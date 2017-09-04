4 сентября 2017 г., 10:39

Представители профсоюзов усиливают патриотическое направление работы

Сахалинские профсоюзы и Федерация армейского рукопашного боя заключили соглашение в сфере военно-патриотического воспитания граждан. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе ведомства.

Подписи под соглашением о взаимной поддержке и сотрудничестве поставили председатель Сахалинского областного союза организаций профсоюзов Анатолий Крутченко и президент Сахалинской региональной спортивной общественной организации «Федерация армейского рукопашного боя» Евгений Пряхин.

В областном союзе организаций профсоюзов отмечают, что патриотическое направление профсоюзной работы - одно из важнейших и ключевых. Ежегодно представители профсоюзов Сахалинской области участвуют в военно-патриотических мероприятиях, проводимых в регионе, а также являются одними из главных организаторов акции «Звезда Победы», традиционно дающей старт областному этапу всероссийской «Вахты Памяти».

Соглашение с Федерацией армейского рукопашного боя направлено, прежде всего, на проведение совместных спортивных и образовательных мероприятий, пропаганду здорового образа жизни и распространение знаний в сфере военно-патриотического воспитания среди детей, молодежи и лиц других возрастных категорий, а также на содействие органам власти и общественным объединениям в осуществлении социальной политики, ориентированной на реализацию патриотических проектов.