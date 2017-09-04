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15:04   Сахалинских школьников приглашают стать участниками онлайн-чемпионата «Изучи Интернет – управляй им!»
                 В 2017 году Координационный центр национального домена сети «Интернет» в рамках реализации проекта «Изучи Интернет – управляй им!» организует V Всероссийский онлайн-чемпионат. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве образования Сахалинской области.

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14:44   Сахалинские школьники приняли участие в открытом онлайн-уроке профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ»
                 Впервые в России в День знаний прошел всероссийский открытый урок по профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ». В нем поучаствовали и школьники из Сахалинской области. Они собрались в лицее № 1 Южно-Сахалинска.

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                 3 сентября из центральной районной больницы Поронайска поступило сообщение в полицию о доставленном в приемный покой 44-летнем мужчине. У гражданина в алкогольном опьянении был открытый перелом левого локтевого сустава, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.

14:07   Асоциальный южнокурилец украл у жителя оружие и боеприпасы
                 В Южно-Курильске участковые оперативно раскрыли кражу охотничьего ружья. 31 августа в дежурную часть поступило сообщение от жителя села Крабозаводское о взломе его жилища, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.

13:52   Сахалин вошел в десятку лидеров по РФ по качеству и доступности госуслуг в сфере содействия занятости населения
                 Минтруд РФ подвел итоги мониторинга качества и доступности государственных услуг в области содействия занятости населения в первом полугодии 2017 года. В рейтинге Сахалинская область заняла 6 место, значительно опередив коллег из ДФО, об этом ТИА «Острова» сообщили в Агентстве по труду и занятости населения Сахалинской области.

13:35   На Сахалин прилетели сто тысяч цыплят 
                 Очередная партия цыплят прибыла в аэропорт Южно&#8208;Сахалинска днем 1 сентября. На Сахалин птенцы доставлены с Новосибирской области по заказу птицефабрики «Островная». Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе аэропорта.

13:26   В Южно-Сахалинске полицейские изъяли крупную партию кроссовок 
                 В одном из торговых центров города Южно-Сахалинска сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Сахалинского линейного отдела МВД России на транспорте выявили факт незаконного использования товарных знаков, известных производителей спортивных товаров.

12:40   Активисты сахалинского отделения «ПДР» установили памятную табличку на месте крушения Ил-2КР в районе реки Ивот 
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4 сентября 2017 г., 13:52

Сахалин вошел в десятку лидеров по РФ по качеству и доступности госуслуг в сфере содействия занятости населения

Минтруд РФ подвел итоги мониторинга качества и доступности государственных услуг в области содействия занятости населения в первом полугодии 2017 года. В рейтинге Сахалинская область заняла 6 место, значительно опередив коллег из ДФО, об этом ТИА «Острова» сообщили в Агентстве по труду и занятости населения Сахалинской области.

Камчатский край занял 28 место, Магаданская область - 33 место, Приморский край - 51 место, Чукотский автономный округ - 69 место, Республика Саха (Якутия) - 75 место, Хабаровский край - 78 место, Еврейская автономная область -81 место, Амурская область - 84 место.

По ряду показателей Сахалинская область вошла в десятку лучших регионов страны. Так, по исполнению норматива доступности государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан регион занял 5 место, по психологической поддержке безработных граждан - 6 место, по организации временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы - 8 место, по значению показателей «доля открывших собственное дело в общей численности безработных граждан» -5 место,  «доля приступивших к профессиональному обучению граждан в общей численности безработных граждан» - 10 место; по уровню обращаемости работодателей за услугой в подборе необходимых работников Сахалинская область - пятая в Российской Федерации, по доле граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, в общей численности экономического активного населения - четвертая.

А по исполнению норматива доступности государственной услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время Сахалинская область стала лидером рейтинга.

Таких успехов областная служба занятости достигла благодаря реализации государственной программы «Содействие занятости населения Сахалинской области на 2014 - 2020 годы», финансируемой из средств областного бюджета при активной поддержке правительства островного региона.

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Автор: Острова


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15:19   Годовщину освобождения Сахалина и Курил в Холмске отметили с концертом и салютом 
                 2 сентября в Холмском городском округе прошла череда мероприятий, посвящённых 72-й годовщине освобождения Сахалина и Курил от японских милитаристов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе администрации.

15:04   Сахалинских школьников приглашают стать участниками онлайн-чемпионата «Изучи Интернет – управляй им!»
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13:52   Сахалин вошел в десятку лидеров по РФ по качеству и доступности госуслуг в сфере содействия занятости населения
                 Минтруд РФ подвел итоги мониторинга качества и доступности государственных услуг в области содействия занятости населения в первом полугодии 2017 года. В рейтинге Сахалинская область заняла 6 место, значительно опередив коллег из ДФО, об этом ТИА «Острова» сообщили в Агентстве по труду и занятости населения Сахалинской области.

13:35   На Сахалин прилетели сто тысяч цыплят 
                 Очередная партия цыплят прибыла в аэропорт Южно&#8208;Сахалинска днем 1 сентября. На Сахалин птенцы доставлены с Новосибирской области по заказу птицефабрики «Островная». Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе аэропорта.

13:26   В Южно-Сахалинске полицейские изъяли крупную партию кроссовок 
                 В одном из торговых центров города Южно-Сахалинска сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Сахалинского линейного отдела МВД России на транспорте выявили факт незаконного использования товарных знаков, известных производителей спортивных товаров.

12:40   Активисты сахалинского отделения «ПДР» установили памятную табличку на месте крушения Ил-2КР в районе реки Ивот 
                 Активисты сахалинского отделения «Поискового движения России» установили памятную табличку на месте крушения самолёта Ил-2КР в районе реки Ивот. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе регионального отделения «ПДР».

11:51   Новый сезон регулярного чемпионата Азиатской хоккейной лиги открыт победой сахалинцев 
                 Торжественная церемония открытия сезона АХЛ состоялась в Южно-Сахалинске в ледовом дворце «Кристалл». Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве региона.

11:37   В сентябре на Сахалине начнется строительство бальнеологического комплекса
                 В сентябре резидент ТОР «Горный воздух» компания «Хонока Сахалин» откроет бальнеологический комплекс. Объем инвестиций в проект составляет 502 миллиона рублей, из них больше половины – японские инвестиции. Зарубежным партнером стала компания «Марусин Ивадера». Об этом ТИА «Острова» сообщили в Минвостокразвития.

10:43   Впервые на Сахалине людей опросят о репродуктивных планах
                 Федеральная служба государственной статистики проводит в сентябре - октябре 2017 года выборочное наблюдение репродуктивных планов населения во всех субъектах Российской Федерации с охватом 15 тысяч домашних хозяйств. В Сахалинской области опросы населения пройдут в 90 домохозяйствах, сообщили ТИА «Острова» в Сахалинстате.

10:39   Представители профсоюзов усиливают патриотическое направление работы
                 Сахалинские профсоюзы и Федерация армейского рукопашного боя заключили соглашение в сфере военно-патриотического воспитания граждан. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе ведомства.

09:57   Празднование Дня освобождения Южного Сахалина и Курильских островов завершилось концертом и фейерверком 
                 В Южно-Сахалинске площадь Победы стала местом для вечерних торжеств в честь освобождения Южного Сахалина и Курильских островов. 2 сентября на ней собрались тысячи жителей, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.

09:38   Губернатор отстранил от должности мэра Корсаковского района 
                 Александр Рудаков временно отстранен от исполнения обязанностей в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела на период следственных действий и до решения суда. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.

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                 Сахалинские поклонники дворового спорта провели новое мероприятие, в этот раз посетив планировочный район Луговое Южно-Сахалинска. Там во дворе дома № 1 по улице Гайдука прошли показательные выступления спортсменов разных федераций.

На Сахалин прибыл Государственный секретарь Союзного государства 
                 Прибывший в Сахалинскую область Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота намерен ознакомиться с проектами, которые область сегодня реализует совместно с партнерами из Республики Беларусь. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве региона.

На нерестовых реках Сахалина появятся десять рыбоучетных заграждений
                 Решение об организации десяти рыбоучетных заграждений в Сахалинской области приняла на своем очередном заседании региональная комиссия по регулированию вылова анадромных видов рыб. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства.

Жительница Холмска во время застолья ударила подругу ножом
                 51-летняя жительница города Холмска подозревается в умышленном причинении легкого вреда здоровью. Как рассказали ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области, женщина отмечала у себя дома день рождения в компании знакомой и родственника.

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