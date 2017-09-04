На берегу залива Терпения между друзьями произошел кровавый конфликт

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2 сентября в Холмском городском округе прошла череда мероприятий, посвящённых 72-й годовщине освобождения Сахалина и Курил от японских милитаристов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе администрации.
В 2017 году Координационный центр национального домена сети «Интернет» в рамках реализации проекта «Изучи Интернет – управляй им!» организует V Всероссийский онлайн-чемпионат. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве образования Сахалинской области.
3 сентября в дежурную часть отдела МВД России по Углегорскому району обратился 45-летний житель города Шахтерска. Мужчина сообщил, что из его квартиры были похищены два сотовых телефона, рассказали ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
Впервые в России в День знаний прошел всероссийский открытый урок по профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ». В нем поучаствовали и школьники из Сахалинской области. Они собрались в лицее № 1 Южно-Сахалинска.
3 сентября из центральной районной больницы Поронайска поступило сообщение в полицию о доставленном в приемный покой 44-летнем мужчине. У гражданина в алкогольном опьянении был открытый перелом левого локтевого сустава, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
В Южно-Курильске участковые оперативно раскрыли кражу охотничьего ружья. 31 августа в дежурную часть поступило сообщение от жителя села Крабозаводское о взломе его жилища, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
Минтруд РФ подвел итоги мониторинга качества и доступности государственных услуг в области содействия занятости населения в первом полугодии 2017 года. В рейтинге Сахалинская область заняла 6 место, значительно опередив коллег из ДФО, об этом ТИА «Острова» сообщили в Агентстве по труду и занятости населения Сахалинской области.
Очередная партия цыплят прибыла в аэропорт Южно‐Сахалинска днем 1 сентября. На Сахалин птенцы доставлены с Новосибирской области по заказу птицефабрики «Островная». Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе аэропорта.
В одном из торговых центров города Южно-Сахалинска сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Сахалинского линейного отдела МВД России на транспорте выявили факт незаконного использования товарных знаков, известных производителей спортивных товаров.
Активисты сахалинского отделения «Поискового движения России» установили памятную табличку на месте крушения самолёта Ил-2КР в районе реки Ивот. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе регионального отделения «ПДР».
Торжественная церемония открытия сезона АХЛ состоялась в Южно-Сахалинске в ледовом дворце «Кристалл». Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве региона.
В сентябре резидент ТОР «Горный воздух» компания «Хонока Сахалин» откроет бальнеологический комплекс. Объем инвестиций в проект составляет 502 миллиона рублей, из них больше половины – японские инвестиции. Зарубежным партнером стала компания «Марусин Ивадера». Об этом ТИА «Острова» сообщили в Минвостокразвития.
Федеральная служба государственной статистики проводит в сентябре - октябре 2017 года выборочное наблюдение репродуктивных планов населения во всех субъектах Российской Федерации с охватом 15 тысяч домашних хозяйств. В Сахалинской области опросы населения пройдут в 90 домохозяйствах, сообщили ТИА «Острова» в Сахалинстате.
Сахалинские профсоюзы и Федерация армейского рукопашного боя заключили соглашение в сфере военно-патриотического воспитания граждан. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе ведомства.
В Южно-Сахалинске площадь Победы стала местом для вечерних торжеств в честь освобождения Южного Сахалина и Курильских островов. 2 сентября на ней собрались тысячи жителей, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.
Александр Рудаков временно отстранен от исполнения обязанностей в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела на период следственных действий и до решения суда. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.
Дворовые спортивные праздники дошли до Лугового
Сахалинские поклонники дворового спорта провели новое мероприятие, в этот раз посетив планировочный район Луговое Южно-Сахалинска. Там во дворе дома № 1 по улице Гайдука прошли показательные выступления спортсменов разных федераций.
Прибывший в Сахалинскую область Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота намерен ознакомиться с проектами, которые область сегодня реализует совместно с партнерами из Республики Беларусь. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве региона.
Решение об организации десяти рыбоучетных заграждений в Сахалинской области приняла на своем очередном заседании региональная комиссия по регулированию вылова анадромных видов рыб. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства.
51-летняя жительница города Холмска подозревается в умышленном причинении легкого вреда здоровью. Как рассказали ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области, женщина отмечала у себя дома день рождения в компании знакомой и родственника.
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3 сентября из центральной районной больницы Поронайска поступило сообщение в полицию о доставленном в приемный покой 44-летнем мужчине. У гражданина в алкогольном опьянении был открытый перелом левого локтевого сустава, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
В ходе разбирательства сотрудники полиции установили причастность к происшествию 49-летнего местного жителя.
Установлено, что потерпевший и подозреваемый находились на берегу залива Терпения. В результате личной неприязни у них возник конфликт. Тогда заявитель взял в руки нож и стал угрожать расправой. В свою очередь подозреваемый с помощью арматуры выбил у него из рук нож, тем самым причинив вред здоровью в виде перелома локтевого сустава. После драки задержанный вызвал сотрудников полиции и скорую помощь.
Возбуждено уголовное дело. У подозреваемого взято обязательство о явке.
2 сентября в Холмском городском округе прошла череда мероприятий, посвящённых 72-й годовщине освобождения Сахалина и Курил от японских милитаристов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе администрации.
В 2017 году Координационный центр национального домена сети «Интернет» в рамках реализации проекта «Изучи Интернет – управляй им!» организует V Всероссийский онлайн-чемпионат. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве образования Сахалинской области.
3 сентября в дежурную часть отдела МВД России по Углегорскому району обратился 45-летний житель города Шахтерска. Мужчина сообщил, что из его квартиры были похищены два сотовых телефона, рассказали ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
Впервые в России в День знаний прошел всероссийский открытый урок по профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ». В нем поучаствовали и школьники из Сахалинской области. Они собрались в лицее № 1 Южно-Сахалинска.
3 сентября из центральной районной больницы Поронайска поступило сообщение в полицию о доставленном в приемный покой 44-летнем мужчине. У гражданина в алкогольном опьянении был открытый перелом левого локтевого сустава, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
В Южно-Курильске участковые оперативно раскрыли кражу охотничьего ружья. 31 августа в дежурную часть поступило сообщение от жителя села Крабозаводское о взломе его жилища, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
Минтруд РФ подвел итоги мониторинга качества и доступности государственных услуг в области содействия занятости населения в первом полугодии 2017 года. В рейтинге Сахалинская область заняла 6 место, значительно опередив коллег из ДФО, об этом ТИА «Острова» сообщили в Агентстве по труду и занятости населения Сахалинской области.
Очередная партия цыплят прибыла в аэропорт Южно‐Сахалинска днем 1 сентября. На Сахалин птенцы доставлены с Новосибирской области по заказу птицефабрики «Островная». Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе аэропорта.
В одном из торговых центров города Южно-Сахалинска сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Сахалинского линейного отдела МВД России на транспорте выявили факт незаконного использования товарных знаков, известных производителей спортивных товаров.
Активисты сахалинского отделения «Поискового движения России» установили памятную табличку на месте крушения самолёта Ил-2КР в районе реки Ивот. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе регионального отделения «ПДР».
Торжественная церемония открытия сезона АХЛ состоялась в Южно-Сахалинске в ледовом дворце «Кристалл». Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве региона.
В сентябре резидент ТОР «Горный воздух» компания «Хонока Сахалин» откроет бальнеологический комплекс. Объем инвестиций в проект составляет 502 миллиона рублей, из них больше половины – японские инвестиции. Зарубежным партнером стала компания «Марусин Ивадера». Об этом ТИА «Острова» сообщили в Минвостокразвития.
Федеральная служба государственной статистики проводит в сентябре - октябре 2017 года выборочное наблюдение репродуктивных планов населения во всех субъектах Российской Федерации с охватом 15 тысяч домашних хозяйств. В Сахалинской области опросы населения пройдут в 90 домохозяйствах, сообщили ТИА «Острова» в Сахалинстате.
Сахалинские профсоюзы и Федерация армейского рукопашного боя заключили соглашение в сфере военно-патриотического воспитания граждан. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе ведомства.
В Южно-Сахалинске площадь Победы стала местом для вечерних торжеств в честь освобождения Южного Сахалина и Курильских островов. 2 сентября на ней собрались тысячи жителей, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.
Александр Рудаков временно отстранен от исполнения обязанностей в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела на период следственных действий и до решения суда. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.
Дворовые спортивные праздники дошли до Лугового
Сахалинские поклонники дворового спорта провели новое мероприятие, в этот раз посетив планировочный район Луговое Южно-Сахалинска. Там во дворе дома № 1 по улице Гайдука прошли показательные выступления спортсменов разных федераций.
Прибывший в Сахалинскую область Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота намерен ознакомиться с проектами, которые область сегодня реализует совместно с партнерами из Республики Беларусь. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве региона.
Решение об организации десяти рыбоучетных заграждений в Сахалинской области приняла на своем очередном заседании региональная комиссия по регулированию вылова анадромных видов рыб. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства.
51-летняя жительница города Холмска подозревается в умышленном причинении легкого вреда здоровью. Как рассказали ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области, женщина отмечала у себя дома день рождения в компании знакомой и родственника.
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