5 сентября 2017 г., 11:40

Выступления фронтовых бригад пришлись по душе сахалинцам

2 сентября, в день окончания Второй мировой войны, праздничные мероприятия прошли не только в Южно-Сахалинске, но и во всех планировочных районах и селах, входящих в состав городского округа.

Так, жителей Санаторного, Березняков, Дальнего, Ключей и Новоалександровска с самого утра до вечера ждали выступления фронтовых бригад. Концерты под музыку военных лет брали за душу сахалинцев.

- Концерт в рамках празднования прошел очень хорошо. Люди нас приняли, пришли с детишками, было массово. Патриотизм зашкаливал! Такой день - 2 сентября - нужно помнить всегда. Наши дети должны знать, что во время Великой Отечественной войны мы потеряли около 26 миллионов жителей. День окончания Второй мировой войны должен праздноваться по всей стране, масштабно. Кроме того, наши юные граждане должны знать, что война кончилась здесь, с освобождением Курил и Сахалина. Ведь тот человек, который не знает героического прошлого - разве у него есть будущее? - говорит депутат городской думы Южно-Сахалинска Саркис Акопян.

- Такие выступления всегда поднимают патриотический дух, в том числе и у молодежи - это главное. Кроме того, представители старшего поколения, не выезжая из сел, смогли посмотреть праздничные концерты, услышать песни на местах, проникнуться. Всем организаторам хочу сказать огромное спасибо за то, что проводят такие мероприятия и их надо продолжать. Нужно, чтобы молодежь знала, помнила о том, что была война. Чтобы помнили тех людей, которые дали нам мирное небо над головой, - поделился депутат Сахалинской областной Думы Сергей Бондарев.