1 сентября 2017 г., 17:10

На нерестовых реках Сахалина появятся десять рыбоучетных заграждений

Решение об организации десяти рыбоучетных заграждений в Сахалинской области приняла на своем очередном заседании региональная комиссия по регулированию вылова анадромных видов рыб. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства.

На рыбоучетных заграждениях, которые будут установлены на реках Фирсовке, Очепухе, Лазовой, Нитуй и Бахура пользователи рыбопромысловых участков смогут изымать рыбу в счет установленных им объемов промысла кеты.

- На всех этих водоемах действуют рыбоводные заводы, которые выпускают мальков кеты, - прокомментировала решение комиссии временно исполняющая обязанности директора СахНИРО Валентина Жарикова. - А естественные нерестилища этого вида тихоокеанских лососей здесь отсутствуют. Поэтому заводы, которые одновременно являются пользователями промысловых участков, получили право изъятия кеты.

Также рыбоучетное заграждение с правом изъятия кеты появится на реке Калинке, где, по данным науки, существует опасность переполнения естественных нерестилищ этого вида тихоокеанских лососей.

- На четырех водных объектах - это реки Ударница, Сова, Кострома и пролив Красноармейский - появятся рыбоучетные заграждения, которые предназначены исключительно для учета численности производителей, - добавила Валентина Жарикова. - Изъятие рыбы на них проводиться не будет.