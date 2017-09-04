4 сентября 2017 г., 14:44

Сахалинские школьники приняли участие в открытом онлайн-уроке профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ»

В России в День знаний прошел всероссийский открытый урок по профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ». В нем поучаствовали и школьники из Сахалинской области. Они собрались в лицее № 1 Южно-Сахалинска.

На связь с руководителями крупнейших российских корпораций вышли ребята из профильного 11-го «Газпром-класса».

- Такие открытые уроки направлены на профориентирование детей. Так, например, ученики профильных классов при помощи советов старших, опытных специалистов могут определиться или убедиться, тот ли ими выбран профиль. Я сама в прошлом году преподавала у выпускников, и далеко не каждый из них мог в последнем учебном году определиться - на кого пойти учиться. А в мое время, когда я училась, был такой предмет как «Моя профессиональная карьера», мероприятия в рамках которого помогали раскрыться. Так вот, мероприятия в рамках форума «ПроеКТОриЯ» отчасти поможет детям решить, какое направление ближе», - прокомментировала учитель истории и обществознания лицея южно-сахалинского №1 Татьяна Пак.

Всероссийский открытый урок позволил школьникам познакомиться с ведущими компаниями страны, узнать больше о профессиях будущего, получить информацию о российских больших проектах, которые окажут заметное влияние на развитие страны.

В рамках мероприятия, объединяющего компьютерную инфраструктуру российских школ, старшеклассники могли получить ответы на важные для них вопросы: Какие профессии будут востребованы завтра? Какие значимые проекты реализуются в стране? Где активнее всего появляются новые рабочие места?

«ПроеКТОриЯ» в режиме телемоста соединила школьников и учителей из более чем 15 000 школ со всей страны.