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Новости
10:12   В Южно-Сахалинске заработала система 112 
                 В Южно-Сахалинске запущен в опытную эксплуатацию сегмент системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру 112. Теперь жители областного центра могут получить помощь экстренных служб, совершив звонок со стационарного телефона или с мобильного телефона, подключенного к сети «Теле2».

10:01   На Тунайче впервые прошла тренировка на водных лыжах и вейкборде для детей с ограниченными возможностями 
                 На озере Тунайча прошла тренировка на открытой воде на водных лыжах и вейкборде - это эксперимент. В нем впервые принимают участие дети с ограниченными возможностями здоровья, а именно с нарушением опорно-двигательного аппарата и нарушением слуха. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта Сахалинской области.

4 сентября
Следствие: мэр Корсакова задержан при получении 500 000 рублей за покровительство 
                 Следственным управлением глава администрации Корсаковского городского округа подозревается в получении взятки. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении.

В областном центре медпрофилактики провели День открытых дверей
                 4 сентября в областном центре медицинской профилактики провели приём два врача из онкологического диспансера. На профилактический осмотр можно было записаться заранее, этой возможностью воспользовались около 150 человек. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве здравоохранения Сахалинской области.

ВТБ профинансировал сахалинские предприятия на 1,2 миллиарда рублей
                 За 8 месяцев 2017 года офис ВТБ на Сахалине предоставил предприятиям региона финан-сирование в объеме 1,2 миллиарда рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе группы ВТБ в ДФО.

Анивский пенсионер ограбил дачу
                 Вечером 3 августа в отдел МВД России по Анивскому городскому округу поступило заявление о том, что неустановленное лицо проникло в дачный дом и совершило хищение имущества. Об этом ТИА «Острова» рассказали в управлении МВД по Сахалинской области.

Следователи ведут проверку по факту смерти сахалинца в лесу: на него напал медведь 
                 Следственным отделом по Макаровскому району проводится проверка по факту смерти местного жителя. 1 сентября в 13:30 поступило сообщение о том, что в лесном массиве возле села Новое Макаровского района обнаружено тело 70-летнего жителя Макарова, сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.

В Оноре на месте снесенной церкви открыли памятный знак
                 2 сентября в селе Онор Смирныховского района торжественно открыли памятный знак на месте снесенной в советское время церкви. В конце сентября место собираются освятить, также стоят планы по благоустройству территории.

Годовщину освобождения Сахалина и Курил в Холмске отметили с концертом и салютом 
                 2 сентября в Холмском городском округе прошла череда мероприятий, посвящённых 72-й годовщине освобождения Сахалина и Курил от японских милитаристов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе администрации.

Сахалинских школьников приглашают стать участниками онлайн-чемпионата «Изучи Интернет – управляй им!»
                 В 2017 году Координационный центр национального домена сети «Интернет» в рамках реализации проекта «Изучи Интернет – управляй им!» организует V Всероссийский онлайн-чемпионат. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве образования Сахалинской области.

В Шахтерске по горячим следам задержали разбойников
                 3 сентября в дежурную часть отдела МВД России по Углегорскому району обратился 45-летний житель города Шахтерска. Мужчина сообщил, что из его квартиры были похищены два сотовых телефона, рассказали ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.

Сахалинские школьники приняли участие в открытом онлайн-уроке профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ»
                 Впервые в России в День знаний прошел всероссийский открытый урок по профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ». В нем поучаствовали и школьники из Сахалинской области. Они собрались в лицее № 1 Южно-Сахалинска.

На берегу залива Терпения между друзьями произошел кровавый конфликт
                 3 сентября из центральной районной больницы Поронайска поступило сообщение в полицию о доставленном в приемный покой 44-летнем мужчине. У гражданина в алкогольном опьянении был открытый перелом левого локтевого сустава, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.

Асоциальный южнокурилец украл у жителя оружие и боеприпасы
                 В Южно-Курильске участковые оперативно раскрыли кражу охотничьего ружья. 31 августа в дежурную часть поступило сообщение от жителя села Крабозаводское о взломе его жилища, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.

Сахалин вошел в десятку лидеров по РФ по качеству и доступности госуслуг в сфере содействия занятости населения
                 Минтруд РФ подвел итоги мониторинга качества и доступности государственных услуг в области содействия занятости населения в первом полугодии 2017 года. В рейтинге Сахалинская область заняла 6 место, значительно опередив коллег из ДФО, об этом ТИА «Острова» сообщили в Агентстве по труду и занятости населения Сахалинской области.

На Сахалин прилетели сто тысяч цыплят 
                 Очередная партия цыплят прибыла в аэропорт Южно&#8208;Сахалинска днем 1 сентября. На Сахалин птенцы доставлены с Новосибирской области по заказу птицефабрики «Островная». Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе аэропорта.

В Южно-Сахалинске полицейские изъяли крупную партию кроссовок 
                 В одном из торговых центров города Южно-Сахалинска сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Сахалинского линейного отдела МВД России на транспорте выявили факт незаконного использования товарных знаков, известных производителей спортивных товаров.

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                 Активисты сахалинского отделения «Поискового движения России» установили памятную табличку на месте крушения самолёта Ил-2КР в районе реки Ивот. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе регионального отделения «ПДР».

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                 Торжественная церемония открытия сезона АХЛ состоялась в Южно-Сахалинске в ледовом дворце «Кристалл». Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве региона.

В сентябре на Сахалине начнется строительство бальнеологического комплекса
                 В сентябре резидент ТОР «Горный воздух» компания «Хонока Сахалин» откроет бальнеологический комплекс. Объем инвестиций в проект составляет 502 миллиона рублей, из них больше половины – японские инвестиции. Зарубежным партнером стала компания «Марусин Ивадера». Об этом ТИА «Острова» сообщили в Минвостокразвития.

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5 сентября 2017 г., 10:12

В Южно-Сахалинске заработала система 112

В Южно-Сахалинске запущен в опытную эксплуатацию сегмент системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру 112. Теперь жители областного центра могут получить помощь экстренных служб, совершив звонок со стационарного телефона или с мобильного телефона, подключенного к сети «Теле2».

Поэтапно до конца текущего года возможность совершать звонки по номеру 112 появится и у абонентов остальных операторов сотовой связи, обслуживающих Южно-Сахалинск. С 2018 года система 112 охватит весь островной регион.

Система 112, которая создается в России в соответствии с указом президента Российской Федерации Владимира Путина, объединяет на основе современных информационных технологий дежурно-диспетчерские подразделения экстренных оперативных служб - пожарной охраны, реагирования в чрезвычайных ситуациях, полиции, скорой медицинской помощи, газовой сети, «Антитеррор». Это позволяет им быстрее и точнее реагировать на катастрофы природного и техногенного характера, угрозы террористических актов. В результате внедрения систему 112 существенно сократится срок ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Алгоритм работы следующий. Например, попавший в беду или ставший свидетелем происшествия человек набирает на своем мобильном телефоне номер 112. Для соединения с центром обработки вызовов ему не нужны средства на счете и даже сим-карта. Прошедший специальное обучение диспетчер примет звонок, выяснит обстоятельства случившегося и тут же отправит к месту событий необходимые службы экстренной помощи.

- Безопасность населения напрямую зависит от эффективности механизма экстренного реагирования на возникающие угрозы. Выбор группы реагирования, ее информированность, правильное оснащение и сотрудничество с партнерскими группами реагирования - все это имеет решающее значение в критической ситуации. Именно эту роль и берут на себя диспетчеры центра обработки вызовов, - сказала руководитель областного агентства по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Анна Михеева.

В центре обработки вызовов размещено 10 серверов - пять основных и пять дублирующих, что обеспечивает бесперебойную работу, и другое современное оборудование связи. Предусмотрены автономные источники питания. Также обеспечены все условия для несения службы, обеспечения круглосуточного пребывания персонала дежурной смены. В ее составе шесть операторов, обеспечивающих прием и первичную обработку поступающих сообщений, два психолога, старший оператор и один системный администратор.

Олег Кожемяко и Анна Михеева вместе нажали большую красную кнопку в зале оперативно-диспетчерской службы. С этого момента на территории островного региона в опытном режиме заработал первый сегмент системы обеспечения обработки вызовов по единому номеру 112. Чтобы проверить, как она функционирует, губернатор по телефону передал диспетчеру тестовое сообщение о якобы случившемся дорожно-транспортном происшествии. Короткое выяснение обстоятельств. И уже через несколько секунда сообщение о происшествие поступило в ГИБДД, «скорую помощь» и МЧС.

- Своевременное реагирование экстренных служб - это подчас вопрос жизни и смерти, - сказал Олег Кожемяко. - Система 112 дает каждому человеку, образно говоря, «тревожную кнопку», с помощью которой он может при любых обстоятельствах вызвать помощь. А это означает, что в нашем регионе повысится уровень защищенности граждан, более эффективно будет осуществлять ликвидация последствий чрезвычайных событий, уменьшится прямой и косвенный ущерб.

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Автор: Острова


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10:12   В Южно-Сахалинске заработала система 112 
                 В Южно-Сахалинске запущен в опытную эксплуатацию сегмент системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру 112. Теперь жители областного центра могут получить помощь экстренных служб, совершив звонок со стационарного телефона или с мобильного телефона, подключенного к сети «Теле2».

10:01   На Тунайче впервые прошла тренировка на водных лыжах и вейкборде для детей с ограниченными возможностями 
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На Сахалин прилетели сто тысяч цыплят 
                 Очередная партия цыплят прибыла в аэропорт Южно&#8208;Сахалинска днем 1 сентября. На Сахалин птенцы доставлены с Новосибирской области по заказу птицефабрики «Островная». Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе аэропорта.

В Южно-Сахалинске полицейские изъяли крупную партию кроссовок 
                 В одном из торговых центров города Южно-Сахалинска сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Сахалинского линейного отдела МВД России на транспорте выявили факт незаконного использования товарных знаков, известных производителей спортивных товаров.

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                 В сентябре резидент ТОР «Горный воздух» компания «Хонока Сахалин» откроет бальнеологический комплекс. Объем инвестиций в проект составляет 502 миллиона рублей, из них больше половины – японские инвестиции. Зарубежным партнером стала компания «Марусин Ивадера». Об этом ТИА «Острова» сообщили в Минвостокразвития.

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