5 сентября 2017 г., 10:29

«Единая Россия» запустила учебный центр «Гражданский университет»

Партпроект «Единой России» «Гражданский университет», запущенный в 2011 году, преобразован в учебный центр - автономную некоммерческую организацию дополнительного образования Учебный центр «Гражданский университет партии «Единая Россия». 28 августа она зарегистрирована в качестве юридического лица, рассказали ТИА «Острова» в региональном отделении партии.

По словам секретаря Генерального совета партии Сергея Неверова, «Гражданский университет» начнет свою работу в течение ближайших двух месяцев после получения лицензии.

В настоящее время ведется подготовка для прохождения процедуры лицензирования образовательной деятельности.

- Лицензия позволит «Гражданскому университету» выдавать официальные документы установленного образца - удостоверения о повышении квалификации, - пояснил Неверов. Основной задачей «Гражданского университета» является построение системы дополнительного образования, основу которого должна составить система электронного обучения, позволяющая использовать дистанционные технологии.

- Таким образом, речь идет о повышении квалификации партийного актива во всех регионах Российской Федерации с помощью интернета, - отметил Неверов.

Учебный центр «Гражданский университет», продолжил секретарь Генсовета партии, позволит наиболее эффективно повысить квалификацию активистам партии.

- В первую очередь секретарям первичных и местных отделений, руководителям исполнительных комитетов, избирательных штабов, штабным юристам, активистам «Молодой Гвардии Единой России», сторонникам партии, - перечислил Неверов. - Мы начнем с обучения своего актива, а если придут желающие в рамках каких-то проектов, то пожалуйста. У нас смогут учиться не только члены партии, но и сторонники и беспартийные.

Он рассказал, что сейчас под руководством главы Образовательного совета Учебного центра, профессора, доктора политических наук Андрея Кошкина ведется разработка образовательной программы «Управление проектами».

Особое внимание в ходе работы Гражданского университета будет уделено секретарям первичных отделений.

- Это те, кто каждый день на связи с гражданами, они отвечают на вопросы об идеологии партии, о принимаемых решениях. Тоже самое и региональный партактив. Не должно быть такого, что не знают базовых, элементарных вещей, как структурно построена наша работа, кто за что отвечает, - отметил Неверов.

В свою очередь глава ЦИК Партии Владимир Бурматов заверил, что обучение станет для всех бесплатным и будет построено на технологиях дистанционной подготовки кадров.

- Речь идет об интерактивном обучении, когда человек заходит в свой личный кабинет в удобное для себя время и в удобном режиме проходит курс дистанционного повышения квалификации по той дисциплине, которую он для себя выбрал. Предполагается, что человек выслушивает 72 часа лекций, проходит необходимый объем практических занятий и выполняет тесты, которые позволяют судить о приобретении им определенной квалификации, для того чтобы он смог получить диплом. Обучение в рамках Учебного центра «Гражданский университет» - это точно такое же обучение, как и любое другое обучение, связанное с получением диплома», - рассказал глава ЦИК партии.

Также планируется ввести систему вебинаров - онлайн-лекций, слушателем которых можно будет стать независимо от прохождения человеком того или иного курса.

- Это будут лекции наших политиков, политологов, они будут проходить в постоянном режиме, - сообщил он.

По его словам, та система, которая создается в рамках «Гражданского университета», пока что не имеет аналогов в стране.

- Она рассчитана на одновременное обучение 80 тысяч человек в онлайн-режиме. Личность каждого обучающегося будет подтверждаться через специальную систему распознавания лиц и верификации пользователей - нельзя будет отправить учиться вместо себя другого человека. Рассчитываем, что в этом году слушатели первого курса по программе «Управление проектами» приступят к процессу обучения, - резюмировал глава ЦИК «Единой России».

Руководство образовательным советом Учебного центра будет осуществлять заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова, профессор Андрей Кошкин.

- Под моим руководством ведется разработка учебного курса по обучающей программе «Управление проектами», - сообщил он, добавив, что в настоящий момент подбирается команда из наиболее авторитетных специалистов в области организации образовательного процесса и рассматриваются кандидатуры из всех вузов Москвы.