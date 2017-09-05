5 сентября 2017 г., 12:11

В парашютную секцию сахалинского ЦТВСВ добирают ребят

В сахалинском центре технических видов спорта начался новый учебный год. Сегодня в учреждении создано шесть секций, многие из которых уникальны не только для дальневосточного региона, но и для России. Об этом ТИА «Острова» рассказали в спортивном учреждении.

Все секции, кроме парашютной, полностью укомплектованы детьми, обучение и снабжение всеми материалами - бесплатное. Но, несмотря на то, что для воспитанников созданы все условия, нет предела совершенству - у тренеров остаются мечты о строительстве или приобретении.

Одна из первых секций ЦТВС - конного спорта. В ней занимаются 24 ребенка. За первый год начальной подготовки дети научились ухаживать за лошадьми, получили навыки верховой езды. Сегодня они осваивают манежные фигуры и покоряют первые высоты - учатся прыгать через препятствия. Юные наездники уверенно держатся в седле на рыси и галопе. На 2017-2018 учебный год запланировано участие в выездных областных соревнованиях и проведение собственных состязаний в Корсаковском районе на базе Пушистого. Планируется приобретение прицепа-коневоза. Но главной мечтой остается строительство крытого манежа, чтобы занятия не зависели от погодных условий. На базе подобного сооружения также можно было бы вести коммерческую деятельность, проводить скачки и так далее.

В парашютную секцию центра первоначально набрали 24 ребенка, но не все из них справились с изучением этого сложного и экстремального вида спорта. После первого года обучения там осталось 10 человек, поэтому с 4 по 25 сентября объявлен допнабор еще 14 спортсменов.

В планах секции - изменение программы обучения: вместо прежних двух лет в группе начальной подготовки и двух лет в учебно-тренировочной группе вводится один год и три года соответственно. Секция планирует возродить федерацию парашютного спорта, которая когда-то существовала в области и участвовать в мероприятиях российской федерации уже в 2018 году.

У юных парашютистов ЦТВС за спиной уже более 20 прыжков. Это отличный результат.

В мотосекции ЦТВС, которая пока базируется в Южно-Сахалинске, занимаются 30 ребят от 8 до 13 лет. Основной упор тренеры и воспитанники делают на подготовку к соревнованиям. В Сахалинской области активно развивается это направление, проводится множество первенств и чемпионатов. Включиться в соревновательный процесс - главная задача мотокроссменов ЦТВС. Кроме того, для совершенствования и роста своих спортсменов центр планирует закупку более мощных мотоциклов.

Авиамодельная секция была открыта в ЦТВС первой. В ней обучаются 24 ребенка. По словам тренера, у него есть такие дети, которые приходят на занятия чуть ли не в семь утра, а уходят поздно вечером. Родители кормят юных конструкторов летательных аппаратов прямо у станка.

Основной новинкой в обучении в этой секции считается внедрение в процесс постройки моделей инженерных программ для проектирования самолетов и их последующего запуска и пилотирования. В ближайшем будущем секция планирует купить новый 3D-принтер для изготовления уникальных деталей для моделей копий. Также в планах - закупка вакуумного оборудования для создания полноценных пилотажных композитных самолетов, ничем не уступающих по качеству зарубежным аналогам.

Увидеть модели, которые уже созданы воспитанниками секции, можно будет на аэродроме Пушистый уже 17 сентября. Там пройдет второй фестиваль радиомодельного спорта. Программа будет анонсирована отдельно.

Самые молодые, но также востребованные секции ЦТВС - секция практической стрельбы и самолетного спорта.

В первую набрано 25 человек, идет процесс начальной подготовки в новом тире. Во второй - самой многочисленной в ЦТВС - 41 курсант. До конца года тренеры планируют провести 12 летных смен. Детей будут привлекать ко всем мероприятиям ЦТВС, в которых предполагается участие авиации. В планах ЦТВС - сделать местом базирования (вылета и посадки) самолетов заброшенный аэродром Новое, расположенный в нескольких километрах от Пушистого. Там же планируется осуществлять выброску парашютистов.

В новом учебном году ЦТВС планирует массовые мероприятия с участием зрителей и гостей. Сотрудники и воспитанники центра также продолжат благотворительную, социальную и экскурсионную деятельность.