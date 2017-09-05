«Единая Россия» запустила учебный центр «Гражданский университет»

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В сахалинском центре технических видов спорта начался новый учебный год. Сегодня в учреждении создано шесть секций, многие из которых уникальны не только для дальневосточного региона, но и для России. Об этом ТИА «Острова» рассказали в спортивном учреждении.
В Невельске мужчина без определенного места жительства подозревается в убийстве. Вечером 3 сентября следователям поступило сообщение о том, что в одном из домов по улице Надречной обнаружено тело 34-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений. Об этом ТИА «Острова» сообщили в СУ СК РФ по Сахалинской области.
2 сентября, в день окончания Второй мировой войны, праздничные мероприятия прошли не только в Южно-Сахалинске, но и во всех планировочных районах и селах, входящих в состав городского округа.
3 сентября состоялось общегородское восхождение на пик Чехова, посвященное освобождению южного Сахалина и Курильских островов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональной общественной организации по туризму «Адреналин».
45 иностранных студентов начали в СахГУ изучение русского языка по программе «Здравствуй, Сахалин!». Учениками школы-интенсива стали студенты из Токийского университета иностранных языков, международного университета Канда, Софийского университета, университета Хоккай Гакуэн, а так же из университетов Саппоро, Кейё, Мейдзи, Васэда, Кобэ, Доккё, Хосей, Ниигата, Чуо, Комазава и Осаки. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе вуза.
В ночь на 4 сентября огнеборцы в Корсаковском районе боролись с пожаром в жилом двухквартирном доме в селе Чапаево по улице Таежной. Первый пожарный расчет прибыл на место через 6 минут после сообщения, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС по Сахалинской области.
Школа в селе Костромском Холмского городского округа приняла учеников после ремонта. Здание возвели более сорока лет назад. В результате капитального ремонта здание образовательного учреждения преобразилось изнутри и снаружи, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.
Партпроект «Единой России» «Гражданский университет», запущенный в 2011 году, преобразован в учебный центр – автономную некоммерческую организацию дополнительного образования Учебный центр «Гражданский университет партии «Единая Россия». 28 августа она зарегистрирована в качестве юридического лица, рассказали ТИА «Острова» в региональном отделении партии.
В Южно-Сахалинске запущен в опытную эксплуатацию сегмент системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру 112. Теперь жители областного центра могут получить помощь экстренных служб, совершив звонок со стационарного телефона или с мобильного телефона, подключенного к сети «Теле2».
На озере Тунайча прошла тренировка на открытой воде на водных лыжах и вейкборде - это эксперимент. В нем впервые принимают участие дети с ограниченными возможностями здоровья, а именно с нарушением опорно-двигательного аппарата и нарушением слуха. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта Сахалинской области.
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Партпроект «Единой России» «Гражданский университет», запущенный в 2011 году, преобразован в учебный центр - автономную некоммерческую организацию дополнительного образования Учебный центр «Гражданский университет партии «Единая Россия». 28 августа она зарегистрирована в качестве юридического лица, рассказали ТИА «Острова» в региональном отделении партии.
По словам секретаря Генерального совета партии Сергея Неверова, «Гражданский университет» начнет свою работу в течение ближайших двух месяцев после получения лицензии.
В настоящее время ведется подготовка для прохождения процедуры лицензирования образовательной деятельности.
- Лицензия позволит «Гражданскому университету» выдавать официальные документы установленного образца - удостоверения о повышении квалификации, - пояснил Неверов. Основной задачей «Гражданского университета» является построение системы дополнительного образования, основу которого должна составить система электронного обучения, позволяющая использовать дистанционные технологии.
- Таким образом, речь идет о повышении квалификации партийного актива во всех регионах Российской Федерации с помощью интернета, - отметил Неверов.
Учебный центр «Гражданский университет», продолжил секретарь Генсовета партии, позволит наиболее эффективно повысить квалификацию активистам партии.
- В первую очередь секретарям первичных и местных отделений, руководителям исполнительных комитетов, избирательных штабов, штабным юристам, активистам «Молодой Гвардии Единой России», сторонникам партии, - перечислил Неверов. - Мы начнем с обучения своего актива, а если придут желающие в рамках каких-то проектов, то пожалуйста. У нас смогут учиться не только члены партии, но и сторонники и беспартийные.
Он рассказал, что сейчас под руководством главы Образовательного совета Учебного центра, профессора, доктора политических наук Андрея Кошкина ведется разработка образовательной программы «Управление проектами».
Особое внимание в ходе работы Гражданского университета будет уделено секретарям первичных отделений.
- Это те, кто каждый день на связи с гражданами, они отвечают на вопросы об идеологии партии, о принимаемых решениях. Тоже самое и региональный партактив. Не должно быть такого, что не знают базовых, элементарных вещей, как структурно построена наша работа, кто за что отвечает, - отметил Неверов.
В свою очередь глава ЦИК Партии Владимир Бурматов заверил, что обучение станет для всех бесплатным и будет построено на технологиях дистанционной подготовки кадров.
- Речь идет об интерактивном обучении, когда человек заходит в свой личный кабинет в удобное для себя время и в удобном режиме проходит курс дистанционного повышения квалификации по той дисциплине, которую он для себя выбрал. Предполагается, что человек выслушивает 72 часа лекций, проходит необходимый объем практических занятий и выполняет тесты, которые позволяют судить о приобретении им определенной квалификации, для того чтобы он смог получить диплом. Обучение в рамках Учебного центра «Гражданский университет» - это точно такое же обучение, как и любое другое обучение, связанное с получением диплома», - рассказал глава ЦИК партии.
Также планируется ввести систему вебинаров - онлайн-лекций, слушателем которых можно будет стать независимо от прохождения человеком того или иного курса.
- Это будут лекции наших политиков, политологов, они будут проходить в постоянном режиме, - сообщил он.
По его словам, та система, которая создается в рамках «Гражданского университета», пока что не имеет аналогов в стране.
- Она рассчитана на одновременное обучение 80 тысяч человек в онлайн-режиме. Личность каждого обучающегося будет подтверждаться через специальную систему распознавания лиц и верификации пользователей - нельзя будет отправить учиться вместо себя другого человека. Рассчитываем, что в этом году слушатели первого курса по программе «Управление проектами» приступят к процессу обучения, - резюмировал глава ЦИК «Единой России».
Руководство образовательным советом Учебного центра будет осуществлять заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова, профессор Андрей Кошкин.
- Под моим руководством ведется разработка учебного курса по обучающей программе «Управление проектами», - сообщил он, добавив, что в настоящий момент подбирается команда из наиболее авторитетных специалистов в области организации образовательного процесса и рассматриваются кандидатуры из всех вузов Москвы.
В сахалинском центре технических видов спорта начался новый учебный год. Сегодня в учреждении создано шесть секций, многие из которых уникальны не только для дальневосточного региона, но и для России. Об этом ТИА «Острова» рассказали в спортивном учреждении.
В Невельске мужчина без определенного места жительства подозревается в убийстве. Вечером 3 сентября следователям поступило сообщение о том, что в одном из домов по улице Надречной обнаружено тело 34-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений. Об этом ТИА «Острова» сообщили в СУ СК РФ по Сахалинской области.
2 сентября, в день окончания Второй мировой войны, праздничные мероприятия прошли не только в Южно-Сахалинске, но и во всех планировочных районах и селах, входящих в состав городского округа.
3 сентября состоялось общегородское восхождение на пик Чехова, посвященное освобождению южного Сахалина и Курильских островов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональной общественной организации по туризму «Адреналин».
45 иностранных студентов начали в СахГУ изучение русского языка по программе «Здравствуй, Сахалин!». Учениками школы-интенсива стали студенты из Токийского университета иностранных языков, международного университета Канда, Софийского университета, университета Хоккай Гакуэн, а так же из университетов Саппоро, Кейё, Мейдзи, Васэда, Кобэ, Доккё, Хосей, Ниигата, Чуо, Комазава и Осаки. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе вуза.
В ночь на 4 сентября огнеборцы в Корсаковском районе боролись с пожаром в жилом двухквартирном доме в селе Чапаево по улице Таежной. Первый пожарный расчет прибыл на место через 6 минут после сообщения, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС по Сахалинской области.
Школа в селе Костромском Холмского городского округа приняла учеников после ремонта. Здание возвели более сорока лет назад. В результате капитального ремонта здание образовательного учреждения преобразилось изнутри и снаружи, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.
Партпроект «Единой России» «Гражданский университет», запущенный в 2011 году, преобразован в учебный центр – автономную некоммерческую организацию дополнительного образования Учебный центр «Гражданский университет партии «Единая Россия». 28 августа она зарегистрирована в качестве юридического лица, рассказали ТИА «Острова» в региональном отделении партии.
В Южно-Сахалинске запущен в опытную эксплуатацию сегмент системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру 112. Теперь жители областного центра могут получить помощь экстренных служб, совершив звонок со стационарного телефона или с мобильного телефона, подключенного к сети «Теле2».
На озере Тунайча прошла тренировка на открытой воде на водных лыжах и вейкборде - это эксперимент. В нем впервые принимают участие дети с ограниченными возможностями здоровья, а именно с нарушением опорно-двигательного аппарата и нарушением слуха. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта Сахалинской области.
Следствие: мэр Корсакова задержан при получении 500 000 рублей за покровительство
Следственным управлением глава администрации Корсаковского городского округа подозревается в получении взятки. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении.
4 сентября в областном центре медицинской профилактики провели приём два врача из онкологического диспансера. На профилактический осмотр можно было записаться заранее, этой возможностью воспользовались около 150 человек. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве здравоохранения Сахалинской области.
За 8 месяцев 2017 года офис ВТБ на Сахалине предоставил предприятиям региона финан-сирование в объеме 1,2 миллиарда рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе группы ВТБ в ДФО.
Вечером 3 августа в отдел МВД России по Анивскому городскому округу поступило заявление о том, что неустановленное лицо проникло в дачный дом и совершило хищение имущества. Об этом ТИА «Острова» рассказали в управлении МВД по Сахалинской области.
Следственным отделом по Макаровскому району проводится проверка по факту смерти местного жителя. 1 сентября в 13:30 поступило сообщение о том, что в лесном массиве возле села Новое Макаровского района обнаружено тело 70-летнего жителя Макарова, сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.
2 сентября в селе Онор Смирныховского района торжественно открыли памятный знак на месте снесенной в советское время церкви. В конце сентября место собираются освятить, также стоят планы по благоустройству территории.
2 сентября в Холмском городском округе прошла череда мероприятий, посвящённых 72-й годовщине освобождения Сахалина и Курил от японских милитаристов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе администрации.
В 2017 году Координационный центр национального домена сети «Интернет» в рамках реализации проекта «Изучи Интернет – управляй им!» организует V Всероссийский онлайн-чемпионат. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве образования Сахалинской области.
3 сентября в дежурную часть отдела МВД России по Углегорскому району обратился 45-летний житель города Шахтерска. Мужчина сообщил, что из его квартиры были похищены два сотовых телефона, рассказали ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
Впервые в России в День знаний прошел всероссийский открытый урок по профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ». В нем поучаствовали и школьники из Сахалинской области. Они собрались в лицее № 1 Южно-Сахалинска.
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