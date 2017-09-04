Празднование Дня освобождения Южного Сахалина и Курильских островов завершилось концертом и фейерверком

В Южно-Сахалинске площадь Победы стала местом для вечерних торжеств в честь освобождения Южного Сахалина и Курильских островов. 2 сентября на ней собрались тысячи жителей, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.

Перед сахалинцами выступил ансамбль песни и пляски Краснознамённого Черноморского флота России под управлением капитана 3 ранга Алексея Костянникова. Впервые прославленный коллектив из города-героя Севастополя прибыл в регион.

В его многолетней творческой биографии - сотни выступлений в различных городах и даже странах. Помимо России ансамбль черноморцев с успехом гастролировал в Великобритании, Франции, Швейцарии, Бельгии, Чехословакии, Голландии, Италии, Португалии, Греции, Польше, Германии, Дании, Турции, Болгарии и ряде других государств. А в этом году стал финалистом престижного отечественного телеконкурса «Танцуют все!»

На Сахалин артисты привезли богатую концертную программу из более чем двух десятков номеров. Среди них оригинальные хореографические композиции «Морская форма - хороша», «Соленая вода», «Русская пляска», «ДМБ». Жителей острова черноморцы порадовали зажигательными матросским танцем «Яблочко» с головокружительными акробатическими элементами и удивили соло на балалайке, исполнив знаменитую «Калинку».

Прозвучали песни «Уходим в море», «Синяя вечность», «Черноморочка», «Морское сердце», «Ходим по океанам», «Корабли на параде», «Эй, ухнем», «Катюша» и многие другие. Сюрпризом для сахалинцев стала любимая ими и уже перешедшая в разряд народных «Ну, что тебе сказать про Сахалин».

Каждый концертный номер сопровождался овациями и эмоциональными фразами: «браво», «молодцы», «спасибо», «приезжайте еще».

От имени жителей области за подаренный яркий музыкальный вечер артистов поблагодарил губернатор Олег Кожемяко.

- Мы отмечаем День освобождения Южного Сахалина и Курильских островов. Это праздник тех, кто с оружием в руках освобождал нашу землю, ковал победу в тылу, строил и восстанавливал послевоенный Сахалин, кто развивает его сегодня, - сказал он. - Это наш общий праздник - от Сахалина до Севастополя. Ведь у нас одна Победа и единый народ! А пока мы едины, мы непобедимы! С праздником!

- Мы всегда будем помнить о подвиге наших солдат, которые подарили нам мирную жизнь. От всей души поздравляю с праздником! Желаю Счастья, благоденствия, здоровья и всего самого хорошего! - присоединился к поздравлениям мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.

- С Днем Победы! Ура! - одновременно произнесли главы региона и городской администрации.

Вместе с музыкантами из прославленного коллектива они исполнили главную песню праздника - «День Победы». С ее последними аккордами вечернее небо над Южно-Сахалинском раскрасили разноцветные огни фейерверка.