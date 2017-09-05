В Костромском отремонтировали школу

Школа в селе Костромском Холмского городского округа приняла учеников после ремонта. Здание возвели более сорока лет назад. В результате капитального ремонта здание образовательного учреждения преобразилось изнутри и снаружи, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.

Еще около года назад здание находилось в плачевном состоянии. Был подготовлен проект капитального ремонта. Но денег на приведение в порядок сельской школы, в которую посещают более 130 человек, не находилось в течение нескольких лет.

- Об этой ситуации узнал губернатор Олег Кожемяко, - рассказал директор средней школы №1 села Костромского Юрий Плюснин, - В результате из областного бюджета вскоре была выделена крупная сумма - 101 миллион рублей. Работы начались осенью прошлого года. На эти средства проведена колоссальная работа. Полностью обновлены здание, крыша, окна, двери, инженерные коммуникации и многое другое.

Под стать и оборудование просторных учебных кабинетов. Сегодня все они оснащены мультимедийным оборудованием и интерактивными досками, новой мебелью.

- Думаю, в районе трудно найти школу, которая была бы более комфортной и лучше оснащенной, чем наша, - констатировал директор.

В настоящее время завершается благоустройство территории, прилегающей к образовательному учреждению.

- Здесь же строится стадион с футбольным полем, волейбольными и баскетбольными площадками, беговой дорожкой с тартановым покрытием, - сообщил депутат Холмского городского Собрания Игорь Осипенко. - Это будет современное спортивное сооружение, полностью соответствующее обновленному образовательному учреждению.

- Школа - основа жизни села, - сказал, выступая на торжественной линейке, посвященной началу занятий, губернатор Олег Кожемяко. - Если работает образовательное учреждение, значит, есть дети, молодежь, и у населенного пункта есть будущее. Уверен, в обновленной школе будет удобно и учиться, и учить. А это самым положительным образом скажется на качестве образования, глубине знаний, которые получает подрастающее поколение.

После того, как была разрезана красная ленточка, в школу вошли ученики. Среди них - 15 вчерашних дошкольников, для которых наступил первый учебный год.