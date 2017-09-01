ПолитикаЗаконОбществоПроисшествияЗдоровьеКультураЭкономикаОбразованиеСпортТуризм 18+
pix
 
Новости
17:13   На Сахалин прибыл Государственный секретарь Союзного государства 
                 Прибывший в Сахалинскую область Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота намерен ознакомиться с проектами, которые область сегодня реализует совместно с партнерами из Республики Беларусь. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве региона.

17:10   На нерестовых реках Сахалина появятся десять рыбоучетных заграждений
                 Решение об организации десяти рыбоучетных заграждений в Сахалинской области приняла на своем очередном заседании региональная комиссия по регулированию вылова анадромных видов рыб. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства.

17:06   Жительница Холмска во время застолья ударила подругу ножом
                 51-летняя жительница города Холмска подозревается в умышленном причинении легкого вреда здоровью. Как рассказали ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области, женщина отмечала у себя дома день рождения в компании знакомой и родственника.

16:58   На Сахалине выберут лучшего участкового
                 С 11 сентября в Сахалинской области начинается всероссийский конкурс МВД России «Народный участковый - 2017». Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном управлении МВД.

16:38   Школа в Аниве в 70-й раз приняла первоклассников 
                 День Знаний в средней школе № 1 города Анивы совпал с открытием недавно построенного основного учебного корпуса. Это последний объект, возведенный в рамках серьезной реконструкции образовательного учреждения, которое является ровесником Сахалинской области, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства региона.

12:21   На Сахалине новая спецкомиссия займется анализом крупных экономических проектов
                 На Сахалине крупные проекты в экономике начнут проходить обязательную экспертизу с участием правоохранителей и надзорных органов. Регулировать этот процесс будет специальная межведомственная комиссия, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства региона.

12:15   В Тымовском наградят победителей конкурса по благоустройству 
                 В Тымовском городском округе завершилась работа конкурсной комиссии - названы имена тех, кто стал победителем в муниципальном конкурсе по благоустройству. Как сообщили ТИА «Острова» в муниципалитете, всего поступило 15 заявок.

12:00   На Курилах появятся две новые посадочные площадки 
                 Аэропорт Южно-Сахалинска объявил открытый конкурс на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Оборудование наземной инфраструктуры воздушных линий местного назначения». Победитель должен до 28 февраля 2018 года разработать проект строительства двух посадочных площадок на островах Парамушир и Шикотан, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе аэропорта.

11:54   На Сахалине экс-наркополицейский приговорен к двухмиллионному штрафу
                 В Южно-Сахалинске за обещание посредничества во взяточничестве осужден бывший оперуполномоченный управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

11:50   На Сахалине предложат купаться в источнике с йодом
                 Осенью следующего года резидент ТОР «Горный воздух» - компания «Хонока Сахалин» - откроет бальнеологический комплекс. В качестве горячего источника – онсэна – будет использоваться термальная вода, обогащенная йодом, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе Минвостокразвития.

11:35   В Курильском районе убили электрика 
                 30 августа в хирургическом отделении Курильской ЦРБ скончался 58-летний житель села Рейдово, поступивший с телесными повреждениями. Сообщение об этом поступило в следственный отдел, рассказали ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.

11:26   На Сахалин прибыли участники Всероссийского проекта «Диалоги с Героями» 
                 1 сентября по всей стране стартует патриотическая акция и продлится до празднования Дня Героев Отечества - 9 декабря. Цель проекта - встречи и неформальное общение Героев Российской Федерации и Советского Союза с подрастающим поколением, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства Сахалинской области.

11:22   Южносахалинцев приглашают на концерт ракуго 
                 Генеральное консульство Японии в Южно-Сахалинске впервые на Сахалине планирует провести мероприятие комедийного жанра ракуго - или театра одного актера. Для этого из Японии специально пригласят господина Кацура Утазо. Об этом ТИА «Острова» сообщили в консульстве.

11:19   В Южно-Сахалинске открылся новый мини-рынок для садоводов и огородников
                 На улице Сахалинской в областном центре начал работать новый мини-рынок для садоводов и огородников. Торговые ряды оборудованы по просьбе горожан, обратившихся во время прямой линии к губернатору Олегу Кожемяко, сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона.

11:16   В Южно-Сахалинске впервые выступит Ансамбль песни и пляски Черноморского флота РФ 
                 2 сентября в 20:00 на площади Победы в честь Дня окончания Второй мировой войны Ансамбль песни и пляски Краснознамённого Черноморского флота РФ подарит праздничный концерт всем южно-сахалинцам и гостям города. Об этом ТИА «Острова» рассказали в Сахалинской филармонии.

11:13   Сахалинский зоопарк подготовил на уикенд праздник черепахи и творческий мастер-класс 
                 В эти выходные в сахалинском зоопарке запланированы интересные мероприятия. Так, 2 сентября в 14 часов состоится мастер-класс «Веселые камешки», сообщили ТИА «Острова» в учреждении.

11:04   Повышение цен перед ВЭФ активно обсуждают приморцы 
                 В преддверии Восточного экономического форума во Владивостоке сетевое сообщество из активных в социальных сетях горожан подняло волну из-за ценовой политики гостиниц, авиакомпаний и ресторанов. РИА «Восток-Медиа» сделало экскурс по основным аспектам, так или иначе связанным с «похуданием» кошелька.

10:54   Хабаровский филиал ВТБ выдал бизнесу региона более 48 миллиардов рублей кредитов
                 За 8 месяцев 2017 года хабаровский филиал ВТБ выдал компаниям региона кредитов на сумму 48,5 миллиарда рублей (рост 42 % к аналогичному периоду прошлого года). Из них предприятиям среднего бизнеса предоставлено финансирования в объеме 19,5 миллиарда (увеличение на 37%). Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе группы ВТБ в ДФО.

10:46   «Родные Острова» помогли 45 нуждающимся семьям Южно-Сахалинска собрать детей в школу 
                 В Южно-Сахалинске подвели итоги первого этапа проекта регионального фонда «Родные Острова» «Собери ребенка в школу». Он взял на себя обязательства и закупил нуждающимся семьям школьную форму и обувь, униформу и обувь для занятий физкультурой, теплые вещи и верхнюю одежду, сообщили ТИА «Острова» в фонде

10:31   Сахалин обогнал Москву и Санкт-Петербург по объемам прямых иностранных инвестиций 
                 Сахалинская область вошла в число лучших регионов по показателям потенциала регионального спроса, производительности труда и прибыльности предприятий. Данные об этом обнародовал Центральный Банк Российской федерации, сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона.

Стр.: [1]  2   3   4   5   6   7   8   9   10   + 


Архив новостей
пн вт ср чт пт сб вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

1 сентября 2017 г., 16:58

На Сахалине выберут лучшего участкового

С 11 сентября в Сахалинской области начинается всероссийский конкурс МВД России «Народный участковый - 2017». Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном управлении МВД.

Жителям и гостям Сахалинской области, а также всем желающим будет предоставлена возможность выбрать лучших участковых онлайн-голосованием, которое пройдет с 11 по 20 сентября текущего года. Анкеты об участниках первого этапа конкурса будут размещены на официальном сайте УМВД России по Сахалинской области.

Количеством голосов будут определены победители, которые пройдут во второй этап. Выбрать «Народного участкового» Сахалинской области жители региона смогут путем онлайн-голосования с 7 по 16 октября 2017 года. Победитель регионального этапа будет представлять Сахалинскую область на заключительном всероссийском конкурсе.

Просмотров: 59
Автор: Острова


версия для печати
 
Комментарий

Анонимно
Логин
(Зарегистрироваться)
Пароль

17:13   На Сахалин прибыл Государственный секретарь Союзного государства 
                 Прибывший в Сахалинскую область Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота намерен ознакомиться с проектами, которые область сегодня реализует совместно с партнерами из Республики Беларусь. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве региона.

17:10   На нерестовых реках Сахалина появятся десять рыбоучетных заграждений
                 Решение об организации десяти рыбоучетных заграждений в Сахалинской области приняла на своем очередном заседании региональная комиссия по регулированию вылова анадромных видов рыб. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства.

17:06   Жительница Холмска во время застолья ударила подругу ножом
                 51-летняя жительница города Холмска подозревается в умышленном причинении легкого вреда здоровью. Как рассказали ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области, женщина отмечала у себя дома день рождения в компании знакомой и родственника.

16:58   На Сахалине выберут лучшего участкового
                 С 11 сентября в Сахалинской области начинается всероссийский конкурс МВД России «Народный участковый - 2017». Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном управлении МВД.

16:38   Школа в Аниве в 70-й раз приняла первоклассников 
                 День Знаний в средней школе № 1 города Анивы совпал с открытием недавно построенного основного учебного корпуса. Это последний объект, возведенный в рамках серьезной реконструкции образовательного учреждения, которое является ровесником Сахалинской области, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства региона.

12:21   На Сахалине новая спецкомиссия займется анализом крупных экономических проектов
                 На Сахалине крупные проекты в экономике начнут проходить обязательную экспертизу с участием правоохранителей и надзорных органов. Регулировать этот процесс будет специальная межведомственная комиссия, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства региона.

12:15   В Тымовском наградят победителей конкурса по благоустройству 
                 В Тымовском городском округе завершилась работа конкурсной комиссии - названы имена тех, кто стал победителем в муниципальном конкурсе по благоустройству. Как сообщили ТИА «Острова» в муниципалитете, всего поступило 15 заявок.

12:00   На Курилах появятся две новые посадочные площадки 
                 Аэропорт Южно-Сахалинска объявил открытый конкурс на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Оборудование наземной инфраструктуры воздушных линий местного назначения». Победитель должен до 28 февраля 2018 года разработать проект строительства двух посадочных площадок на островах Парамушир и Шикотан, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе аэропорта.

11:54   На Сахалине экс-наркополицейский приговорен к двухмиллионному штрафу
                 В Южно-Сахалинске за обещание посредничества во взяточничестве осужден бывший оперуполномоченный управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

11:50   На Сахалине предложат купаться в источнике с йодом
                 Осенью следующего года резидент ТОР «Горный воздух» - компания «Хонока Сахалин» - откроет бальнеологический комплекс. В качестве горячего источника – онсэна – будет использоваться термальная вода, обогащенная йодом, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе Минвостокразвития.

11:35   В Курильском районе убили электрика 
                 30 августа в хирургическом отделении Курильской ЦРБ скончался 58-летний житель села Рейдово, поступивший с телесными повреждениями. Сообщение об этом поступило в следственный отдел, рассказали ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.

11:26   На Сахалин прибыли участники Всероссийского проекта «Диалоги с Героями» 
                 1 сентября по всей стране стартует патриотическая акция и продлится до празднования Дня Героев Отечества - 9 декабря. Цель проекта - встречи и неформальное общение Героев Российской Федерации и Советского Союза с подрастающим поколением, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства Сахалинской области.

11:22   Южносахалинцев приглашают на концерт ракуго 
                 Генеральное консульство Японии в Южно-Сахалинске впервые на Сахалине планирует провести мероприятие комедийного жанра ракуго - или театра одного актера. Для этого из Японии специально пригласят господина Кацура Утазо. Об этом ТИА «Острова» сообщили в консульстве.

11:19   В Южно-Сахалинске открылся новый мини-рынок для садоводов и огородников
                 На улице Сахалинской в областном центре начал работать новый мини-рынок для садоводов и огородников. Торговые ряды оборудованы по просьбе горожан, обратившихся во время прямой линии к губернатору Олегу Кожемяко, сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона.

11:16   В Южно-Сахалинске впервые выступит Ансамбль песни и пляски Черноморского флота РФ 
                 2 сентября в 20:00 на площади Победы в честь Дня окончания Второй мировой войны Ансамбль песни и пляски Краснознамённого Черноморского флота РФ подарит праздничный концерт всем южно-сахалинцам и гостям города. Об этом ТИА «Острова» рассказали в Сахалинской филармонии.

11:13   Сахалинский зоопарк подготовил на уикенд праздник черепахи и творческий мастер-класс 
                 В эти выходные в сахалинском зоопарке запланированы интересные мероприятия. Так, 2 сентября в 14 часов состоится мастер-класс «Веселые камешки», сообщили ТИА «Острова» в учреждении.

11:04   Повышение цен перед ВЭФ активно обсуждают приморцы 
                 В преддверии Восточного экономического форума во Владивостоке сетевое сообщество из активных в социальных сетях горожан подняло волну из-за ценовой политики гостиниц, авиакомпаний и ресторанов. РИА «Восток-Медиа» сделало экскурс по основным аспектам, так или иначе связанным с «похуданием» кошелька.

10:54   Хабаровский филиал ВТБ выдал бизнесу региона более 48 миллиардов рублей кредитов
                 За 8 месяцев 2017 года хабаровский филиал ВТБ выдал компаниям региона кредитов на сумму 48,5 миллиарда рублей (рост 42 % к аналогичному периоду прошлого года). Из них предприятиям среднего бизнеса предоставлено финансирования в объеме 19,5 миллиарда (увеличение на 37%). Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе группы ВТБ в ДФО.

10:46   «Родные Острова» помогли 45 нуждающимся семьям Южно-Сахалинска собрать детей в школу 
                 В Южно-Сахалинске подвели итоги первого этапа проекта регионального фонда «Родные Острова» «Собери ребенка в школу». Он взял на себя обязательства и закупил нуждающимся семьям школьную форму и обувь, униформу и обувь для занятий физкультурой, теплые вещи и верхнюю одежду, сообщили ТИА «Острова» в фонде

10:31   Сахалин обогнал Москву и Санкт-Петербург по объемам прямых иностранных инвестиций 
                 Сахалинская область вошла в число лучших регионов по показателям потенциала регионального спроса, производительности труда и прибыльности предприятий. Данные об этом обнародовал Центральный Банк Российской федерации, сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона.

Стр.: [1]  2   3   4   5   6   7   8   9   10   + 
Полезные страницы
16 января Как создать красивый дизайн гостиной: советы специалистов
12 сентября Как быстро арендовать объект коммерческой недвижимости
Аренда подходящей по всем параметрам коммерческой недвижимости - вопрос действительно актуальный. Особенно, если офис или склад нужны срочно. Как же сделать этот процесс максимально быстрым и удобным? Давайте рассмотрим все варианты.
16:31 Английский для моряка
Необходимость изучения английского касается любого человека, выбравшего морскую профессию. Международной организацией судоходства морской английский признан универсальным для общения между моряками.
26 августа Ортопедические матрасы — гарантия комфортного сна
От того, насколько качественным и полноценным является ночной отдых, зависит весь последующий день. Бизнес, плодотворная работа в офисе, лекции у преподавательской кафедры, семинары — все это не может быть успешным без хорошего и продолжительного сна.
23 августа Поиск работы через Интернет
В статье кратко рассказано о возможностях поиска работы через Интернет с использованием специализированных порталов. В крупном украинском промышленном центре Днепропетровске это позволяет легко находить вакансии и решать вопросы трудоустройства.
Аналитика
2 февраля Детская спортшкола Невельска набирает юных яхтсменов
Для начинающих спортсменов провели экскурсию по будущей базе отделения. Возрождение парусного спорта в портовом городе стало возможно благодаря активистам и меценатам.
16 декабря Первые итоги госпрограммы: на Курилах строятся дороги, фермы и спорткомплексы
И власти, и сами курильчане основательно взялись за родные острова, желая наконец обеспечить проживающим здесь россиянам достойную жизнь.
16 декабря Северо-Курильск смотрит в будущий год: горнолыжная трасса и новый мемориал
В самом малонаселенном районе Сахалинской области – Северо-Курильском городском округе – на следующий год запланировали строительство бассейна, горнолыжной трассы и открытие мемориального комплекса, посвященного боям во время Второй Мировой войны. О том, что удалось сделать за этот год и о планах на будущее в интервью корреспонденту ТИА «Острова», рассказал вице-мэр Северо-Курильска Александр Овсянников.
15 декабря Власти планируют за два-три года полностью решить вопрос с жилплощадью для курильчан
«Квартирный вопрос испортил москвичей», – писал когда-то классик. Впрочем, этот вопрос может испортить кого угодно, особенно если его не пытаться решить.
4 декабря Между Кунаширом и Шикотаном будет летать пассажирский вертолет
Транспортное сообщение между населенными пунктами единственной в России островной области – вопрос, десятилетиями не теряющий актуальности. Десятки островов способны соединить между собой лишь авиалинии и паромные переправы, в дееспособность которых периодически вносит свои корректировки погода.
Новости
Аналитика
Опросы
Полезные страницы
Реклама
О Компании
pix
Афиша
Комментарии
Работа кипит, ждем окончания. Интересно только, почему не ...

Анивчанин, анивчанка, анивчане. Стыдно информационному ...

Интересно очень что будет дальше? Мало информации у ...

Интересно,куда смотрят родители этих детей. Их вообще ...

Много не правельных фактов в вашей статье. Во первых не у ...

ТИА Острова

Новости Сахалина и Курильских островов

добавить на Яндекс
  Яндекс.Метрика  
 