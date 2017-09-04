Новый сезон регулярного чемпионата Азиатской хоккейной лиги открыт победой сахалинцев

Торжественная церемония открытия сезона АХЛ состоялась в Южно-Сахалинске в ледовом дворце «Кристалл». Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве региона.

Хоккеисты профессионального спортивного клуба «Сахалин» начинают чемпионат с домашней серии игр против команды «Аньян Халла», старейшей в Южной Корее, одной из основательниц Азиатской хоккейной лиги.

На счету хоккеистов «Аньян Халла» - четыре чемпионских титула АХЛ. В прошлом сезоне игроки южнокорейской команды заняли первое место в регулярном чемпионате, а в финальной серии плей-офф обыграли сахалинскую команду, завоевав свой третий чемпионский титул.

Хоккейная команда ПСК «Сахалин» - единственная российская команда в АХЛ, двукратный серебряный призер Азиатской хоккейной лиги. На сегодняшний день «Сахалин» укомплектован высококлассными игроками, с опытом выступления в НХЛ, КХЛ, ВХЛ, а также за национальные сборные России и Беларуси.

С приветственным словом к хоккеистам и болельщикам обратился губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко.

- Поздравляю вас с началом хоккейного сезона, - сказал он. - Отрадно видеть, что сегодня болельщики активно поддерживают сахалинских спортсменов, охотно приходят на домашние игры своих команд. Я желаю участникам матча и зрителям - интересной, захватывающей борьбы и справедливой, а сахалинской команде - победы!

Открывая матч и сезон Азиатской хоккейной лиги глава региона Олег Кожемяко вместе с министром спорта и молодежной политики Сергеем Буренковым произвели первое вбрасывание шайбы в матче.

60 минут игрового времени были наполнены жесткостью и бескомпромиссностью, чем обычно отличаются игры лидеров. Итог первой игры сезона - 2:0 в пользу сахалинцев. Островитяне подарили болельщикам море эмоций от победы и пополнили свою копилку первыми очками нового розыгрыша регулярного чемпионата Азиатской хоккейной лиги.