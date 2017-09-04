Следователи ведут проверку по факту смерти сахалинца в лесу: на него напал медведь

Следственным отделом по Макаровскому району проводится проверка по факту смерти местного жителя. 1 сентября в 13:30 поступило сообщение о том, что в лесном массиве возле села Новое Макаровского района обнаружено тело 70-летнего жителя Макарова, сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. В ходе осмотра установлено, что пенсионер совместно со своим сыном 31 августа отправился в лес на охоту на медведя. Предположительно, телесные повреждения погибшему были причинены в результате нападения медведя.

В настоящее время следственным отделом по Макаровскому району по данному факту проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение.