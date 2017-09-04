4 сентября 2017 г., 13:52

Сахалин вошел в десятку лидеров по РФ по качеству и доступности госуслуг в сфере содействия занятости населения

Минтруд РФ подвел итоги мониторинга качества и доступности государственных услуг в области содействия занятости населения в первом полугодии 2017 года. В рейтинге Сахалинская область заняла 6 место, значительно опередив коллег из ДФО, об этом ТИА «Острова» сообщили в Агентстве по труду и занятости населения Сахалинской области.

Камчатский край занял 28 место, Магаданская область - 33 место, Приморский край - 51 место, Чукотский автономный округ - 69 место, Республика Саха (Якутия) - 75 место, Хабаровский край - 78 место, Еврейская автономная область -81 место, Амурская область - 84 место.

По ряду показателей Сахалинская область вошла в десятку лучших регионов страны. Так, по исполнению норматива доступности государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан регион занял 5 место, по психологической поддержке безработных граждан - 6 место, по организации временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы - 8 место, по значению показателей «доля открывших собственное дело в общей численности безработных граждан» -5 место, «доля приступивших к профессиональному обучению граждан в общей численности безработных граждан» - 10 место; по уровню обращаемости работодателей за услугой в подборе необходимых работников Сахалинская область - пятая в Российской Федерации, по доле граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, в общей численности экономического активного населения - четвертая.

А по исполнению норматива доступности государственной услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время Сахалинская область стала лидером рейтинга.

Таких успехов областная служба занятости достигла благодаря реализации государственной программы «Содействие занятости населения Сахалинской области на 2014 - 2020 годы», финансируемой из средств областного бюджета при активной поддержке правительства островного региона.