На Тунайче впервые прошла тренировка на водных лыжах и вейкборде для детей с ограниченными возможностями

На озере Тунайча прошла тренировка на открытой воде на водных лыжах и вейкборде - это эксперимент. В нем впервые принимают участие дети с ограниченными возможностями здоровья, а именно с нарушением опорно-двигательного аппарата и нарушением слуха. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта Сахалинской области.

Возраст участников - от 5 до 14 лет. Ребята, которые решились встать на вейкборд, занимаются в группе адаптивной физической культуры в СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду.

- Нагрузка серьезная, - рассказывает тренер-преподаватель школы по горнолыжному спорту и сноуборду Ольга Желтова, - дети стоят на лыжах и сноуборде, некоторые уже не первый год. Решили найти новый метод физической нагрузки. Детям очень нравится - вода, природа, общение с другими детьми и родителями всегда положительно влияют на самочувствие и настроение.

В открытой тренировке принимали участие и инструкторы по горнолыжному спорту школы «Шиглс». Они отмечают, что вейкбординг или вейкборд - экстремальный вид спорта, сочетающий в себе элементы воднолыжного слалома, акробатику и прыжки. Вейкбординг похож на сноуборд, скейтборд и серфинг.

Организаторы тренировок отмечают, что принять в них участие может любой желающий. Узнать подробную информацию можно по телефону: 40-53-17.