Губернатор отстранил от должности мэра Корсаковского района

Александр Рудаков временно отстранен от исполнения обязанностей в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела на период следственных действий и до решения суда. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.

Вчера глава районной администрации был задержан правоохранителями. Его подозревают в получении взятки.

На минувшей неделе вопросы борьбы с коррупцией обсуждались в региональном правительстве. Олег Кожемяко провел совещание с руководителями территориальных правоохранительных и контрольно-надзорных управлений федеральных органов власти.

Губернатор области четко и однозначно выразил свою позицию: необходимо усиливать совместную с правоохранителями работу по пресечению проявлений коррупции. В частности, требуется установить дополнительный контроль за работой сотрудников органов исполнительной власти, занятых в сферах, где существуют высокие риски коррупционных проявлений. Вплоть до приостановки деятельности таких чиновников в процессе проверок.