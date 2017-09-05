На Тунайче впервые прошла тренировка на водных лыжах и вейкборде для детей с ограниченными возможностями

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В Южно-Сахалинске запущен в опытную эксплуатацию сегмент системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру 112. Теперь жители областного центра могут получить помощь экстренных служб, совершив звонок со стационарного телефона или с мобильного телефона, подключенного к сети «Теле2».
На озере Тунайча прошла тренировка на открытой воде на водных лыжах и вейкборде - это эксперимент. В нем впервые принимают участие дети с ограниченными возможностями здоровья, а именно с нарушением опорно-двигательного аппарата и нарушением слуха. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта Сахалинской области.
Следствие: мэр Корсакова задержан при получении 500 000 рублей за покровительство
Следственным управлением глава администрации Корсаковского городского округа подозревается в получении взятки. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении.
4 сентября в областном центре медицинской профилактики провели приём два врача из онкологического диспансера. На профилактический осмотр можно было записаться заранее, этой возможностью воспользовались около 150 человек. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве здравоохранения Сахалинской области.
За 8 месяцев 2017 года офис ВТБ на Сахалине предоставил предприятиям региона финан-сирование в объеме 1,2 миллиарда рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе группы ВТБ в ДФО.
Вечером 3 августа в отдел МВД России по Анивскому городскому округу поступило заявление о том, что неустановленное лицо проникло в дачный дом и совершило хищение имущества. Об этом ТИА «Острова» рассказали в управлении МВД по Сахалинской области.
Следственным отделом по Макаровскому району проводится проверка по факту смерти местного жителя. 1 сентября в 13:30 поступило сообщение о том, что в лесном массиве возле села Новое Макаровского района обнаружено тело 70-летнего жителя Макарова, сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.
2 сентября в селе Онор Смирныховского района торжественно открыли памятный знак на месте снесенной в советское время церкви. В конце сентября место собираются освятить, также стоят планы по благоустройству территории.
2 сентября в Холмском городском округе прошла череда мероприятий, посвящённых 72-й годовщине освобождения Сахалина и Курил от японских милитаристов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе администрации.
В 2017 году Координационный центр национального домена сети «Интернет» в рамках реализации проекта «Изучи Интернет – управляй им!» организует V Всероссийский онлайн-чемпионат. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве образования Сахалинской области.
3 сентября в дежурную часть отдела МВД России по Углегорскому району обратился 45-летний житель города Шахтерска. Мужчина сообщил, что из его квартиры были похищены два сотовых телефона, рассказали ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
Впервые в России в День знаний прошел всероссийский открытый урок по профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ». В нем поучаствовали и школьники из Сахалинской области. Они собрались в лицее № 1 Южно-Сахалинска.
3 сентября из центральной районной больницы Поронайска поступило сообщение в полицию о доставленном в приемный покой 44-летнем мужчине. У гражданина в алкогольном опьянении был открытый перелом левого локтевого сустава, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
В Южно-Курильске участковые оперативно раскрыли кражу охотничьего ружья. 31 августа в дежурную часть поступило сообщение от жителя села Крабозаводское о взломе его жилища, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
Минтруд РФ подвел итоги мониторинга качества и доступности государственных услуг в области содействия занятости населения в первом полугодии 2017 года. В рейтинге Сахалинская область заняла 6 место, значительно опередив коллег из ДФО, об этом ТИА «Острова» сообщили в Агентстве по труду и занятости населения Сахалинской области.
Очередная партия цыплят прибыла в аэропорт Южно‐Сахалинска днем 1 сентября. На Сахалин птенцы доставлены с Новосибирской области по заказу птицефабрики «Островная». Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе аэропорта.
В одном из торговых центров города Южно-Сахалинска сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Сахалинского линейного отдела МВД России на транспорте выявили факт незаконного использования товарных знаков, известных производителей спортивных товаров.
Активисты сахалинского отделения «Поискового движения России» установили памятную табличку на месте крушения самолёта Ил-2КР в районе реки Ивот. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе регионального отделения «ПДР».
Торжественная церемония открытия сезона АХЛ состоялась в Южно-Сахалинске в ледовом дворце «Кристалл». Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве региона.
В сентябре резидент ТОР «Горный воздух» компания «Хонока Сахалин» откроет бальнеологический комплекс. Объем инвестиций в проект составляет 502 миллиона рублей, из них больше половины – японские инвестиции. Зарубежным партнером стала компания «Марусин Ивадера». Об этом ТИА «Острова» сообщили в Минвостокразвития.
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На озере Тунайча прошла тренировка на открытой воде на водных лыжах и вейкборде - это эксперимент. В нем впервые принимают участие дети с ограниченными возможностями здоровья, а именно с нарушением опорно-двигательного аппарата и нарушением слуха. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта Сахалинской области.
Возраст участников - от 5 до 14 лет. Ребята, которые решились встать на вейкборд, занимаются в группе адаптивной физической культуры в СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду.
- Нагрузка серьезная, - рассказывает тренер-преподаватель школы по горнолыжному спорту и сноуборду Ольга Желтова, - дети стоят на лыжах и сноуборде, некоторые уже не первый год. Решили найти новый метод физической нагрузки. Детям очень нравится - вода, природа, общение с другими детьми и родителями всегда положительно влияют на самочувствие и настроение.
В открытой тренировке принимали участие и инструкторы по горнолыжному спорту школы «Шиглс». Они отмечают, что вейкбординг или вейкборд - экстремальный вид спорта, сочетающий в себе элементы воднолыжного слалома, акробатику и прыжки. Вейкбординг похож на сноуборд, скейтборд и серфинг.
Организаторы тренировок отмечают, что принять в них участие может любой желающий. Узнать подробную информацию можно по телефону: 40-53-17.
В Южно-Сахалинске запущен в опытную эксплуатацию сегмент системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру 112. Теперь жители областного центра могут получить помощь экстренных служб, совершив звонок со стационарного телефона или с мобильного телефона, подключенного к сети «Теле2».
На озере Тунайча прошла тренировка на открытой воде на водных лыжах и вейкборде - это эксперимент. В нем впервые принимают участие дети с ограниченными возможностями здоровья, а именно с нарушением опорно-двигательного аппарата и нарушением слуха. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта Сахалинской области.
Следствие: мэр Корсакова задержан при получении 500 000 рублей за покровительство
Следственным управлением глава администрации Корсаковского городского округа подозревается в получении взятки. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении.
4 сентября в областном центре медицинской профилактики провели приём два врача из онкологического диспансера. На профилактический осмотр можно было записаться заранее, этой возможностью воспользовались около 150 человек. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве здравоохранения Сахалинской области.
За 8 месяцев 2017 года офис ВТБ на Сахалине предоставил предприятиям региона финан-сирование в объеме 1,2 миллиарда рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе группы ВТБ в ДФО.
Вечером 3 августа в отдел МВД России по Анивскому городскому округу поступило заявление о том, что неустановленное лицо проникло в дачный дом и совершило хищение имущества. Об этом ТИА «Острова» рассказали в управлении МВД по Сахалинской области.
Следственным отделом по Макаровскому району проводится проверка по факту смерти местного жителя. 1 сентября в 13:30 поступило сообщение о том, что в лесном массиве возле села Новое Макаровского района обнаружено тело 70-летнего жителя Макарова, сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.
2 сентября в селе Онор Смирныховского района торжественно открыли памятный знак на месте снесенной в советское время церкви. В конце сентября место собираются освятить, также стоят планы по благоустройству территории.
2 сентября в Холмском городском округе прошла череда мероприятий, посвящённых 72-й годовщине освобождения Сахалина и Курил от японских милитаристов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе администрации.
В 2017 году Координационный центр национального домена сети «Интернет» в рамках реализации проекта «Изучи Интернет – управляй им!» организует V Всероссийский онлайн-чемпионат. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве образования Сахалинской области.
3 сентября в дежурную часть отдела МВД России по Углегорскому району обратился 45-летний житель города Шахтерска. Мужчина сообщил, что из его квартиры были похищены два сотовых телефона, рассказали ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
Впервые в России в День знаний прошел всероссийский открытый урок по профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ». В нем поучаствовали и школьники из Сахалинской области. Они собрались в лицее № 1 Южно-Сахалинска.
3 сентября из центральной районной больницы Поронайска поступило сообщение в полицию о доставленном в приемный покой 44-летнем мужчине. У гражданина в алкогольном опьянении был открытый перелом левого локтевого сустава, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
В Южно-Курильске участковые оперативно раскрыли кражу охотничьего ружья. 31 августа в дежурную часть поступило сообщение от жителя села Крабозаводское о взломе его жилища, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
Минтруд РФ подвел итоги мониторинга качества и доступности государственных услуг в области содействия занятости населения в первом полугодии 2017 года. В рейтинге Сахалинская область заняла 6 место, значительно опередив коллег из ДФО, об этом ТИА «Острова» сообщили в Агентстве по труду и занятости населения Сахалинской области.
Очередная партия цыплят прибыла в аэропорт Южно‐Сахалинска днем 1 сентября. На Сахалин птенцы доставлены с Новосибирской области по заказу птицефабрики «Островная». Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе аэропорта.
В одном из торговых центров города Южно-Сахалинска сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Сахалинского линейного отдела МВД России на транспорте выявили факт незаконного использования товарных знаков, известных производителей спортивных товаров.
Активисты сахалинского отделения «Поискового движения России» установили памятную табличку на месте крушения самолёта Ил-2КР в районе реки Ивот. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе регионального отделения «ПДР».
Торжественная церемония открытия сезона АХЛ состоялась в Южно-Сахалинске в ледовом дворце «Кристалл». Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве региона.
В сентябре резидент ТОР «Горный воздух» компания «Хонока Сахалин» откроет бальнеологический комплекс. Объем инвестиций в проект составляет 502 миллиона рублей, из них больше половины – японские инвестиции. Зарубежным партнером стала компания «Марусин Ивадера». Об этом ТИА «Острова» сообщили в Минвостокразвития.
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