4 сентября 2017 г., 11:37

В сентябре на Сахалине начнется строительство бальнеологического комплекса

В сентябре резидент ТОР «Горный воздух» компания «Хонока Сахалин» откроет бальнеологический комплекс. Объем инвестиций в проект составляет 502 миллиона рублей, из них больше половины - японские инвестиции. Зарубежным партнером стала компания «Марусин Ивадера». Об этом ТИА «Острова» сообщили в Минвостокразвития.

- На сегодняшний день получены технические условия на строительство. Проект по созданию бальнеологического комплекса разработали японские архитекторы. Он прошел адаптацию в российском конструкторском бюро. Уже получено положительное заключение экспертизы проекта, выданы разрешительные документы на строительство. Первую плиту основания под стену мы планируем залить в начале сентября, - говорит управляющий директор компании Сергей Дмитриев.

Площадь застройки составит более 4 тысяч квадратных метров. На первом уровне разместятся крытая парковка и на 1,5 тысячи квадратных метров профилакторий, где помимо водных процедур специалисты будут применять лечебные грязи, а также физиопроцедуры. На первом этаже будет располагаться открытые и закрытые ванны, мужская и женская баня, знаменитые «Ганбан еку», парилки на камнях, температура которых может варьироваться, комнаты отдыха, массажные и процедурные кабинеты. Посетителям предложат различные косметологические процедуры, услуги SPA. В «Хоноке» будут работать большой ресторан с японской, корейской и итальянской кухней на 220 человек, магазин, детские комнаты.

ТОР «Горный воздух» создана в курортной местности Сахалинской области постановлением правительства России от 17 марта 2016 года. В ТОР вошли популярная база «Горный воздух», санаторий «Синегорские минеральные воды», прибрежная зона города Невельска и острова Монером, а также два земельных участка, расположенные в Южно-Сахалинске. Среди преимуществ ТОР эксперты отмечают выгодное положение на пересечении морских и воздушных внутренних и международных путей, наличие геотермальных ресурсов для развития бальнеологического туризма, привлекательные природные ландшафты.