На Сахалин прибыл Государственный секретарь Союзного государства

Прибывший в Сахалинскую область Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота намерен ознакомиться с проектами, которые область сегодня реализует совместно с партнерами из Республики Беларусь. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве региона.

В ходе визита будут изучаться и новые возможности для межгосударственных контактов на уровне регионов.

Одним из ярких примеров развития сотрудничества между Россией и Республикой Беларусь стал реализуемый на Сахалине крупный аграрный проект. В селе Раздольном Корсаковского района при участии партнеров из братского государства возводится молочно-товарная ферма на 1 000 голов дойного стада с агрогородком на 50 домов приусадебного типа. Начинание уже получило высокие оценки глав двух стран - Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Предприятие, которое начнет работать в этом году, назвали образцовым. При выходе на проектную мощность оно будет ежегодно давать Сахалину более 7 тысяч тонн молока и 200 тонн мяса.

Неподалеку от новой фермы заложен фруктовый сад. В этом году здесь высадили 8,5 тысячи саженцев плодовых деревьев - яблонь и груш, привезенных из соседнего государства.

Белорусские опыт и технологии широко востребованы и в других сферах экономики региона - жилищно-коммунальном хозяйстве, общественном транспорте и угольной отрасли. Многие предприятия стран сегодня связывают прочные контакты. К примеру, на самом крупном Солнцевском угольном разрезе работают самосвалы-гиганты марки БелАЗ. Они способны перевозить 220 тонн угля. Едва ли не в каждом хозяйстве есть тракторы «Беларус», а на дорогах острова можно встретить грузовики и автобусы марки МАЗ. Кроме техники область закупает в Беларуси качественные продукты питания: молоко, масло и мясо птицы. По итогам 2016 года объем взаимной торговли Сахалинской области и Республики Беларусь вырос в 3 раза (к уровню 2015) и достиг отметки 390 миллионов рублей.

- Мы понимаем, что это только начало процесса и оно очень динамичное. Самое главное - взаимоотношения имеют устойчивую тенденцию к росту, - заметил Григорий Рапота. - Здорово, что Сахалин нашел надежных партнеров в Республике Беларусь. В этом - немалая заслуга руководства области.

Государственный секретарь Союзного государства добавил, что планирует подробно ознакомиться с реализацией совместных российско-белорусских проектов на острове.

- Чтобы понять, чем можно дополнительно помочь Сахалину в использовании ресурса межгосударственного развития экономики, - сказал он.

- Республика Беларусь для островного региона является важным торгово-экономическим партнером. У нас установились дружественные взаимоотношения, которые, уверен, необходимо расширять и дальше. Региону это принесет существенные выгоды, в частности, поможет решить задачу по обеспечению качественными продуктами питания, - подчеркнул встречавший гостя губернатор Сахалина Олег Кожемяко.

Вместе с Государственным секретарем Союзного государства в область прибыла группа журналистов из ведущих российских и белорусских средств массовой информации. В ходе поездки их ознакомят с особенностями и достопримечательностями региона, потенциалом для его развития.