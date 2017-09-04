Годовщину освобождения Сахалина и Курил в Холмске отметили с концертом и салютом

2 сентября в Холмском городском округе прошла череда мероприятий, посвящённых 72-й годовщине освобождения Сахалина и Курил от японских милитаристов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе администрации.

Каждый год в стране проходят памятные митинги, концерты, встречи ветеранов, посвящённые этой знаменательной дате. Широко и с размахом этот день празднуется на Дальнем Востоке, особенно - на Сахалине. Холмск также не стал исключением, поскольку значительные военные события, связанные с освобождением острова, происходили именно на холмской земле.

Начались мероприятия митингом на перевале у мемориала погибшим воинам-освободителям. Со словами благодарности тем, кто погиб, защищая Родину, кто выжил и поднимал страну из руин, с обращением к молодому поколению никогда не забывать той страшной войны выступили глава администрации Холмского городского округа Андрей Сухомесов, глава муниципального образования - председатель собрания депутатов Александр Бородин, депутат собрания Игорь Осипенко, председатель городского совета ветеранов Леонид Лалетин, настоятель прихода Святителя Николая Чудотворца отец Виктор.

После состоялось возложение цветов и венков от официальных лиц, организаций и предприятий города, а также от благодарных холмчан.

Следующим значительным событием стало шествие ветеранов, «бессмертного полка», представителей организаций округа, а также учебных заведений, окончившееся траурным митингом в сквере Героев.

Завершился праздник большим концертом на Приморском бульваре и ярким салютом. Свои номера представили творческие коллективы центрального дома культуры, кинодосугового центра «Россия», Детской школы искусств.