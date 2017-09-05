В Корсаковском районе ночью тушили жилой дом и дачу: один пострадавший

В ночь на 4 сентября огнеборцы в Корсаковском районе боролись с пожаром в жилом двухквартирном доме в селе Чапаево по улице Таежной. Первый пожарный расчет прибыл на место через 6 минут после сообщения, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС по Сахалинской области.

К моменту прибытия пожарного подразделения наблюдалось горение дома на площади 70 квадратных метров и летней кухни на площади 24 квадратных метра.

В тушении было задействовано 7 человек и 2 единицы техники. Погибших и пострадавших нет.

В ту же ночь огонь разбушевался в дачном доме в селе Первая Падь, в ДНТ «Оптовик 1». Первый пожарный расчет прибыл через 11 минут. К этому времени наблюдалось горение дачного дома на площади 48 квадратных метров.

В тушении было задействовано 4 человека и 2 единицы техники. Погибших нет. Пострадал 1 человек.

Причины возгораний устанавливаются.