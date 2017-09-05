В Южно-Сахалинске заработала система 112

В Южно-Сахалинске запущен в опытную эксплуатацию сегмент системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру 112. Теперь жители областного центра могут получить помощь экстренных служб, совершив звонок со стационарного телефона или с мобильного телефона, подключенного к сети «Теле2».

Поэтапно до конца текущего года возможность совершать звонки по номеру 112 появится и у абонентов остальных операторов сотовой связи, обслуживающих Южно-Сахалинск. С 2018 года система 112 охватит весь островной регион.

Система 112, которая создается в России в соответствии с указом президента Российской Федерации Владимира Путина, объединяет на основе современных информационных технологий дежурно-диспетчерские подразделения экстренных оперативных служб - пожарной охраны, реагирования в чрезвычайных ситуациях, полиции, скорой медицинской помощи, газовой сети, «Антитеррор». Это позволяет им быстрее и точнее реагировать на катастрофы природного и техногенного характера, угрозы террористических актов. В результате внедрения систему 112 существенно сократится срок ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Алгоритм работы следующий. Например, попавший в беду или ставший свидетелем происшествия человек набирает на своем мобильном телефоне номер 112. Для соединения с центром обработки вызовов ему не нужны средства на счете и даже сим-карта. Прошедший специальное обучение диспетчер примет звонок, выяснит обстоятельства случившегося и тут же отправит к месту событий необходимые службы экстренной помощи.

- Безопасность населения напрямую зависит от эффективности механизма экстренного реагирования на возникающие угрозы. Выбор группы реагирования, ее информированность, правильное оснащение и сотрудничество с партнерскими группами реагирования - все это имеет решающее значение в критической ситуации. Именно эту роль и берут на себя диспетчеры центра обработки вызовов, - сказала руководитель областного агентства по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Анна Михеева.

В центре обработки вызовов размещено 10 серверов - пять основных и пять дублирующих, что обеспечивает бесперебойную работу, и другое современное оборудование связи. Предусмотрены автономные источники питания. Также обеспечены все условия для несения службы, обеспечения круглосуточного пребывания персонала дежурной смены. В ее составе шесть операторов, обеспечивающих прием и первичную обработку поступающих сообщений, два психолога, старший оператор и один системный администратор.

Олег Кожемяко и Анна Михеева вместе нажали большую красную кнопку в зале оперативно-диспетчерской службы. С этого момента на территории островного региона в опытном режиме заработал первый сегмент системы обеспечения обработки вызовов по единому номеру 112. Чтобы проверить, как она функционирует, губернатор по телефону передал диспетчеру тестовое сообщение о якобы случившемся дорожно-транспортном происшествии. Короткое выяснение обстоятельств. И уже через несколько секунда сообщение о происшествие поступило в ГИБДД, «скорую помощь» и МЧС.

- Своевременное реагирование экстренных служб - это подчас вопрос жизни и смерти, - сказал Олег Кожемяко. - Система 112 дает каждому человеку, образно говоря, «тревожную кнопку», с помощью которой он может при любых обстоятельствах вызвать помощь. А это означает, что в нашем регионе повысится уровень защищенности граждан, более эффективно будет осуществлять ликвидация последствий чрезвычайных событий, уменьшится прямой и косвенный ущерб.