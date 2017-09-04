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Новости
12:40   Активисты сахалинского отделения «ПДР» установили памятную табличку на месте крушения Ил-2КР в районе реки Ивот 
                 Активисты сахалинского отделения «Поискового движения России» установили памятную табличку на месте крушения самолёта Ил-2КР в районе реки Ивот. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе регионального отделения «ПДР».

11:51   Новый сезон регулярного чемпионата Азиатской хоккейной лиги открыт победой сахалинцев 
                 Торжественная церемония открытия сезона АХЛ состоялась в Южно-Сахалинске в ледовом дворце «Кристалл». Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве региона.

11:37   В сентябре на Сахалине начнется строительство бальнеологического комплекса
                 В сентябре резидент ТОР «Горный воздух» компания «Хонока Сахалин» откроет бальнеологический комплекс. Объем инвестиций в проект составляет 502 миллиона рублей, из них больше половины – японские инвестиции. Зарубежным партнером стала компания «Марусин Ивадера». Об этом ТИА «Острова» сообщили в Минвостокразвития.

10:43   Впервые на Сахалине людей опросят о репродуктивных планах
                 Федеральная служба государственной статистики проводит в сентябре - октябре 2017 года выборочное наблюдение репродуктивных планов населения во всех субъектах Российской Федерации с охватом 15 тысяч домашних хозяйств. В Сахалинской области опросы населения пройдут в 90 домохозяйствах, сообщили ТИА «Острова» в Сахалинстате.

10:39   Представители профсоюзов усиливают патриотическое направление работы
                 Сахалинские профсоюзы и Федерация армейского рукопашного боя заключили соглашение в сфере военно-патриотического воспитания граждан. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе ведомства.

09:57   Празднование Дня освобождения Южного Сахалина и Курильских островов завершилось концертом и фейерверком 
                 В Южно-Сахалинске площадь Победы стала местом для вечерних торжеств в честь освобождения Южного Сахалина и Курильских островов. 2 сентября на ней собрались тысячи жителей, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.

09:38   Губернатор отстранил от должности мэра Корсаковского района 
                 Александр Рудаков временно отстранен от исполнения обязанностей в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела на период следственных действий и до решения суда. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.

1 сентября
Дворовые спортивные праздники дошли до Лугового
                 Сахалинские поклонники дворового спорта провели новое мероприятие, в этот раз посетив планировочный район Луговое Южно-Сахалинска. Там во дворе дома № 1 по улице Гайдука прошли показательные выступления спортсменов разных федераций.

На Сахалин прибыл Государственный секретарь Союзного государства 
                 Прибывший в Сахалинскую область Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота намерен ознакомиться с проектами, которые область сегодня реализует совместно с партнерами из Республики Беларусь. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве региона.

На нерестовых реках Сахалина появятся десять рыбоучетных заграждений
                 Решение об организации десяти рыбоучетных заграждений в Сахалинской области приняла на своем очередном заседании региональная комиссия по регулированию вылова анадромных видов рыб. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства.

Жительница Холмска во время застолья ударила подругу ножом
                 51-летняя жительница города Холмска подозревается в умышленном причинении легкого вреда здоровью. Как рассказали ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области, женщина отмечала у себя дома день рождения в компании знакомой и родственника.

На Сахалине выберут лучшего участкового
                 С 11 сентября в Сахалинской области начинается всероссийский конкурс МВД России «Народный участковый - 2017». Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном управлении МВД.

Школа в Аниве в 70-й раз приняла первоклассников 
                 День Знаний в средней школе № 1 города Анивы совпал с открытием недавно построенного основного учебного корпуса. Это последний объект, возведенный в рамках серьезной реконструкции образовательного учреждения, которое является ровесником Сахалинской области, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства региона.

На Сахалине новая спецкомиссия займется анализом крупных экономических проектов
                 На Сахалине крупные проекты в экономике начнут проходить обязательную экспертизу с участием правоохранителей и надзорных органов. Регулировать этот процесс будет специальная межведомственная комиссия, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства региона.

В Тымовском наградят победителей конкурса по благоустройству 
                 В Тымовском городском округе завершилась работа конкурсной комиссии - названы имена тех, кто стал победителем в муниципальном конкурсе по благоустройству. Как сообщили ТИА «Острова» в муниципалитете, всего поступило 15 заявок.

На Курилах появятся две новые посадочные площадки 
                 Аэропорт Южно-Сахалинска объявил открытый конкурс на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Оборудование наземной инфраструктуры воздушных линий местного назначения». Победитель должен до 28 февраля 2018 года разработать проект строительства двух посадочных площадок на островах Парамушир и Шикотан, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе аэропорта.

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На Сахалине предложат купаться в источнике с йодом
                 Осенью следующего года резидент ТОР «Горный воздух» - компания «Хонока Сахалин» - откроет бальнеологический комплекс. В качестве горячего источника – онсэна – будет использоваться термальная вода, обогащенная йодом, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе Минвостокразвития.

В Курильском районе убили электрика 
                 30 августа в хирургическом отделении Курильской ЦРБ скончался 58-летний житель села Рейдово, поступивший с телесными повреждениями. Сообщение об этом поступило в следственный отдел, рассказали ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.

На Сахалин прибыли участники Всероссийского проекта «Диалоги с Героями» 
                 1 сентября по всей стране стартует патриотическая акция и продлится до празднования Дня Героев Отечества - 9 декабря. Цель проекта - встречи и неформальное общение Героев Российской Федерации и Советского Союза с подрастающим поколением, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства Сахалинской области.

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4 сентября 2017 г., 12:40

Активисты сахалинского отделения «ПДР» установили памятную табличку на месте крушения Ил-2КР в районе реки Ивот

Активисты сахалинского отделения «Поискового движения России» установили памятную табличку на месте крушения самолёта Ил-2КР в районе реки Ивот. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе регионального отделения «ПДР».

Самолёт Ил-2КР (корректировщик-разведчик) вылетел 30 ноября 1950 года на выполнение служебного задания. Через 30 минут после вылета с аэродрома в Новоалександровке резко ухудшились метеоусловия в зоне полёта. Экипаж с задания не вернулся. Летчик - старший лейтенант Реуцков Павел Сергеевич, штурман - старший лейтенант Попов Александр Петрович, погибли при катастрофе самолёта.

В документах расследования сказано, что место падения самолёта найдено не было, посчитали, что он упал в море, а может быть, его и не искали. От места падения, до моря - 500 метров. Самолёт был с полным боекомплектом снарядов к крыльевым пушкам ВЯ-23, патронам к крыльевым пулемётам ШКАС и к оборонительному пулемёту УБТ. До сих пор вокруг места падения лежат обрывки звеньев и деформированные гильзы. Много плавленого алюминия, самолет после падения очень сильно горел.

Поисковики работали на месте падения с 2012 года, каждый выезд сопровождался находками. За все время работ были найдены пряжки от парашютной и пристяжной системы, замок пристяжных ремней в закрытом положении, кительные пуговицы, детали от шлемофонов и парашютных сумок. В день установки таблички также были найдены уникальные предметы, это нагрудный знак штурмана, тот самый, что на фотографии из учетно-послужной карты Попова А.П., а также его штурманские часы-секундомер.

Табличка установлена в том месте, где лежал двигатель самолёта, а к ее основанию сложили все оставшиеся фрагменты. В завершение церемонии прозвучали холостые выстрелы в воздух в память о лётчиках, стоявших на страже сахалинского неба.

- Несколько лет нам потребовалось, чтобы обстоятельства катастрофы стали известны, но по-прежнему остается загадкой, где останки экипажа. На месте найдены только мелкие фрагменты, в областном ЗАГСе отсутствует информация о регистрации смерти и захоронении. Поэтому точку ставить рано, работа не закончена, планируем еще не раз вернуться, для того чтобы просеять всю землю на месте падения в поисках останков экипажа. Параллельно ведутся поиски родных Павла Реуцкова и Александра Попова», - рассказал руководитель Сахалинского регионального отделения «Поискового движения России» Артем Бандура.

Работа ведется поисковиками в рамках грантового проекта «Вечный полёт» по увековечению памяти лётных экипажей, погибших в Сахалинской области. При его реализации используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта с распоряжением президента РФ от 05.04.2016 № 68-рп и на основании конкурса, проведенного Национальным благотворительным фондом.

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Автор: Острова


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12:40   Активисты сахалинского отделения «ПДР» установили памятную табличку на месте крушения Ил-2КР в районе реки Ивот 
                 Активисты сахалинского отделения «Поискового движения России» установили памятную табличку на месте крушения самолёта Ил-2КР в районе реки Ивот. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе регионального отделения «ПДР».

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                 С 11 сентября в Сахалинской области начинается всероссийский конкурс МВД России «Народный участковый - 2017». Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном управлении МВД.

Школа в Аниве в 70-й раз приняла первоклассников 
                 День Знаний в средней школе № 1 города Анивы совпал с открытием недавно построенного основного учебного корпуса. Это последний объект, возведенный в рамках серьезной реконструкции образовательного учреждения, которое является ровесником Сахалинской области, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства региона.

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                 На Сахалине крупные проекты в экономике начнут проходить обязательную экспертизу с участием правоохранителей и надзорных органов. Регулировать этот процесс будет специальная межведомственная комиссия, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства региона.

В Тымовском наградят победителей конкурса по благоустройству 
                 В Тымовском городском округе завершилась работа конкурсной комиссии - названы имена тех, кто стал победителем в муниципальном конкурсе по благоустройству. Как сообщили ТИА «Острова» в муниципалитете, всего поступило 15 заявок.

На Курилах появятся две новые посадочные площадки 
                 Аэропорт Южно-Сахалинска объявил открытый конкурс на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Оборудование наземной инфраструктуры воздушных линий местного назначения». Победитель должен до 28 февраля 2018 года разработать проект строительства двух посадочных площадок на островах Парамушир и Шикотан, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе аэропорта.

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                 В Южно-Сахалинске за обещание посредничества во взяточничестве осужден бывший оперуполномоченный управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

На Сахалине предложат купаться в источнике с йодом
                 Осенью следующего года резидент ТОР «Горный воздух» - компания «Хонока Сахалин» - откроет бальнеологический комплекс. В качестве горячего источника – онсэна – будет использоваться термальная вода, обогащенная йодом, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе Минвостокразвития.

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                 30 августа в хирургическом отделении Курильской ЦРБ скончался 58-летний житель села Рейдово, поступивший с телесными повреждениями. Сообщение об этом поступило в следственный отдел, рассказали ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.

На Сахалин прибыли участники Всероссийского проекта «Диалоги с Героями» 
                 1 сентября по всей стране стартует патриотическая акция и продлится до празднования Дня Героев Отечества - 9 декабря. Цель проекта - встречи и неформальное общение Героев Российской Федерации и Советского Союза с подрастающим поколением, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства Сахалинской области.

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