На Сахалине выберут лучшего участкового

|Политика
|Закон
|Общество
|Происшествия
|Здоровье
|Культура
|Экономика
|Образование
|Спорт
|Туризм
|18+
Прибывший в Сахалинскую область Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота намерен ознакомиться с проектами, которые область сегодня реализует совместно с партнерами из Республики Беларусь. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве региона.
Решение об организации десяти рыбоучетных заграждений в Сахалинской области приняла на своем очередном заседании региональная комиссия по регулированию вылова анадромных видов рыб. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства.
51-летняя жительница города Холмска подозревается в умышленном причинении легкого вреда здоровью. Как рассказали ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области, женщина отмечала у себя дома день рождения в компании знакомой и родственника.
С 11 сентября в Сахалинской области начинается всероссийский конкурс МВД России «Народный участковый - 2017». Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном управлении МВД.
День Знаний в средней школе № 1 города Анивы совпал с открытием недавно построенного основного учебного корпуса. Это последний объект, возведенный в рамках серьезной реконструкции образовательного учреждения, которое является ровесником Сахалинской области, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства региона.
На Сахалине крупные проекты в экономике начнут проходить обязательную экспертизу с участием правоохранителей и надзорных органов. Регулировать этот процесс будет специальная межведомственная комиссия, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства региона.
В Тымовском городском округе завершилась работа конкурсной комиссии - названы имена тех, кто стал победителем в муниципальном конкурсе по благоустройству. Как сообщили ТИА «Острова» в муниципалитете, всего поступило 15 заявок.
Аэропорт Южно-Сахалинска объявил открытый конкурс на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Оборудование наземной инфраструктуры воздушных линий местного назначения». Победитель должен до 28 февраля 2018 года разработать проект строительства двух посадочных площадок на островах Парамушир и Шикотан, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе аэропорта.
В Южно-Сахалинске за обещание посредничества во взяточничестве осужден бывший оперуполномоченный управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
Осенью следующего года резидент ТОР «Горный воздух» - компания «Хонока Сахалин» - откроет бальнеологический комплекс. В качестве горячего источника – онсэна – будет использоваться термальная вода, обогащенная йодом, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе Минвостокразвития.
30 августа в хирургическом отделении Курильской ЦРБ скончался 58-летний житель села Рейдово, поступивший с телесными повреждениями. Сообщение об этом поступило в следственный отдел, рассказали ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.
1 сентября по всей стране стартует патриотическая акция и продлится до празднования Дня Героев Отечества - 9 декабря. Цель проекта - встречи и неформальное общение Героев Российской Федерации и Советского Союза с подрастающим поколением, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства Сахалинской области.
Генеральное консульство Японии в Южно-Сахалинске впервые на Сахалине планирует провести мероприятие комедийного жанра ракуго - или театра одного актера. Для этого из Японии специально пригласят господина Кацура Утазо. Об этом ТИА «Острова» сообщили в консульстве.
На улице Сахалинской в областном центре начал работать новый мини-рынок для садоводов и огородников. Торговые ряды оборудованы по просьбе горожан, обратившихся во время прямой линии к губернатору Олегу Кожемяко, сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона.
2 сентября в 20:00 на площади Победы в честь Дня окончания Второй мировой войны Ансамбль песни и пляски Краснознамённого Черноморского флота РФ подарит праздничный концерт всем южно-сахалинцам и гостям города. Об этом ТИА «Острова» рассказали в Сахалинской филармонии.
В эти выходные в сахалинском зоопарке запланированы интересные мероприятия. Так, 2 сентября в 14 часов состоится мастер-класс «Веселые камешки», сообщили ТИА «Острова» в учреждении.
В преддверии Восточного экономического форума во Владивостоке сетевое сообщество из активных в социальных сетях горожан подняло волну из-за ценовой политики гостиниц, авиакомпаний и ресторанов. РИА «Восток-Медиа» сделало экскурс по основным аспектам, так или иначе связанным с «похуданием» кошелька.
За 8 месяцев 2017 года хабаровский филиал ВТБ выдал компаниям региона кредитов на сумму 48,5 миллиарда рублей (рост 42 % к аналогичному периоду прошлого года). Из них предприятиям среднего бизнеса предоставлено финансирования в объеме 19,5 миллиарда (увеличение на 37%). Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе группы ВТБ в ДФО.
В Южно-Сахалинске подвели итоги первого этапа проекта регионального фонда «Родные Острова» «Собери ребенка в школу». Он взял на себя обязательства и закупил нуждающимся семьям школьную форму и обувь, униформу и обувь для занятий физкультурой, теплые вещи и верхнюю одежду, сообщили ТИА «Острова» в фонде
Сахалинская область вошла в число лучших регионов по показателям потенциала регионального спроса, производительности труда и прибыльности предприятий. Данные об этом обнародовал Центральный Банк Российской федерации, сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона.
|Архив новостей
|
С 11 сентября в Сахалинской области начинается всероссийский конкурс МВД России «Народный участковый - 2017». Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном управлении МВД.
Жителям и гостям Сахалинской области, а также всем желающим будет предоставлена возможность выбрать лучших участковых онлайн-голосованием, которое пройдет с 11 по 20 сентября текущего года. Анкеты об участниках первого этапа конкурса будут размещены на официальном сайте УМВД России по Сахалинской области.
Количеством голосов будут определены победители, которые пройдут во второй этап. Выбрать «Народного участкового» Сахалинской области жители региона смогут путем онлайн-голосования с 7 по 16 октября 2017 года. Победитель регионального этапа будет представлять Сахалинскую область на заключительном всероссийском конкурсе.
Прибывший в Сахалинскую область Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота намерен ознакомиться с проектами, которые область сегодня реализует совместно с партнерами из Республики Беларусь. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве региона.
Решение об организации десяти рыбоучетных заграждений в Сахалинской области приняла на своем очередном заседании региональная комиссия по регулированию вылова анадромных видов рыб. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства.
51-летняя жительница города Холмска подозревается в умышленном причинении легкого вреда здоровью. Как рассказали ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области, женщина отмечала у себя дома день рождения в компании знакомой и родственника.
С 11 сентября в Сахалинской области начинается всероссийский конкурс МВД России «Народный участковый - 2017». Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном управлении МВД.
День Знаний в средней школе № 1 города Анивы совпал с открытием недавно построенного основного учебного корпуса. Это последний объект, возведенный в рамках серьезной реконструкции образовательного учреждения, которое является ровесником Сахалинской области, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства региона.
На Сахалине крупные проекты в экономике начнут проходить обязательную экспертизу с участием правоохранителей и надзорных органов. Регулировать этот процесс будет специальная межведомственная комиссия, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства региона.
В Тымовском городском округе завершилась работа конкурсной комиссии - названы имена тех, кто стал победителем в муниципальном конкурсе по благоустройству. Как сообщили ТИА «Острова» в муниципалитете, всего поступило 15 заявок.
Аэропорт Южно-Сахалинска объявил открытый конкурс на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Оборудование наземной инфраструктуры воздушных линий местного назначения». Победитель должен до 28 февраля 2018 года разработать проект строительства двух посадочных площадок на островах Парамушир и Шикотан, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе аэропорта.
В Южно-Сахалинске за обещание посредничества во взяточничестве осужден бывший оперуполномоченный управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
Осенью следующего года резидент ТОР «Горный воздух» - компания «Хонока Сахалин» - откроет бальнеологический комплекс. В качестве горячего источника – онсэна – будет использоваться термальная вода, обогащенная йодом, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе Минвостокразвития.
30 августа в хирургическом отделении Курильской ЦРБ скончался 58-летний житель села Рейдово, поступивший с телесными повреждениями. Сообщение об этом поступило в следственный отдел, рассказали ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.
1 сентября по всей стране стартует патриотическая акция и продлится до празднования Дня Героев Отечества - 9 декабря. Цель проекта - встречи и неформальное общение Героев Российской Федерации и Советского Союза с подрастающим поколением, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства Сахалинской области.
Генеральное консульство Японии в Южно-Сахалинске впервые на Сахалине планирует провести мероприятие комедийного жанра ракуго - или театра одного актера. Для этого из Японии специально пригласят господина Кацура Утазо. Об этом ТИА «Острова» сообщили в консульстве.
На улице Сахалинской в областном центре начал работать новый мини-рынок для садоводов и огородников. Торговые ряды оборудованы по просьбе горожан, обратившихся во время прямой линии к губернатору Олегу Кожемяко, сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона.
2 сентября в 20:00 на площади Победы в честь Дня окончания Второй мировой войны Ансамбль песни и пляски Краснознамённого Черноморского флота РФ подарит праздничный концерт всем южно-сахалинцам и гостям города. Об этом ТИА «Острова» рассказали в Сахалинской филармонии.
В эти выходные в сахалинском зоопарке запланированы интересные мероприятия. Так, 2 сентября в 14 часов состоится мастер-класс «Веселые камешки», сообщили ТИА «Острова» в учреждении.
В преддверии Восточного экономического форума во Владивостоке сетевое сообщество из активных в социальных сетях горожан подняло волну из-за ценовой политики гостиниц, авиакомпаний и ресторанов. РИА «Восток-Медиа» сделало экскурс по основным аспектам, так или иначе связанным с «похуданием» кошелька.
За 8 месяцев 2017 года хабаровский филиал ВТБ выдал компаниям региона кредитов на сумму 48,5 миллиарда рублей (рост 42 % к аналогичному периоду прошлого года). Из них предприятиям среднего бизнеса предоставлено финансирования в объеме 19,5 миллиарда (увеличение на 37%). Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе группы ВТБ в ДФО.
В Южно-Сахалинске подвели итоги первого этапа проекта регионального фонда «Родные Острова» «Собери ребенка в школу». Он взял на себя обязательства и закупил нуждающимся семьям школьную форму и обувь, униформу и обувь для занятий физкультурой, теплые вещи и верхнюю одежду, сообщили ТИА «Острова» в фонде
Сахалинская область вошла в число лучших регионов по показателям потенциала регионального спроса, производительности труда и прибыльности предприятий. Данные об этом обнародовал Центральный Банк Российской федерации, сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона.
Анивчанин, анивчанка, анивчане. Стыдно информационному ...
Интересно очень что будет дальше? Мало информации у ...
Интересно,куда смотрят родители этих детей. Их вообще ...
Много не правельных фактов в вашей статье. Во первых не у ...
ТИА Острова
Новости Сахалина и Курильских островов
|
© 2006—2017, ТИА "Острова". Редакция: redaktor@tia-ostrova.ru