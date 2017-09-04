4 сентября 2017 г., 10:43

Впервые на Сахалине людей опросят о репродуктивных планах

Федеральная служба государственной статистики проводит в сентябре - октябре 2017 года выборочное наблюдение репродуктивных планов населения во всех субъектах Российской Федерации с охватом 15 тысяч домашних хозяйств. В Сахалинской области опросы населения пройдут в 90 домохозяйствах, сообщили ТИА «Острова» в Сахалинстате.

Они расположены на территории Южно-Сахалинска, Корсакова, Охи, Поронайска и в сельской местности: в селе Быков Долинского района и селе Чехов Холмского района. На Сахалине данное обследование проводится впервые.

В процессе исследования будет собрана информация, отражающая изменения в репродуктивном поведении населения и взаимоотношений в семье. Результаты наблюдения будут использованы для оценки эффективности существующих мер государственной поддержки семей с детьми и разработки дополнительных мер, позволяющим семьям иметь желаемое число детей.

Сбор сведений проведут специально обученные интервьюеры в период с 21 сентября по 5 октября (включительно) путем обхода жилых помещений счетного участка, попавших в отбор случайным образом, и личного опроса одного из членов домохозяйства (женщины в возрасте 18 - 44 лет или мужчины в возрасте 18 - 60 лет).

При опросе будут использованы планшетные компьютеры.

Профессиональные интервьюеры покажут именные удостоверения, действительные при предъявлении паспорта. Они расскажут о данном обследовании и ответят на любые вопросы респондентов.

Вся полученная информация конфиденциальна и будет использоваться исключительно в целях исследования. Результаты этого опроса помогут оценить эффективность мер демографической политики государства и помочь в ее дальнейшей разработке.