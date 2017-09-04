4 сентября 2017 г., 15:31

В Оноре на месте снесенной церкви открыли памятный знак

2 сентября в селе Онор Смирныховского района торжественно открыли памятный знак на месте снесенной в советское время церкви. В конце сентября место собираются освятить, также стоят планы по благоустройству территории.

Как рассказал присутствовавший на мероприятии депутат Сахалинской областной Думы, уроженец села Онор Александр Болотников, в начале мероприятия онорцы и гости села на братской могиле почтили память земляков, павших на полях сражений Великой Отечественной войны. Затем состоялась торжественная церемония открытия памятного знака.

«В этом году наше село отметило 120 лет со дня основания. В 1896 году в нем была построена церковь, в 1902 году ее освятили. Эта церковь существовала до 1925 года. После в селе формировались войска и было предложено сделать в ней клуб. Потом в этом здании и общежитие было, и спортзал, и кабинеты для занятий по труду. В 70-х годах из-за ветхости здание снесли, но память о церкви осталась», - рассказал Александр Болотников.

Инициативные сельчане обратились к властям с просьбой установить на месте памятный знак. Выигранный областной грант помог реализовать задуманное.