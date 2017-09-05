5 сентября 2017 г., 12:06

Невельский бомж заставлял товарища работать и убил

В Невельске мужчина без определенного места жительства подозревается в убийстве. Вечером 3 сентября следователям поступило сообщение о том, что в одном из домов по улице Надречной обнаружено тело 34-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений. Об этом ТИА «Острова» сообщили в СУ СК РФ по Сахалинской области.

По подозрению в совершении данного преступления задержан 47-летний мужчина без определенного места жительства. В отношении него возбуждено уголовное дело. Сахалинец заключен под стражу.

По версии следствия, потерпевший и подозреваемый работали разнорабочими, помогали по хозяйству хозяину дома. 3 сентября 2017 года мужчины распивали спиртные напитки, после чего потерпевший лег спать. Однако подозреваемый стал его будить и заставлять идти работать.

Между мужчинами возник конфликт, в результате которого подозреваемый взял нож и нанес им не менее трех ударов в область грудной клетке потерпевшего. От полученных ножевых ранений мужчина скончался на месте происшествия.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.