Активисты сахалинского отделения «ПДР» установили памятную табличку на месте крушения Ил-2КР в районе реки Ивот

Активисты сахалинского отделения «Поискового движения России» установили памятную табличку на месте крушения самолёта Ил-2КР в районе реки Ивот. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе регионального отделения «ПДР».

Самолёт Ил-2КР (корректировщик-разведчик) вылетел 30 ноября 1950 года на выполнение служебного задания. Через 30 минут после вылета с аэродрома в Новоалександровке резко ухудшились метеоусловия в зоне полёта. Экипаж с задания не вернулся. Летчик - старший лейтенант Реуцков Павел Сергеевич, штурман - старший лейтенант Попов Александр Петрович, погибли при катастрофе самолёта.

В документах расследования сказано, что место падения самолёта найдено не было, посчитали, что он упал в море, а может быть, его и не искали. От места падения, до моря - 500 метров. Самолёт был с полным боекомплектом снарядов к крыльевым пушкам ВЯ-23, патронам к крыльевым пулемётам ШКАС и к оборонительному пулемёту УБТ. До сих пор вокруг места падения лежат обрывки звеньев и деформированные гильзы. Много плавленого алюминия, самолет после падения очень сильно горел.

Поисковики работали на месте падения с 2012 года, каждый выезд сопровождался находками. За все время работ были найдены пряжки от парашютной и пристяжной системы, замок пристяжных ремней в закрытом положении, кительные пуговицы, детали от шлемофонов и парашютных сумок. В день установки таблички также были найдены уникальные предметы, это нагрудный знак штурмана, тот самый, что на фотографии из учетно-послужной карты Попова А.П., а также его штурманские часы-секундомер.

Табличка установлена в том месте, где лежал двигатель самолёта, а к ее основанию сложили все оставшиеся фрагменты. В завершение церемонии прозвучали холостые выстрелы в воздух в память о лётчиках, стоявших на страже сахалинского неба.

- Несколько лет нам потребовалось, чтобы обстоятельства катастрофы стали известны, но по-прежнему остается загадкой, где останки экипажа. На месте найдены только мелкие фрагменты, в областном ЗАГСе отсутствует информация о регистрации смерти и захоронении. Поэтому точку ставить рано, работа не закончена, планируем еще не раз вернуться, для того чтобы просеять всю землю на месте падения в поисках останков экипажа. Параллельно ведутся поиски родных Павла Реуцкова и Александра Попова», - рассказал руководитель Сахалинского регионального отделения «Поискового движения России» Артем Бандура.

Работа ведется поисковиками в рамках грантового проекта «Вечный полёт» по увековечению памяти лётных экипажей, погибших в Сахалинской области. При его реализации используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта с распоряжением президента РФ от 05.04.2016 № 68-рп и на основании конкурса, проведенного Национальным благотворительным фондом.