4 сентября 2017 г., 19:38

В областном центре медпрофилактики провели День открытых дверей

4 сентября в областном центре медицинской профилактики провели приём два врача из онкологического диспансера. На профилактический осмотр можно было записаться заранее, этой возможностью воспользовались около 150 человек. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве здравоохранения Сахалинской области.

Предварительная запись позволила распределить посетителей по времени и избежать очередей. Прием продолжался с 9 до 17 часов. О своих проблемах врачам рассказывали люди разных возрастов, преобладали те, кому за сорок. Тематика обращений разнообразна: кого-то насторожили новые родинки, не раз возникали вопросы по диагностике заболеваний молочных желез.

- Женщин больше, это и в коридоре бросается в глаза. Они более бдительно к своему здоровью относятся. Много вопросов по новообразованиям на коже, но в основном они доброкачественные, - поделилась наблюдениями врач Сахалинского областного онкологического диспансера Ирина Лялина.

- Мы регулярно проводим такие акции. В среднем, каждому четвертому предлагается пройти более детальное обследование. Людям выписываются соответствующие направления в онкодиспансер или поликлиники по месту жительства. В дальнейшем такими пациентами уже занимаются профильные специалисты, - рассказала главный врач центра Елена Малицкая.

В день открытых дверей в центре можно было также пройти скрининговое обследование. Оно включает в себя оценку базовых показателей здоровья, анализ основных факторов риска для развития различных заболеваний.