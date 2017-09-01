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Новости
18:29   Дворовые спортивные праздники дошли до Лугового
                 Сахалинские поклонники дворового спорта провели новое мероприятие, в этот раз посетив планировочный район Луговое Южно-Сахалинска. Там во дворе дома № 1 по улице Гайдука прошли показательные выступления спортсменов разных федераций.

17:13   На Сахалин прибыл Государственный секретарь Союзного государства 
                 Прибывший в Сахалинскую область Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота намерен ознакомиться с проектами, которые область сегодня реализует совместно с партнерами из Республики Беларусь. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве региона.

17:10   На нерестовых реках Сахалина появятся десять рыбоучетных заграждений
                 Решение об организации десяти рыбоучетных заграждений в Сахалинской области приняла на своем очередном заседании региональная комиссия по регулированию вылова анадромных видов рыб. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства.

17:06   Жительница Холмска во время застолья ударила подругу ножом
                 51-летняя жительница города Холмска подозревается в умышленном причинении легкого вреда здоровью. Как рассказали ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области, женщина отмечала у себя дома день рождения в компании знакомой и родственника.

16:58   На Сахалине выберут лучшего участкового
                 С 11 сентября в Сахалинской области начинается всероссийский конкурс МВД России «Народный участковый - 2017». Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном управлении МВД.

16:38   Школа в Аниве в 70-й раз приняла первоклассников 
                 День Знаний в средней школе № 1 города Анивы совпал с открытием недавно построенного основного учебного корпуса. Это последний объект, возведенный в рамках серьезной реконструкции образовательного учреждения, которое является ровесником Сахалинской области, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства региона.

12:21   На Сахалине новая спецкомиссия займется анализом крупных экономических проектов
                 На Сахалине крупные проекты в экономике начнут проходить обязательную экспертизу с участием правоохранителей и надзорных органов. Регулировать этот процесс будет специальная межведомственная комиссия, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства региона.

12:15   В Тымовском наградят победителей конкурса по благоустройству 
                 В Тымовском городском округе завершилась работа конкурсной комиссии - названы имена тех, кто стал победителем в муниципальном конкурсе по благоустройству. Как сообщили ТИА «Острова» в муниципалитете, всего поступило 15 заявок.

12:00   На Курилах появятся две новые посадочные площадки 
                 Аэропорт Южно-Сахалинска объявил открытый конкурс на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Оборудование наземной инфраструктуры воздушных линий местного назначения». Победитель должен до 28 февраля 2018 года разработать проект строительства двух посадочных площадок на островах Парамушир и Шикотан, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе аэропорта.

11:54   На Сахалине экс-наркополицейский приговорен к двухмиллионному штрафу
                 В Южно-Сахалинске за обещание посредничества во взяточничестве осужден бывший оперуполномоченный управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

11:50   На Сахалине предложат купаться в источнике с йодом
                 Осенью следующего года резидент ТОР «Горный воздух» - компания «Хонока Сахалин» - откроет бальнеологический комплекс. В качестве горячего источника – онсэна – будет использоваться термальная вода, обогащенная йодом, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе Минвостокразвития.

11:35   В Курильском районе убили электрика 
                 30 августа в хирургическом отделении Курильской ЦРБ скончался 58-летний житель села Рейдово, поступивший с телесными повреждениями. Сообщение об этом поступило в следственный отдел, рассказали ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.

11:26   На Сахалин прибыли участники Всероссийского проекта «Диалоги с Героями» 
                 1 сентября по всей стране стартует патриотическая акция и продлится до празднования Дня Героев Отечества - 9 декабря. Цель проекта - встречи и неформальное общение Героев Российской Федерации и Советского Союза с подрастающим поколением, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства Сахалинской области.

11:22   Южносахалинцев приглашают на концерт ракуго 
                 Генеральное консульство Японии в Южно-Сахалинске впервые на Сахалине планирует провести мероприятие комедийного жанра ракуго - или театра одного актера. Для этого из Японии специально пригласят господина Кацура Утазо. Об этом ТИА «Острова» сообщили в консульстве.

11:19   В Южно-Сахалинске открылся новый мини-рынок для садоводов и огородников
                 На улице Сахалинской в областном центре начал работать новый мини-рынок для садоводов и огородников. Торговые ряды оборудованы по просьбе горожан, обратившихся во время прямой линии к губернатору Олегу Кожемяко, сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона.

11:16   В Южно-Сахалинске впервые выступит Ансамбль песни и пляски Черноморского флота РФ 
                 2 сентября в 20:00 на площади Победы в честь Дня окончания Второй мировой войны Ансамбль песни и пляски Краснознамённого Черноморского флота РФ подарит праздничный концерт всем южно-сахалинцам и гостям города. Об этом ТИА «Острова» рассказали в Сахалинской филармонии.

11:13   Сахалинский зоопарк подготовил на уикенд праздник черепахи и творческий мастер-класс 
                 В эти выходные в сахалинском зоопарке запланированы интересные мероприятия. Так, 2 сентября в 14 часов состоится мастер-класс «Веселые камешки», сообщили ТИА «Острова» в учреждении.

11:04   Повышение цен перед ВЭФ активно обсуждают приморцы 
                 В преддверии Восточного экономического форума во Владивостоке сетевое сообщество из активных в социальных сетях горожан подняло волну из-за ценовой политики гостиниц, авиакомпаний и ресторанов. РИА «Восток-Медиа» сделало экскурс по основным аспектам, так или иначе связанным с «похуданием» кошелька.

10:54   Хабаровский филиал ВТБ выдал бизнесу региона более 48 миллиардов рублей кредитов
                 За 8 месяцев 2017 года хабаровский филиал ВТБ выдал компаниям региона кредитов на сумму 48,5 миллиарда рублей (рост 42 % к аналогичному периоду прошлого года). Из них предприятиям среднего бизнеса предоставлено финансирования в объеме 19,5 миллиарда (увеличение на 37%). Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе группы ВТБ в ДФО.

10:46   «Родные Острова» помогли 45 нуждающимся семьям Южно-Сахалинска собрать детей в школу 
                 В Южно-Сахалинске подвели итоги первого этапа проекта регионального фонда «Родные Острова» «Собери ребенка в школу». Он взял на себя обязательства и закупил нуждающимся семьям школьную форму и обувь, униформу и обувь для занятий физкультурой, теплые вещи и верхнюю одежду, сообщили ТИА «Острова» в фонде

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1 сентября 2017 г., 18:29

Дворовые спортивные праздники дошли до Лугового

Сахалинские поклонники дворового спорта провели новое мероприятие, в этот раз посетив планировочный район Луговое Южно-Сахалинска. Там во дворе дома № 1 по улице Гайдука прошли показательные выступления спортсменов разных федераций.

В гости к жителям приехали участники Кубка России по воркауту, из федераций бодибилдинга, грепплинга, бокса, самбо, киокусинкай и других. Интересны были и национальные игры от представителей коренных народов Севера, которые просто покорили зрителей.

Для детей работали бесплатные площадки по аквагриму и твистингу - моделированию из воздушных шаров. На встрече раздавали листовки с описанием спортивных направлений, где были указаны контакты - к кому обратиться при желании записаться в ту или иную секцию.

Не оставили равнодушными сахалинцев занятия под руководством опытных инструкторов проекта «Социальный фитнес».

- Такие спортивные акции проходят у нас регулярно, теперь мероприятие состоялось и в Луговом. Приглашались все желающие - интересно было и детям, и взрослым. Важно приобщать население к здоровому образу жизни. Показательные выступления дают возможность поучаствовать и впоследствии серьезно заниматься видами спорта. Прекрасное времяпрепровождение - думаю, за время акции все участники зарядились позитивной энергией, - прокомментировала руководитель проекта «Социальный фитнес» Ксения Огаркова.

- Мероприятие удалось - было очень много детей и их родителей. Когда все привлечены к массовому спорту, нет времени хулиганить, на что-то отвлекаться. Вот где куются личности - дети соревнуются, переживают, побеждают. Спорт - это здоровье! Сильные люди - всегда добрые, так как они уверены в себе. Нам нужно как можно больше заинтересовывать молодежь в участии в таких мероприятиях - здоровый образ жизни должен быть превыше всего!, - говорит Саркис Акопян.

- Подрастающее поколение должно быть вовлечено в спорт. Чем крепче и сильнее молодежь – тем крепче и сильнее Россия, нам нужна такая страна. В рамках очередной спортивной акции мы привлекли к здоровому образу жизни еще больше детей. Родители могли их записать в секции – это здорово. Очень много людей собралось, это радует, - комментирует Сергей Бондарев.

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Автор: Острова


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18:29   Дворовые спортивные праздники дошли до Лугового
                 Сахалинские поклонники дворового спорта провели новое мероприятие, в этот раз посетив планировочный район Луговое Южно-Сахалинска. Там во дворе дома № 1 по улице Гайдука прошли показательные выступления спортсменов разных федераций.

17:13   На Сахалин прибыл Государственный секретарь Союзного государства 
                 Прибывший в Сахалинскую область Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота намерен ознакомиться с проектами, которые область сегодня реализует совместно с партнерами из Республики Беларусь. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве региона.

17:10   На нерестовых реках Сахалина появятся десять рыбоучетных заграждений
                 Решение об организации десяти рыбоучетных заграждений в Сахалинской области приняла на своем очередном заседании региональная комиссия по регулированию вылова анадромных видов рыб. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства.

17:06   Жительница Холмска во время застолья ударила подругу ножом
                 51-летняя жительница города Холмска подозревается в умышленном причинении легкого вреда здоровью. Как рассказали ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области, женщина отмечала у себя дома день рождения в компании знакомой и родственника.

16:58   На Сахалине выберут лучшего участкового
                 С 11 сентября в Сахалинской области начинается всероссийский конкурс МВД России «Народный участковый - 2017». Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном управлении МВД.

16:38   Школа в Аниве в 70-й раз приняла первоклассников 
                 День Знаний в средней школе № 1 города Анивы совпал с открытием недавно построенного основного учебного корпуса. Это последний объект, возведенный в рамках серьезной реконструкции образовательного учреждения, которое является ровесником Сахалинской области, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства региона.

12:21   На Сахалине новая спецкомиссия займется анализом крупных экономических проектов
                 На Сахалине крупные проекты в экономике начнут проходить обязательную экспертизу с участием правоохранителей и надзорных органов. Регулировать этот процесс будет специальная межведомственная комиссия, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства региона.

12:15   В Тымовском наградят победителей конкурса по благоустройству 
                 В Тымовском городском округе завершилась работа конкурсной комиссии - названы имена тех, кто стал победителем в муниципальном конкурсе по благоустройству. Как сообщили ТИА «Острова» в муниципалитете, всего поступило 15 заявок.

12:00   На Курилах появятся две новые посадочные площадки 
                 Аэропорт Южно-Сахалинска объявил открытый конкурс на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Оборудование наземной инфраструктуры воздушных линий местного назначения». Победитель должен до 28 февраля 2018 года разработать проект строительства двух посадочных площадок на островах Парамушир и Шикотан, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе аэропорта.

11:54   На Сахалине экс-наркополицейский приговорен к двухмиллионному штрафу
                 В Южно-Сахалинске за обещание посредничества во взяточничестве осужден бывший оперуполномоченный управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

11:50   На Сахалине предложат купаться в источнике с йодом
                 Осенью следующего года резидент ТОР «Горный воздух» - компания «Хонока Сахалин» - откроет бальнеологический комплекс. В качестве горячего источника – онсэна – будет использоваться термальная вода, обогащенная йодом, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе Минвостокразвития.

11:35   В Курильском районе убили электрика 
                 30 августа в хирургическом отделении Курильской ЦРБ скончался 58-летний житель села Рейдово, поступивший с телесными повреждениями. Сообщение об этом поступило в следственный отдел, рассказали ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.

11:26   На Сахалин прибыли участники Всероссийского проекта «Диалоги с Героями» 
                 1 сентября по всей стране стартует патриотическая акция и продлится до празднования Дня Героев Отечества - 9 декабря. Цель проекта - встречи и неформальное общение Героев Российской Федерации и Советского Союза с подрастающим поколением, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства Сахалинской области.

11:22   Южносахалинцев приглашают на концерт ракуго 
                 Генеральное консульство Японии в Южно-Сахалинске впервые на Сахалине планирует провести мероприятие комедийного жанра ракуго - или театра одного актера. Для этого из Японии специально пригласят господина Кацура Утазо. Об этом ТИА «Острова» сообщили в консульстве.

11:19   В Южно-Сахалинске открылся новый мини-рынок для садоводов и огородников
                 На улице Сахалинской в областном центре начал работать новый мини-рынок для садоводов и огородников. Торговые ряды оборудованы по просьбе горожан, обратившихся во время прямой линии к губернатору Олегу Кожемяко, сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона.

11:16   В Южно-Сахалинске впервые выступит Ансамбль песни и пляски Черноморского флота РФ 
                 2 сентября в 20:00 на площади Победы в честь Дня окончания Второй мировой войны Ансамбль песни и пляски Краснознамённого Черноморского флота РФ подарит праздничный концерт всем южно-сахалинцам и гостям города. Об этом ТИА «Острова» рассказали в Сахалинской филармонии.

11:13   Сахалинский зоопарк подготовил на уикенд праздник черепахи и творческий мастер-класс 
                 В эти выходные в сахалинском зоопарке запланированы интересные мероприятия. Так, 2 сентября в 14 часов состоится мастер-класс «Веселые камешки», сообщили ТИА «Острова» в учреждении.

11:04   Повышение цен перед ВЭФ активно обсуждают приморцы 
                 В преддверии Восточного экономического форума во Владивостоке сетевое сообщество из активных в социальных сетях горожан подняло волну из-за ценовой политики гостиниц, авиакомпаний и ресторанов. РИА «Восток-Медиа» сделало экскурс по основным аспектам, так или иначе связанным с «похуданием» кошелька.

10:54   Хабаровский филиал ВТБ выдал бизнесу региона более 48 миллиардов рублей кредитов
                 За 8 месяцев 2017 года хабаровский филиал ВТБ выдал компаниям региона кредитов на сумму 48,5 миллиарда рублей (рост 42 % к аналогичному периоду прошлого года). Из них предприятиям среднего бизнеса предоставлено финансирования в объеме 19,5 миллиарда (увеличение на 37%). Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе группы ВТБ в ДФО.

10:46   «Родные Острова» помогли 45 нуждающимся семьям Южно-Сахалинска собрать детей в школу 
                 В Южно-Сахалинске подвели итоги первого этапа проекта регионального фонда «Родные Острова» «Собери ребенка в школу». Он взял на себя обязательства и закупил нуждающимся семьям школьную форму и обувь, униформу и обувь для занятий физкультурой, теплые вещи и верхнюю одежду, сообщили ТИА «Острова» в фонде

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