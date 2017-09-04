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Новости
16:02   Анивский пенсионер ограбил дачу
                 Вечером 3 августа в отдел МВД России по Анивскому городскому округу поступило заявление о том, что неустановленное лицо проникло в дачный дом и совершило хищение имущества. Об этом ТИА «Острова» рассказали в управлении МВД по Сахалинской области.

15:47   Следователи ведут проверку по факту смерти сахалинца в лесу: на него напал медведь 
                 Следственным отделом по Макаровскому району проводится проверка по факту смерти местного жителя. 1 сентября в 13:30 поступило сообщение о том, что в лесном массиве возле села Новое Макаровского района обнаружено тело 70-летнего жителя Макарова, сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.

15:31   В Оноре на месте снесенной церкви открыли памятный знак
                 2 сентября в селе Онор Смирныховского района торжественно открыли памятный знак на месте снесенной в советское время церкви. В конце сентября место собираются освятить, также стоят планы по благоустройству территории.

15:19   Годовщину освобождения Сахалина и Курил в Холмске отметили с концертом и салютом 
                 2 сентября в Холмском городском округе прошла череда мероприятий, посвящённых 72-й годовщине освобождения Сахалина и Курил от японских милитаристов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе администрации.

15:04   Сахалинских школьников приглашают стать участниками онлайн-чемпионата «Изучи Интернет – управляй им!»
                 В 2017 году Координационный центр национального домена сети «Интернет» в рамках реализации проекта «Изучи Интернет – управляй им!» организует V Всероссийский онлайн-чемпионат. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве образования Сахалинской области.

15:01   В Шахтерске по горячим следам задержали разбойников
                 3 сентября в дежурную часть отдела МВД России по Углегорскому району обратился 45-летний житель города Шахтерска. Мужчина сообщил, что из его квартиры были похищены два сотовых телефона, рассказали ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.

14:44   Сахалинские школьники приняли участие в открытом онлайн-уроке профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ»
                 Впервые в России в День знаний прошел всероссийский открытый урок по профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ». В нем поучаствовали и школьники из Сахалинской области. Они собрались в лицее № 1 Южно-Сахалинска.

14:11   На берегу залива Терпения между друзьями произошел кровавый конфликт
                 3 сентября из центральной районной больницы Поронайска поступило сообщение в полицию о доставленном в приемный покой 44-летнем мужчине. У гражданина в алкогольном опьянении был открытый перелом левого локтевого сустава, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.

14:07   Асоциальный южнокурилец украл у жителя оружие и боеприпасы
                 В Южно-Курильске участковые оперативно раскрыли кражу охотничьего ружья. 31 августа в дежурную часть поступило сообщение от жителя села Крабозаводское о взломе его жилища, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.

13:52   Сахалин вошел в десятку лидеров по РФ по качеству и доступности госуслуг в сфере содействия занятости населения
                 Минтруд РФ подвел итоги мониторинга качества и доступности государственных услуг в области содействия занятости населения в первом полугодии 2017 года. В рейтинге Сахалинская область заняла 6 место, значительно опередив коллег из ДФО, об этом ТИА «Острова» сообщили в Агентстве по труду и занятости населения Сахалинской области.

13:35   На Сахалин прилетели сто тысяч цыплят 
                 Очередная партия цыплят прибыла в аэропорт Южно&#8208;Сахалинска днем 1 сентября. На Сахалин птенцы доставлены с Новосибирской области по заказу птицефабрики «Островная». Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе аэропорта.

13:26   В Южно-Сахалинске полицейские изъяли крупную партию кроссовок 
                 В одном из торговых центров города Южно-Сахалинска сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Сахалинского линейного отдела МВД России на транспорте выявили факт незаконного использования товарных знаков, известных производителей спортивных товаров.

12:40   Активисты сахалинского отделения «ПДР» установили памятную табличку на месте крушения Ил-2КР в районе реки Ивот 
                 Активисты сахалинского отделения «Поискового движения России» установили памятную табличку на месте крушения самолёта Ил-2КР в районе реки Ивот. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе регионального отделения «ПДР».

11:51   Новый сезон регулярного чемпионата Азиатской хоккейной лиги открыт победой сахалинцев 
                 Торжественная церемония открытия сезона АХЛ состоялась в Южно-Сахалинске в ледовом дворце «Кристалл». Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве региона.

11:37   В сентябре на Сахалине начнется строительство бальнеологического комплекса
                 В сентябре резидент ТОР «Горный воздух» компания «Хонока Сахалин» откроет бальнеологический комплекс. Объем инвестиций в проект составляет 502 миллиона рублей, из них больше половины – японские инвестиции. Зарубежным партнером стала компания «Марусин Ивадера». Об этом ТИА «Острова» сообщили в Минвостокразвития.

10:43   Впервые на Сахалине людей опросят о репродуктивных планах
                 Федеральная служба государственной статистики проводит в сентябре - октябре 2017 года выборочное наблюдение репродуктивных планов населения во всех субъектах Российской Федерации с охватом 15 тысяч домашних хозяйств. В Сахалинской области опросы населения пройдут в 90 домохозяйствах, сообщили ТИА «Острова» в Сахалинстате.

10:39   Представители профсоюзов усиливают патриотическое направление работы
                 Сахалинские профсоюзы и Федерация армейского рукопашного боя заключили соглашение в сфере военно-патриотического воспитания граждан. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе ведомства.

09:57   Празднование Дня освобождения Южного Сахалина и Курильских островов завершилось концертом и фейерверком 
                 В Южно-Сахалинске площадь Победы стала местом для вечерних торжеств в честь освобождения Южного Сахалина и Курильских островов. 2 сентября на ней собрались тысячи жителей, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.

09:38   Губернатор отстранил от должности мэра Корсаковского района 
                 Александр Рудаков временно отстранен от исполнения обязанностей в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела на период следственных действий и до решения суда. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.

1 сентября
Дворовые спортивные праздники дошли до Лугового
                 Сахалинские поклонники дворового спорта провели новое мероприятие, в этот раз посетив планировочный район Луговое Южно-Сахалинска. Там во дворе дома № 1 по улице Гайдука прошли показательные выступления спортсменов разных федераций.

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4 сентября 2017 г., 15:31

В Оноре на месте снесенной церкви открыли памятный знак

2 сентября в селе Онор Смирныховского района торжественно открыли памятный знак на месте снесенной в советское время церкви. В конце сентября место собираются освятить, также стоят планы по благоустройству территории.

Как рассказал присутствовавший на мероприятии депутат Сахалинской областной Думы, уроженец села Онор Александр Болотников, в начале мероприятия онорцы и гости села на братской могиле почтили память земляков, павших на полях сражений Великой Отечественной войны. Затем состоялась торжественная церемония открытия памятного знака.

«В этом году наше село отметило 120 лет со дня основания. В 1896 году в нем была построена церковь, в 1902 году ее освятили. Эта церковь существовала до 1925 года. После в селе формировались войска и было предложено сделать в ней клуб. Потом в этом здании и общежитие было, и спортзал, и кабинеты для занятий по труду. В 70-х годах из-за ветхости здание снесли, но память о церкви осталась», - рассказал Александр Болотников.

Инициативные сельчане обратились к властям с просьбой установить на месте памятный знак. Выигранный областной грант помог реализовать задуманное.

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Автор: Острова


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16:02   Анивский пенсионер ограбил дачу
                 Вечером 3 августа в отдел МВД России по Анивскому городскому округу поступило заявление о том, что неустановленное лицо проникло в дачный дом и совершило хищение имущества. Об этом ТИА «Острова» рассказали в управлении МВД по Сахалинской области.

15:47   Следователи ведут проверку по факту смерти сахалинца в лесу: на него напал медведь 
                 Следственным отделом по Макаровскому району проводится проверка по факту смерти местного жителя. 1 сентября в 13:30 поступило сообщение о том, что в лесном массиве возле села Новое Макаровского района обнаружено тело 70-летнего жителя Макарова, сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.

15:31   В Оноре на месте снесенной церкви открыли памятный знак
                 2 сентября в селе Онор Смирныховского района торжественно открыли памятный знак на месте снесенной в советское время церкви. В конце сентября место собираются освятить, также стоят планы по благоустройству территории.

15:19   Годовщину освобождения Сахалина и Курил в Холмске отметили с концертом и салютом 
                 2 сентября в Холмском городском округе прошла череда мероприятий, посвящённых 72-й годовщине освобождения Сахалина и Курил от японских милитаристов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе администрации.

15:04   Сахалинских школьников приглашают стать участниками онлайн-чемпионата «Изучи Интернет – управляй им!»
                 В 2017 году Координационный центр национального домена сети «Интернет» в рамках реализации проекта «Изучи Интернет – управляй им!» организует V Всероссийский онлайн-чемпионат. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве образования Сахалинской области.

15:01   В Шахтерске по горячим следам задержали разбойников
                 3 сентября в дежурную часть отдела МВД России по Углегорскому району обратился 45-летний житель города Шахтерска. Мужчина сообщил, что из его квартиры были похищены два сотовых телефона, рассказали ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.

14:44   Сахалинские школьники приняли участие в открытом онлайн-уроке профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ»
                 Впервые в России в День знаний прошел всероссийский открытый урок по профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ». В нем поучаствовали и школьники из Сахалинской области. Они собрались в лицее № 1 Южно-Сахалинска.

14:11   На берегу залива Терпения между друзьями произошел кровавый конфликт
                 3 сентября из центральной районной больницы Поронайска поступило сообщение в полицию о доставленном в приемный покой 44-летнем мужчине. У гражданина в алкогольном опьянении был открытый перелом левого локтевого сустава, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.

14:07   Асоциальный южнокурилец украл у жителя оружие и боеприпасы
                 В Южно-Курильске участковые оперативно раскрыли кражу охотничьего ружья. 31 августа в дежурную часть поступило сообщение от жителя села Крабозаводское о взломе его жилища, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.

13:52   Сахалин вошел в десятку лидеров по РФ по качеству и доступности госуслуг в сфере содействия занятости населения
                 Минтруд РФ подвел итоги мониторинга качества и доступности государственных услуг в области содействия занятости населения в первом полугодии 2017 года. В рейтинге Сахалинская область заняла 6 место, значительно опередив коллег из ДФО, об этом ТИА «Острова» сообщили в Агентстве по труду и занятости населения Сахалинской области.

13:35   На Сахалин прилетели сто тысяч цыплят 
                 Очередная партия цыплят прибыла в аэропорт Южно&#8208;Сахалинска днем 1 сентября. На Сахалин птенцы доставлены с Новосибирской области по заказу птицефабрики «Островная». Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе аэропорта.

13:26   В Южно-Сахалинске полицейские изъяли крупную партию кроссовок 
                 В одном из торговых центров города Южно-Сахалинска сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Сахалинского линейного отдела МВД России на транспорте выявили факт незаконного использования товарных знаков, известных производителей спортивных товаров.

12:40   Активисты сахалинского отделения «ПДР» установили памятную табличку на месте крушения Ил-2КР в районе реки Ивот 
                 Активисты сахалинского отделения «Поискового движения России» установили памятную табличку на месте крушения самолёта Ил-2КР в районе реки Ивот. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе регионального отделения «ПДР».

11:51   Новый сезон регулярного чемпионата Азиатской хоккейной лиги открыт победой сахалинцев 
                 Торжественная церемония открытия сезона АХЛ состоялась в Южно-Сахалинске в ледовом дворце «Кристалл». Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве региона.

11:37   В сентябре на Сахалине начнется строительство бальнеологического комплекса
                 В сентябре резидент ТОР «Горный воздух» компания «Хонока Сахалин» откроет бальнеологический комплекс. Объем инвестиций в проект составляет 502 миллиона рублей, из них больше половины – японские инвестиции. Зарубежным партнером стала компания «Марусин Ивадера». Об этом ТИА «Острова» сообщили в Минвостокразвития.

10:43   Впервые на Сахалине людей опросят о репродуктивных планах
                 Федеральная служба государственной статистики проводит в сентябре - октябре 2017 года выборочное наблюдение репродуктивных планов населения во всех субъектах Российской Федерации с охватом 15 тысяч домашних хозяйств. В Сахалинской области опросы населения пройдут в 90 домохозяйствах, сообщили ТИА «Острова» в Сахалинстате.

10:39   Представители профсоюзов усиливают патриотическое направление работы
                 Сахалинские профсоюзы и Федерация армейского рукопашного боя заключили соглашение в сфере военно-патриотического воспитания граждан. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе ведомства.

09:57   Празднование Дня освобождения Южного Сахалина и Курильских островов завершилось концертом и фейерверком 
                 В Южно-Сахалинске площадь Победы стала местом для вечерних торжеств в честь освобождения Южного Сахалина и Курильских островов. 2 сентября на ней собрались тысячи жителей, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.

09:38   Губернатор отстранил от должности мэра Корсаковского района 
                 Александр Рудаков временно отстранен от исполнения обязанностей в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела на период следственных действий и до решения суда. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве Сахалинской области.

1 сентября
Дворовые спортивные праздники дошли до Лугового
                 Сахалинские поклонники дворового спорта провели новое мероприятие, в этот раз посетив планировочный район Луговое Южно-Сахалинска. Там во дворе дома № 1 по улице Гайдука прошли показательные выступления спортсменов разных федераций.

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