной реконструкции образовательного учреждения, которое является ровесником Сахалинской области, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства региона.

Строительство первого деревянного здания школы на этом месте началось вскоре после освобождения южной части Сахалина. Возводили его военные и вольнонаемные. Стройка завершилась в январе 1947 года, как раз в те дни, когда в составе РСФСР появилась Сахалинская область в ее современных границах. А через несколько месяцев, 1 сентября 1947 года школа приняла своих первых учеников.

Сегодня после проведенной реконструкции образовательное учреждение занимает комплекс из четырех строений. Дошкольные группы занимают уютное двухэтажное здание с прилегающей территорией для прогулок. В трехэтажном - находятся кабинеты информатики, музыки, оснащенные современной техникой. Здесь же - просторный актовый зал и класс хореографии. Кабинеты химии, физики, биологии и классы начальной школы расположены в ранее построенном двухэтажном здании. Все учебные помещения просторные и светлые, они оборудованы интерактивными досками и другим современным оборудованием. В учреждении имеется спортивный зал, библиотека, мастерские, театральная костюмерная, а также кабинет для дистанционного обучения.

В школе №1 - 620 учащихся, а также 165 воспитанников в дошкольных группах. Еще 20 человек получают образование заочно. Учатся здесь не только жители Анивы. Каждое утро школьные автобусы доставляют к порогу образовательного учреждения детей из окрестных сел - Рыбацкого, Петропавловского, Песчанского, Воскресенского.

- Мы открываем новый корпус школы, - обратился к собравшимся у крыльца школы ученикам и их родителям губернатор Олег Кожемяко. - Чтобы это радостное событие произошло, потребовалась большая работа администрации Анивского района, правительства Сахалинской области. Сегодня все вместе мы сделали еще один важный шаг в целях повышения качества образования в островном регионе, создания комфортных условий для обучения юных жителей области. В наших дальнейших планах - возведение в школе нового спортивного зала, важного для физического развития детей, укрепления их здоровья.

- Сегодня стартует очередной учебный год, - сказал мэр Анивского района Александр Ивашов. - Очень важно, чтобы он прошел плодотворно и в достойных условиях. Мы постарались сделать все, что в наших силах, чтобы анивские школьники вошли в светлые просторные помещения нового корпуса и сели за удобные современные парты.

Разрезана красная ленточка, прозвенел первый звонок, через порог школы с веселым гомоном хлынули школьники. Губернатор Олег Кожемяко осмотрел классные комнаты нового корпуса, ознакомился с оборудованием и ассортиментом столовой, которая способна за один раз накормить почти половину школьников - 350 человек. Что особенно важно, меню здесь будет разнообразным и полезным, дети смогут выбирать блюда по собственному вкусу.

- Я сам учился в первом деревянном здании школы, - рассказал депутат Сахалинской областной Думы Евгений Лотин. - Уже тогда там осыпались стены. Было не очень комфортно. В обновленной школе условия совсем другие. Здесь сделано все для того, чтобы юные анивчане получали качественное образование.