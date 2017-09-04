Следствие: мэр Корсакова задержан при получении 500 000 рублей за покровительство

Следственным управлением глава администрации Корсаковского городского округа подозревается в получении взятки. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении.

Уголовное дело возбудили в отделе по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области.

По версии следствия, 3 сентября 2017 года подозреваемый, находясь в районе дома № 1 по улице Гвардейской в городе Корсакове, получил от директора одного из обществ с ограниченной ответственностью деньги в размере 500 тысяч рублей, являющиеся частью взятки в размере 7 миллионов рублей за общее покровительство при заключении и исполнении гражданско-правовых договоров с администрацией Корсаковского городского округа, подведомственными ей организациями, а также иными хозяйствующими субъектами, получающими финансирование за счет бюджетных средств, находящимися в распоряжении указанного органа местного самоуправления.

Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники УФСБ России по Сахалинской области.

В настоящее время подозреваемый задержан. Следствием решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.