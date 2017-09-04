4 сентября 2017 г., 15:01

В Шахтерске по горячим следам задержали разбойников

3 сентября в дежурную часть отдела МВД России по Углегорскому району обратился 45-летний житель города Шахтерска. Мужчина сообщил, что из его квартиры были похищены два сотовых телефона, рассказали ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили причастность к преступлению двух ранее неоднократно судимых местных жителей 1975 и 1986 годов рождения.

Войдя в подъезд, подозреваемые постучали в одну из квартир, где им открыла женщина. Они стали требовать отдать им ценные вещи. В это время один из злоумышленников оттолкнул гражданку и прошел на кухню, где взял кухонный нож и стал угрожать женщине расправой.

Муж хозяйки, выждав подходящий момент, выбежал на лестничную клетку и начал звать на помощь. На крик сбежались соседи, которые вызывали сотрудников полиции. Подозреваемые в это время скрылись.

По приезде стражей порядка был составлен фоторобот предполагаемых налётчиков и вскоре они были задержаны по горячим следам.

По факту разбоя возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция по данной статье предусматривает наказание в виде 10 лет лишения свободы. В настоящее время подозреваемый 1986 года рождения заключен под стражу за ранее совершенное преступление, а второй задержан по статье 20.21 КОАП РФ.