Жительница Холмска во время застолья ударила подругу ножом

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Прибывший в Сахалинскую область Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота намерен ознакомиться с проектами, которые область сегодня реализует совместно с партнерами из Республики Беларусь. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве региона.
Решение об организации десяти рыбоучетных заграждений в Сахалинской области приняла на своем очередном заседании региональная комиссия по регулированию вылова анадромных видов рыб. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства.
51-летняя жительница города Холмска подозревается в умышленном причинении легкого вреда здоровью. Как рассказали ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области, женщина отмечала у себя дома день рождения в компании знакомой и родственника.
С 11 сентября в Сахалинской области начинается всероссийский конкурс МВД России «Народный участковый - 2017». Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном управлении МВД.
День Знаний в средней школе № 1 города Анивы совпал с открытием недавно построенного основного учебного корпуса. Это последний объект, возведенный в рамках серьезной реконструкции образовательного учреждения, которое является ровесником Сахалинской области, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства региона.
На Сахалине крупные проекты в экономике начнут проходить обязательную экспертизу с участием правоохранителей и надзорных органов. Регулировать этот процесс будет специальная межведомственная комиссия, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства региона.
В Тымовском городском округе завершилась работа конкурсной комиссии - названы имена тех, кто стал победителем в муниципальном конкурсе по благоустройству. Как сообщили ТИА «Острова» в муниципалитете, всего поступило 15 заявок.
Аэропорт Южно-Сахалинска объявил открытый конкурс на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Оборудование наземной инфраструктуры воздушных линий местного назначения». Победитель должен до 28 февраля 2018 года разработать проект строительства двух посадочных площадок на островах Парамушир и Шикотан, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе аэропорта.
В Южно-Сахалинске за обещание посредничества во взяточничестве осужден бывший оперуполномоченный управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
Осенью следующего года резидент ТОР «Горный воздух» - компания «Хонока Сахалин» - откроет бальнеологический комплекс. В качестве горячего источника – онсэна – будет использоваться термальная вода, обогащенная йодом, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе Минвостокразвития.
30 августа в хирургическом отделении Курильской ЦРБ скончался 58-летний житель села Рейдово, поступивший с телесными повреждениями. Сообщение об этом поступило в следственный отдел, рассказали ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.
1 сентября по всей стране стартует патриотическая акция и продлится до празднования Дня Героев Отечества - 9 декабря. Цель проекта - встречи и неформальное общение Героев Российской Федерации и Советского Союза с подрастающим поколением, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства Сахалинской области.
Генеральное консульство Японии в Южно-Сахалинске впервые на Сахалине планирует провести мероприятие комедийного жанра ракуго - или театра одного актера. Для этого из Японии специально пригласят господина Кацура Утазо. Об этом ТИА «Острова» сообщили в консульстве.
На улице Сахалинской в областном центре начал работать новый мини-рынок для садоводов и огородников. Торговые ряды оборудованы по просьбе горожан, обратившихся во время прямой линии к губернатору Олегу Кожемяко, сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона.
2 сентября в 20:00 на площади Победы в честь Дня окончания Второй мировой войны Ансамбль песни и пляски Краснознамённого Черноморского флота РФ подарит праздничный концерт всем южно-сахалинцам и гостям города. Об этом ТИА «Острова» рассказали в Сахалинской филармонии.
В эти выходные в сахалинском зоопарке запланированы интересные мероприятия. Так, 2 сентября в 14 часов состоится мастер-класс «Веселые камешки», сообщили ТИА «Острова» в учреждении.
В преддверии Восточного экономического форума во Владивостоке сетевое сообщество из активных в социальных сетях горожан подняло волну из-за ценовой политики гостиниц, авиакомпаний и ресторанов. РИА «Восток-Медиа» сделало экскурс по основным аспектам, так или иначе связанным с «похуданием» кошелька.
За 8 месяцев 2017 года хабаровский филиал ВТБ выдал компаниям региона кредитов на сумму 48,5 миллиарда рублей (рост 42 % к аналогичному периоду прошлого года). Из них предприятиям среднего бизнеса предоставлено финансирования в объеме 19,5 миллиарда (увеличение на 37%). Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе группы ВТБ в ДФО.
В Южно-Сахалинске подвели итоги первого этапа проекта регионального фонда «Родные Острова» «Собери ребенка в школу». Он взял на себя обязательства и закупил нуждающимся семьям школьную форму и обувь, униформу и обувь для занятий физкультурой, теплые вещи и верхнюю одежду, сообщили ТИА «Острова» в фонде
Сахалинская область вошла в число лучших регионов по показателям потенциала регионального спроса, производительности труда и прибыльности предприятий. Данные об этом обнародовал Центральный Банк Российской федерации, сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона.
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51-летняя жительница города Холмска подозревается в умышленном причинении легкого вреда здоровью. Как рассказали ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области, женщина отмечала у себя дома день рождения в компании знакомой и родственника.
Во время распития алкогольных напитков между виновницей торжества и гостьей возникла ссора, в ходе которой хозяйка ранила подругу кухонным ножом в руку. В дальнейшем потерпевшая вызвала «скорую», подоспевшая бригада медиков оказала ей необходимую помощь.
Прибывшие сотрудники полиции произвели осмотр места происшествия, изъяли вещественные доказательства и осуществили иные мероприятия, направленные на установление обстоятельств случившегося.
Согласно акту судебно-медицинского освидетельствования потерпевшей был причинен легкий вред здоровью. После ознакомления с результатами экспертизы было принято решение о возбуждении уголовного дела.
Прибывший в Сахалинскую область Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота намерен ознакомиться с проектами, которые область сегодня реализует совместно с партнерами из Республики Беларусь. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве региона.
Решение об организации десяти рыбоучетных заграждений в Сахалинской области приняла на своем очередном заседании региональная комиссия по регулированию вылова анадромных видов рыб. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства.
51-летняя жительница города Холмска подозревается в умышленном причинении легкого вреда здоровью. Как рассказали ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области, женщина отмечала у себя дома день рождения в компании знакомой и родственника.
С 11 сентября в Сахалинской области начинается всероссийский конкурс МВД России «Народный участковый - 2017». Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном управлении МВД.
День Знаний в средней школе № 1 города Анивы совпал с открытием недавно построенного основного учебного корпуса. Это последний объект, возведенный в рамках серьезной реконструкции образовательного учреждения, которое является ровесником Сахалинской области, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства региона.
На Сахалине крупные проекты в экономике начнут проходить обязательную экспертизу с участием правоохранителей и надзорных органов. Регулировать этот процесс будет специальная межведомственная комиссия, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства региона.
В Тымовском городском округе завершилась работа конкурсной комиссии - названы имена тех, кто стал победителем в муниципальном конкурсе по благоустройству. Как сообщили ТИА «Острова» в муниципалитете, всего поступило 15 заявок.
Аэропорт Южно-Сахалинска объявил открытый конкурс на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Оборудование наземной инфраструктуры воздушных линий местного назначения». Победитель должен до 28 февраля 2018 года разработать проект строительства двух посадочных площадок на островах Парамушир и Шикотан, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе аэропорта.
В Южно-Сахалинске за обещание посредничества во взяточничестве осужден бывший оперуполномоченный управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
Осенью следующего года резидент ТОР «Горный воздух» - компания «Хонока Сахалин» - откроет бальнеологический комплекс. В качестве горячего источника – онсэна – будет использоваться термальная вода, обогащенная йодом, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе Минвостокразвития.
30 августа в хирургическом отделении Курильской ЦРБ скончался 58-летний житель села Рейдово, поступивший с телесными повреждениями. Сообщение об этом поступило в следственный отдел, рассказали ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.
1 сентября по всей стране стартует патриотическая акция и продлится до празднования Дня Героев Отечества - 9 декабря. Цель проекта - встречи и неформальное общение Героев Российской Федерации и Советского Союза с подрастающим поколением, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства Сахалинской области.
Генеральное консульство Японии в Южно-Сахалинске впервые на Сахалине планирует провести мероприятие комедийного жанра ракуго - или театра одного актера. Для этого из Японии специально пригласят господина Кацура Утазо. Об этом ТИА «Острова» сообщили в консульстве.
На улице Сахалинской в областном центре начал работать новый мини-рынок для садоводов и огородников. Торговые ряды оборудованы по просьбе горожан, обратившихся во время прямой линии к губернатору Олегу Кожемяко, сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона.
2 сентября в 20:00 на площади Победы в честь Дня окончания Второй мировой войны Ансамбль песни и пляски Краснознамённого Черноморского флота РФ подарит праздничный концерт всем южно-сахалинцам и гостям города. Об этом ТИА «Острова» рассказали в Сахалинской филармонии.
В эти выходные в сахалинском зоопарке запланированы интересные мероприятия. Так, 2 сентября в 14 часов состоится мастер-класс «Веселые камешки», сообщили ТИА «Острова» в учреждении.
В преддверии Восточного экономического форума во Владивостоке сетевое сообщество из активных в социальных сетях горожан подняло волну из-за ценовой политики гостиниц, авиакомпаний и ресторанов. РИА «Восток-Медиа» сделало экскурс по основным аспектам, так или иначе связанным с «похуданием» кошелька.
За 8 месяцев 2017 года хабаровский филиал ВТБ выдал компаниям региона кредитов на сумму 48,5 миллиарда рублей (рост 42 % к аналогичному периоду прошлого года). Из них предприятиям среднего бизнеса предоставлено финансирования в объеме 19,5 миллиарда (увеличение на 37%). Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе группы ВТБ в ДФО.
В Южно-Сахалинске подвели итоги первого этапа проекта регионального фонда «Родные Острова» «Собери ребенка в школу». Он взял на себя обязательства и закупил нуждающимся семьям школьную форму и обувь, униформу и обувь для занятий физкультурой, теплые вещи и верхнюю одежду, сообщили ТИА «Острова» в фонде
Сахалинская область вошла в число лучших регионов по показателям потенциала регионального спроса, производительности труда и прибыльности предприятий. Данные об этом обнародовал Центральный Банк Российской федерации, сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона.
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