4 сентября 2017 г., 14:07

Асоциальный южнокурилец украл у жителя оружие и боеприпасы

В Южно-Курильске участковые оперативно раскрыли кражу охотничьего ружья. 31 августа в дежурную часть поступило сообщение от жителя села Крабозаводское о взломе его жилища, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.

Мужчина пояснил, что сам сейчас находится за пределами Южно-Курильска. Соседка сообщила ему по телефону, что дверь в дом взломана, скорее всего его обокрали. Но больше всего заявителя волновала даже не потеря имущества. Потерпевший был охотником и хранил дома в сейфе охотничий обрез и патроны.

По указанному адресу была незамедлительно направлена следственно-оперативная группа, которая обнаружила, что опасения заявителя подтвердились. Неизвестный злоумышленник не только вынес ценное имущество, но и путем отжатия двери сейфа похитил из него ружье ТОЗ-34 и коробку с патронами.

На розыск злоумышленника были ориентированы все службы полиции. Подозреваемый был задержан в течение дежурных суток участковыми уполномоченными полиции. Полицейские оперативно отработали круг предлагаемых лиц, а также установили граждан, видевших как из дома заявителя выходил мужчина, и смогли описать его приметы. По ним стражи порядка и опознали гражданина. 38-летний мужчина состоит на учете, ранее судим и ведет асоциальный образ жизни. Он является уроженцем Красноярска, который несколько лет назад прибыл в Южно-Курильск.

Оружие, боеприпасы и другое имущество потерпевшего полицейские обнаружили в жилище злоумышленника при обысковых мероприятиях. Похищенное изъято и будет передано законному владельцу.

Подозреваемый дал признательные показания и пояснил, что украденное он намеревался продать, а деньги планировал потратить на личные нужды.

В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226 Уголовного кодекса Российской Федерации - хищение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов. По факту кражи остального имущества также возбуждено уголовное дело. Гражданин заключен под стражу.