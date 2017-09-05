Больше тысячи сахалинцев взошли на пик Чехова

3 сентября состоялось общегородское восхождение на пик Чехова, посвященное освобождению южного Сахалина и Курильских островов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональной общественной организации по туризму «Адреналин».

Пик Чехова - один из тысячников Сусунайского хребта (1 045 метров), у японцев эта гора была священной, в наше время пик остается излюбленным местом местных и приезжих туристов. В ясную погоду с горы открывается потрясающий вид на город, хорошо видны Охотское море, Анива, озера Изменчивое, Тунайча, Вавайские. Славится гора и обилием брусники.

В этом году в восхождении приняли участие около 1 000 человек.

- Из-за надвигающегося циклона мы не знали, состоится ли поход. Однако буквально за день до мероприятия погода улучшилась, выглянуло солнышко, благодаря чему участникам удалось насладиться видами с вершины, полакомиться созревшей брусникой, а в конце восхождения попить горячего чая и немного перекусить, - рассказала руководитель СРОО по туризму «Адреналин» Нина Кассова.

Организация практически полностью взял на себя организацию восхождения, больше никто поучаствовать в этом не смог или не захотел.

- К сожалению, в этом году участники восхождения не получили памятные сертификаты, так как финансовой поддержки мероприятия не было, - сказала Кассова. - Помощь в организации восхождения нам оказали Южно-Сахалинское лесничество и ООО «Адреналин-тур» при поддержке МБУ «ЦМИ».

Несмотря на то, что путь на пик не из легких, каждый год его проходят 1 000 и более человек - как люди в возрасте, так и молодые. Не все доходят до вершины, но все остаются очень довольны проведенным выходным.

За несколько дней до восхождения активисты СРОО «РосСоюзСпас» совместно с «Сахалин Энерджи» натянули новые веревки на опасных местах тропы в рамках проекта «Безопасный маршрут на пик Чехова». Это серьезно помогло забиравшимся на пик, а особенно спускавшимся с него.

24 сентября СРОО по туризму «Адреналин» приглашает всех желающих посетить еще один из тысячников Сусунайского хребта - гору Майорскую. Восхождение состоится в честь Всемирного дня туризма при поддержки фонда социальных инициатив компании «Сахалин Энерджи».