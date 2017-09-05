Выступления фронтовых бригад пришлись по душе сахалинцам

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В сахалинском центре технических видов спорта начался новый учебный год. Сегодня в учреждении создано шесть секций, многие из которых уникальны не только для дальневосточного региона, но и для России. Об этом ТИА «Острова» рассказали в спортивном учреждении.
В Невельске мужчина без определенного места жительства подозревается в убийстве. Вечером 3 сентября следователям поступило сообщение о том, что в одном из домов по улице Надречной обнаружено тело 34-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений. Об этом ТИА «Острова» сообщили в СУ СК РФ по Сахалинской области.
2 сентября, в день окончания Второй мировой войны, праздничные мероприятия прошли не только в Южно-Сахалинске, но и во всех планировочных районах и селах, входящих в состав городского округа.
3 сентября состоялось общегородское восхождение на пик Чехова, посвященное освобождению южного Сахалина и Курильских островов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональной общественной организации по туризму «Адреналин».
45 иностранных студентов начали в СахГУ изучение русского языка по программе «Здравствуй, Сахалин!». Учениками школы-интенсива стали студенты из Токийского университета иностранных языков, международного университета Канда, Софийского университета, университета Хоккай Гакуэн, а так же из университетов Саппоро, Кейё, Мейдзи, Васэда, Кобэ, Доккё, Хосей, Ниигата, Чуо, Комазава и Осаки. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе вуза.
В ночь на 4 сентября огнеборцы в Корсаковском районе боролись с пожаром в жилом двухквартирном доме в селе Чапаево по улице Таежной. Первый пожарный расчет прибыл на место через 6 минут после сообщения, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС по Сахалинской области.
Школа в селе Костромском Холмского городского округа приняла учеников после ремонта. Здание возвели более сорока лет назад. В результате капитального ремонта здание образовательного учреждения преобразилось изнутри и снаружи, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.
Партпроект «Единой России» «Гражданский университет», запущенный в 2011 году, преобразован в учебный центр – автономную некоммерческую организацию дополнительного образования Учебный центр «Гражданский университет партии «Единая Россия». 28 августа она зарегистрирована в качестве юридического лица, рассказали ТИА «Острова» в региональном отделении партии.
В Южно-Сахалинске запущен в опытную эксплуатацию сегмент системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру 112. Теперь жители областного центра могут получить помощь экстренных служб, совершив звонок со стационарного телефона или с мобильного телефона, подключенного к сети «Теле2».
На озере Тунайча прошла тренировка на открытой воде на водных лыжах и вейкборде - это эксперимент. В нем впервые принимают участие дети с ограниченными возможностями здоровья, а именно с нарушением опорно-двигательного аппарата и нарушением слуха. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта Сахалинской области.
Следствие: мэр Корсакова задержан при получении 500 000 рублей за покровительство
Следственным управлением глава администрации Корсаковского городского округа подозревается в получении взятки. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении.
4 сентября в областном центре медицинской профилактики провели приём два врача из онкологического диспансера. На профилактический осмотр можно было записаться заранее, этой возможностью воспользовались около 150 человек. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве здравоохранения Сахалинской области.
За 8 месяцев 2017 года офис ВТБ на Сахалине предоставил предприятиям региона финан-сирование в объеме 1,2 миллиарда рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе группы ВТБ в ДФО.
Вечером 3 августа в отдел МВД России по Анивскому городскому округу поступило заявление о том, что неустановленное лицо проникло в дачный дом и совершило хищение имущества. Об этом ТИА «Острова» рассказали в управлении МВД по Сахалинской области.
Следственным отделом по Макаровскому району проводится проверка по факту смерти местного жителя. 1 сентября в 13:30 поступило сообщение о том, что в лесном массиве возле села Новое Макаровского района обнаружено тело 70-летнего жителя Макарова, сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.
2 сентября в селе Онор Смирныховского района торжественно открыли памятный знак на месте снесенной в советское время церкви. В конце сентября место собираются освятить, также стоят планы по благоустройству территории.
2 сентября в Холмском городском округе прошла череда мероприятий, посвящённых 72-й годовщине освобождения Сахалина и Курил от японских милитаристов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе администрации.
В 2017 году Координационный центр национального домена сети «Интернет» в рамках реализации проекта «Изучи Интернет – управляй им!» организует V Всероссийский онлайн-чемпионат. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве образования Сахалинской области.
3 сентября в дежурную часть отдела МВД России по Углегорскому району обратился 45-летний житель города Шахтерска. Мужчина сообщил, что из его квартиры были похищены два сотовых телефона, рассказали ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
Впервые в России в День знаний прошел всероссийский открытый урок по профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ». В нем поучаствовали и школьники из Сахалинской области. Они собрались в лицее № 1 Южно-Сахалинска.
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2 сентября, в день окончания Второй мировой войны, праздничные мероприятия прошли не только в Южно-Сахалинске, но и во всех планировочных районах и селах, входящих в состав городского округа.
Так, жителей Санаторного, Березняков, Дальнего, Ключей и Новоалександровска с самого утра до вечера ждали выступления фронтовых бригад. Концерты под музыку военных лет брали за душу сахалинцев.
- Концерт в рамках празднования прошел очень хорошо. Люди нас приняли, пришли с детишками, было массово. Патриотизм зашкаливал! Такой день - 2 сентября - нужно помнить всегда. Наши дети должны знать, что во время Великой Отечественной войны мы потеряли около 26 миллионов жителей. День окончания Второй мировой войны должен праздноваться по всей стране, масштабно. Кроме того, наши юные граждане должны знать, что война кончилась здесь, с освобождением Курил и Сахалина. Ведь тот человек, который не знает героического прошлого - разве у него есть будущее? - говорит депутат городской думы Южно-Сахалинска Саркис Акопян.
- Такие выступления всегда поднимают патриотический дух, в том числе и у молодежи - это главное. Кроме того, представители старшего поколения, не выезжая из сел, смогли посмотреть праздничные концерты, услышать песни на местах, проникнуться. Всем организаторам хочу сказать огромное спасибо за то, что проводят такие мероприятия и их надо продолжать. Нужно, чтобы молодежь знала, помнила о том, что была война. Чтобы помнили тех людей, которые дали нам мирное небо над головой, - поделился депутат Сахалинской областной Думы Сергей Бондарев.
В сахалинском центре технических видов спорта начался новый учебный год. Сегодня в учреждении создано шесть секций, многие из которых уникальны не только для дальневосточного региона, но и для России. Об этом ТИА «Острова» рассказали в спортивном учреждении.
В Невельске мужчина без определенного места жительства подозревается в убийстве. Вечером 3 сентября следователям поступило сообщение о том, что в одном из домов по улице Надречной обнаружено тело 34-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений. Об этом ТИА «Острова» сообщили в СУ СК РФ по Сахалинской области.
2 сентября, в день окончания Второй мировой войны, праздничные мероприятия прошли не только в Южно-Сахалинске, но и во всех планировочных районах и селах, входящих в состав городского округа.
3 сентября состоялось общегородское восхождение на пик Чехова, посвященное освобождению южного Сахалина и Курильских островов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональной общественной организации по туризму «Адреналин».
45 иностранных студентов начали в СахГУ изучение русского языка по программе «Здравствуй, Сахалин!». Учениками школы-интенсива стали студенты из Токийского университета иностранных языков, международного университета Канда, Софийского университета, университета Хоккай Гакуэн, а так же из университетов Саппоро, Кейё, Мейдзи, Васэда, Кобэ, Доккё, Хосей, Ниигата, Чуо, Комазава и Осаки. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе вуза.
В ночь на 4 сентября огнеборцы в Корсаковском районе боролись с пожаром в жилом двухквартирном доме в селе Чапаево по улице Таежной. Первый пожарный расчет прибыл на место через 6 минут после сообщения, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС по Сахалинской области.
Школа в селе Костромском Холмского городского округа приняла учеников после ремонта. Здание возвели более сорока лет назад. В результате капитального ремонта здание образовательного учреждения преобразилось изнутри и снаружи, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.
Партпроект «Единой России» «Гражданский университет», запущенный в 2011 году, преобразован в учебный центр – автономную некоммерческую организацию дополнительного образования Учебный центр «Гражданский университет партии «Единая Россия». 28 августа она зарегистрирована в качестве юридического лица, рассказали ТИА «Острова» в региональном отделении партии.
В Южно-Сахалинске запущен в опытную эксплуатацию сегмент системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру 112. Теперь жители областного центра могут получить помощь экстренных служб, совершив звонок со стационарного телефона или с мобильного телефона, подключенного к сети «Теле2».
На озере Тунайча прошла тренировка на открытой воде на водных лыжах и вейкборде - это эксперимент. В нем впервые принимают участие дети с ограниченными возможностями здоровья, а именно с нарушением опорно-двигательного аппарата и нарушением слуха. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта Сахалинской области.
Следствие: мэр Корсакова задержан при получении 500 000 рублей за покровительство
Следственным управлением глава администрации Корсаковского городского округа подозревается в получении взятки. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении.
4 сентября в областном центре медицинской профилактики провели приём два врача из онкологического диспансера. На профилактический осмотр можно было записаться заранее, этой возможностью воспользовались около 150 человек. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве здравоохранения Сахалинской области.
За 8 месяцев 2017 года офис ВТБ на Сахалине предоставил предприятиям региона финан-сирование в объеме 1,2 миллиарда рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе группы ВТБ в ДФО.
Вечером 3 августа в отдел МВД России по Анивскому городскому округу поступило заявление о том, что неустановленное лицо проникло в дачный дом и совершило хищение имущества. Об этом ТИА «Острова» рассказали в управлении МВД по Сахалинской области.
Следственным отделом по Макаровскому району проводится проверка по факту смерти местного жителя. 1 сентября в 13:30 поступило сообщение о том, что в лесном массиве возле села Новое Макаровского района обнаружено тело 70-летнего жителя Макарова, сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.
2 сентября в селе Онор Смирныховского района торжественно открыли памятный знак на месте снесенной в советское время церкви. В конце сентября место собираются освятить, также стоят планы по благоустройству территории.
2 сентября в Холмском городском округе прошла череда мероприятий, посвящённых 72-й годовщине освобождения Сахалина и Курил от японских милитаристов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе администрации.
В 2017 году Координационный центр национального домена сети «Интернет» в рамках реализации проекта «Изучи Интернет – управляй им!» организует V Всероссийский онлайн-чемпионат. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве образования Сахалинской области.
3 сентября в дежурную часть отдела МВД России по Углегорскому району обратился 45-летний житель города Шахтерска. Мужчина сообщил, что из его квартиры были похищены два сотовых телефона, рассказали ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
Впервые в России в День знаний прошел всероссийский открытый урок по профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ». В нем поучаствовали и школьники из Сахалинской области. Они собрались в лицее № 1 Южно-Сахалинска.
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