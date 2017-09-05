45 иностранцев изучат в СахГУ русский язык по программе «Здравствуй, Сахалин!»

45 иностранных студентов начали в СахГУ изучение русского языка по программе «Здравствуй, Сахалин!». Учениками школы-интенсива стали студенты из Токийского университета иностранных языков, международного университета Канда, Софийского университета, университета Хоккай Гакуэн, а так же из университетов Саппоро, Кейё, Мейдзи, Васэда, Кобэ, Доккё, Хосей, Ниигата, Чуо, Комазава и Осаки. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе вуза.

Партнерство с МГУ позволило впервые собрать такое количество слушателей, и для более эффективного изучения языка они были расформированы на пять групп в зависимости от уровня.

Преподавателем группы с высшим уровнем владения русским языком стал профессор кафедры русского языка для иностранных учащихся, доктор педагогических наук МГУ Андрей Богомолов.

- На этих занятиях хотелось бы поговорить со студентами о межкультурных коммуникациях, чертах русского менталитета, русском коммуникативном поведении, чтобы они больше узнали о России и эта страна стала им ближе, - рассказал Андрей Николаевич. - В то же время они нам расскажут о себе. Поэтому я планирую проводить занятия не только с японскими студентами, но и с русскими студентами Сахалинского государственного университета, это сделает наши занятия еще интереснее.

В течение двух недель японцы будут не только посещать лекции, но и углубляться в культуру Сахалина и России. В программе - посещение музеев областного центра, экскурсии по городу, восхождение на туристическую базу «Горный воздух» и еще много развлекательных и обучающих мероприятий, позволяющих иностранцам окунуться в языковую среду.

В дальнейшем планируется развитие отношений с Московским государственным университетом, совершенствование программы, а также расширение границ - слушателями лекций станут студенты из университетов Китая и Кореи.