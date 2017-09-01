1 сентября 2017 г., 18:29

Дворовые спортивные праздники дошли до Лугового

Сахалинские поклонники дворового спорта провели новое мероприятие, в этот раз посетив планировочный район Луговое Южно-Сахалинска. Там во дворе дома № 1 по улице Гайдука прошли показательные выступления спортсменов разных федераций.

В гости к жителям приехали участники Кубка России по воркауту, из федераций бодибилдинга, грепплинга, бокса, самбо, киокусинкай и других. Интересны были и национальные игры от представителей коренных народов Севера, которые просто покорили зрителей.

Для детей работали бесплатные площадки по аквагриму и твистингу - моделированию из воздушных шаров. На встрече раздавали листовки с описанием спортивных направлений, где были указаны контакты - к кому обратиться при желании записаться в ту или иную секцию.

Не оставили равнодушными сахалинцев занятия под руководством опытных инструкторов проекта «Социальный фитнес».

- Такие спортивные акции проходят у нас регулярно, теперь мероприятие состоялось и в Луговом. Приглашались все желающие - интересно было и детям, и взрослым. Важно приобщать население к здоровому образу жизни. Показательные выступления дают возможность поучаствовать и впоследствии серьезно заниматься видами спорта. Прекрасное времяпрепровождение - думаю, за время акции все участники зарядились позитивной энергией, - прокомментировала руководитель проекта «Социальный фитнес» Ксения Огаркова.

- Мероприятие удалось - было очень много детей и их родителей. Когда все привлечены к массовому спорту, нет времени хулиганить, на что-то отвлекаться. Вот где куются личности - дети соревнуются, переживают, побеждают. Спорт - это здоровье! Сильные люди - всегда добрые, так как они уверены в себе. Нам нужно как можно больше заинтересовывать молодежь в участии в таких мероприятиях - здоровый образ жизни должен быть превыше всего!, - говорит Саркис Акопян.

- Подрастающее поколение должно быть вовлечено в спорт. Чем крепче и сильнее молодежь – тем крепче и сильнее Россия, нам нужна такая страна. В рамках очередной спортивной акции мы привлекли к здоровому образу жизни еще больше детей. Родители могли их записать в секции – это здорово. Очень много людей собралось, это радует, - комментирует Сергей Бондарев.