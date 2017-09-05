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Новости
13:45   На Чернореченский угольный разрез поступает новейшее оборудование
                 К работе на предприятии «Горняк-1» приступил современный экскаватор с объемом ковша 12 кубометров. До сих пор в разрезе работали только машины с пятикубовым ковшом. Об этом ТИА «Острова» сообщили в компании.

13:37   Дома в центре Южно-Сахалинска остались без электроснабжения
                 Энергетики восстанавливают электроснабжение центральной части Южно-Сахалинска. Оперативно-выездные бригады филиала «Распределительные сети» ведут поиск повреждения на кабельной линии электропередачи. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ПАО «Сахалинэнерго».

12:28   В Южно-Сахалинские автоинспекторы приняли участие в акции «Безопасная дорога в школу» 
                 В первые дни начала нового учебного года автоинспекторы города Южно-Сахалинска ведут активную работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. На нерегулируемых пешеходных переходах вблизи каждой школы несут дежурство инспекторы ГИБДД. Об этом ТИА «Острова» рассказали в управлении МВД по Сахалинской области.

12:23   В Невельском районе при ДТП пострадали 40-летняя женщина и 5-летняя девочка
                 За прошедшие сутки в Сахалинской области зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие, в результате которого 2 человека получили телесные повреждения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном управлении МВД.

12:11   В парашютную секцию сахалинского ЦТВСВ добирают ребят
                 В сахалинском центре технических видов спорта начался новый учебный год. Сегодня в учреждении создано шесть секций, многие из которых уникальны не только для дальневосточного региона, но и для России. Об этом ТИА «Острова» рассказали в спортивном учреждении.

12:06   Невельский бомж заставлял товарища работать и убил
                 В Невельске мужчина без определенного места жительства подозревается в убийстве. Вечером 3 сентября следователям поступило сообщение о том, что в одном из домов по улице Надречной обнаружено тело 34-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений. Об этом ТИА «Острова» сообщили в СУ СК РФ по Сахалинской области.

11:40   Выступления фронтовых бригад пришлись по душе сахалинцам
                 2 сентября, в день окончания Второй мировой войны, праздничные мероприятия прошли не только в Южно-Сахалинске, но и во всех планировочных районах и селах, входящих в состав городского округа.

11:28   Больше тысячи сахалинцев взошли на пик Чехова 
                 3 сентября состоялось общегородское восхождение на пик Чехова, посвященное освобождению южного Сахалина и Курильских островов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональной общественной организации по туризму «Адреналин».

11:14   45 иностранцев изучат в СахГУ русский язык по программе «Здравствуй, Сахалин!» 
                 45 иностранных студентов начали в СахГУ изучение русского языка по программе «Здравствуй, Сахалин!». Учениками школы-интенсива стали студенты из Токийского университета иностранных языков, международного университета Канда, Софийского университета, университета Хоккай Гакуэн, а так же из университетов Саппоро, Кейё, Мейдзи, Васэда, Кобэ, Доккё, Хосей, Ниигата, Чуо, Комазава и Осаки. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе вуза.

11:00   В Корсаковском районе ночью тушили жилой дом и дачу: один пострадавший 
                 В ночь на 4 сентября огнеборцы в Корсаковском районе боролись с пожаром в жилом двухквартирном доме в селе Чапаево по улице Таежной. Первый пожарный расчет прибыл на место через 6 минут после сообщения, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС по Сахалинской области.

10:48   В Костромском отремонтировали школу 
                 Школа в селе Костромском Холмского городского округа приняла учеников после ремонта. Здание возвели более сорока лет назад. В результате капитального ремонта здание образовательного учреждения преобразилось изнутри и снаружи, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.

10:29   «Единая Россия» запустила учебный центр «Гражданский университет»
                 Партпроект «Единой России» «Гражданский университет», запущенный в 2011 году, преобразован в учебный центр – автономную некоммерческую организацию дополнительного образования Учебный центр «Гражданский университет партии «Единая Россия». 28 августа она зарегистрирована в качестве юридического лица, рассказали ТИА «Острова» в региональном отделении партии.

10:12   В Южно-Сахалинске заработала система 112 
                 В Южно-Сахалинске запущен в опытную эксплуатацию сегмент системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру 112. Теперь жители областного центра могут получить помощь экстренных служб, совершив звонок со стационарного телефона или с мобильного телефона, подключенного к сети «Теле2».

10:01   На Тунайче впервые прошла тренировка на водных лыжах и вейкборде для детей с ограниченными возможностями 
                 На озере Тунайча прошла тренировка на открытой воде на водных лыжах и вейкборде - это эксперимент. В нем впервые принимают участие дети с ограниченными возможностями здоровья, а именно с нарушением опорно-двигательного аппарата и нарушением слуха. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта Сахалинской области.

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Следствие: мэр Корсакова задержан при получении 500 000 рублей за покровительство 
                 Следственным управлением глава администрации Корсаковского городского округа подозревается в получении взятки. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении.

В областном центре медпрофилактики провели День открытых дверей
                 4 сентября в областном центре медицинской профилактики провели приём два врача из онкологического диспансера. На профилактический осмотр можно было записаться заранее, этой возможностью воспользовались около 150 человек. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве здравоохранения Сахалинской области.

ВТБ профинансировал сахалинские предприятия на 1,2 миллиарда рублей
                 За 8 месяцев 2017 года офис ВТБ на Сахалине предоставил предприятиям региона финан-сирование в объеме 1,2 миллиарда рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе группы ВТБ в ДФО.

Анивский пенсионер ограбил дачу
                 Вечером 3 августа в отдел МВД России по Анивскому городскому округу поступило заявление о том, что неустановленное лицо проникло в дачный дом и совершило хищение имущества. Об этом ТИА «Острова» рассказали в управлении МВД по Сахалинской области.

Следователи ведут проверку по факту смерти сахалинца в лесу: на него напал медведь 
                 Следственным отделом по Макаровскому району проводится проверка по факту смерти местного жителя. 1 сентября в 13:30 поступило сообщение о том, что в лесном массиве возле села Новое Макаровского района обнаружено тело 70-летнего жителя Макарова, сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.

В Оноре на месте снесенной церкви открыли памятный знак
                 2 сентября в селе Онор Смирныховского района торжественно открыли памятный знак на месте снесенной в советское время церкви. В конце сентября место собираются освятить, также стоят планы по благоустройству территории.

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5 сентября 2017 г., 12:23

В Невельском районе при ДТП пострадали 40-летняя женщина и 5-летняя девочка

За прошедшие сутки в Сахалинской области зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие, в результате которого 2 человека получили телесные повреждения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном управлении МВД.

Так, примерно в 20:30 4 сентября пьяный 57-летний водитель Toyota Caldina двигался в южном направлении по автодороге Невельск - Шебунино. На 16 километре,  по предварительным данным, он не справился с управлением и совершил съезд с проезжей части.

В результате ДТП пассажиры автомобиля - 40-летняя женщина и 5-летняя девочка получили телесные повреждения.

По данному факту проводится проверка.

4 сентября сотрудники ГИБДД на территории Южно-Сахалинска пресекли 6 фактов управления водителями ТС в состоянии опьянения. В отношении 2 водителей возбуждены уголовные дела.

Пресечены 3 факта управления транспортными средствами водителями, не имеющими права на управление ТС.

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Автор: Острова


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13:45   На Чернореченский угольный разрез поступает новейшее оборудование
                 К работе на предприятии «Горняк-1» приступил современный экскаватор с объемом ковша 12 кубометров. До сих пор в разрезе работали только машины с пятикубовым ковшом. Об этом ТИА «Острова» сообщили в компании.

13:37   Дома в центре Южно-Сахалинска остались без электроснабжения
                 Энергетики восстанавливают электроснабжение центральной части Южно-Сахалинска. Оперативно-выездные бригады филиала «Распределительные сети» ведут поиск повреждения на кабельной линии электропередачи. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ПАО «Сахалинэнерго».

12:28   В Южно-Сахалинские автоинспекторы приняли участие в акции «Безопасная дорога в школу» 
                 В первые дни начала нового учебного года автоинспекторы города Южно-Сахалинска ведут активную работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. На нерегулируемых пешеходных переходах вблизи каждой школы несут дежурство инспекторы ГИБДД. Об этом ТИА «Острова» рассказали в управлении МВД по Сахалинской области.

12:23   В Невельском районе при ДТП пострадали 40-летняя женщина и 5-летняя девочка
                 За прошедшие сутки в Сахалинской области зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие, в результате которого 2 человека получили телесные повреждения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном управлении МВД.

12:11   В парашютную секцию сахалинского ЦТВСВ добирают ребят
                 В сахалинском центре технических видов спорта начался новый учебный год. Сегодня в учреждении создано шесть секций, многие из которых уникальны не только для дальневосточного региона, но и для России. Об этом ТИА «Острова» рассказали в спортивном учреждении.

12:06   Невельский бомж заставлял товарища работать и убил
                 В Невельске мужчина без определенного места жительства подозревается в убийстве. Вечером 3 сентября следователям поступило сообщение о том, что в одном из домов по улице Надречной обнаружено тело 34-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений. Об этом ТИА «Острова» сообщили в СУ СК РФ по Сахалинской области.

11:40   Выступления фронтовых бригад пришлись по душе сахалинцам
                 2 сентября, в день окончания Второй мировой войны, праздничные мероприятия прошли не только в Южно-Сахалинске, но и во всех планировочных районах и селах, входящих в состав городского округа.

11:28   Больше тысячи сахалинцев взошли на пик Чехова 
                 3 сентября состоялось общегородское восхождение на пик Чехова, посвященное освобождению южного Сахалина и Курильских островов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональной общественной организации по туризму «Адреналин».

11:14   45 иностранцев изучат в СахГУ русский язык по программе «Здравствуй, Сахалин!» 
                 45 иностранных студентов начали в СахГУ изучение русского языка по программе «Здравствуй, Сахалин!». Учениками школы-интенсива стали студенты из Токийского университета иностранных языков, международного университета Канда, Софийского университета, университета Хоккай Гакуэн, а так же из университетов Саппоро, Кейё, Мейдзи, Васэда, Кобэ, Доккё, Хосей, Ниигата, Чуо, Комазава и Осаки. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе вуза.

11:00   В Корсаковском районе ночью тушили жилой дом и дачу: один пострадавший 
                 В ночь на 4 сентября огнеборцы в Корсаковском районе боролись с пожаром в жилом двухквартирном доме в селе Чапаево по улице Таежной. Первый пожарный расчет прибыл на место через 6 минут после сообщения, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС по Сахалинской области.

10:48   В Костромском отремонтировали школу 
                 Школа в селе Костромском Холмского городского округа приняла учеников после ремонта. Здание возвели более сорока лет назад. В результате капитального ремонта здание образовательного учреждения преобразилось изнутри и снаружи, сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.

10:29   «Единая Россия» запустила учебный центр «Гражданский университет»
                 Партпроект «Единой России» «Гражданский университет», запущенный в 2011 году, преобразован в учебный центр – автономную некоммерческую организацию дополнительного образования Учебный центр «Гражданский университет партии «Единая Россия». 28 августа она зарегистрирована в качестве юридического лица, рассказали ТИА «Острова» в региональном отделении партии.

10:12   В Южно-Сахалинске заработала система 112 
                 В Южно-Сахалинске запущен в опытную эксплуатацию сегмент системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру 112. Теперь жители областного центра могут получить помощь экстренных служб, совершив звонок со стационарного телефона или с мобильного телефона, подключенного к сети «Теле2».

10:01   На Тунайче впервые прошла тренировка на водных лыжах и вейкборде для детей с ограниченными возможностями 
                 На озере Тунайча прошла тренировка на открытой воде на водных лыжах и вейкборде - это эксперимент. В нем впервые принимают участие дети с ограниченными возможностями здоровья, а именно с нарушением опорно-двигательного аппарата и нарушением слуха. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта Сахалинской области.

4 сентября
Следствие: мэр Корсакова задержан при получении 500 000 рублей за покровительство 
                 Следственным управлением глава администрации Корсаковского городского округа подозревается в получении взятки. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении.

В областном центре медпрофилактики провели День открытых дверей
                 4 сентября в областном центре медицинской профилактики провели приём два врача из онкологического диспансера. На профилактический осмотр можно было записаться заранее, этой возможностью воспользовались около 150 человек. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве здравоохранения Сахалинской области.

ВТБ профинансировал сахалинские предприятия на 1,2 миллиарда рублей
                 За 8 месяцев 2017 года офис ВТБ на Сахалине предоставил предприятиям региона финан-сирование в объеме 1,2 миллиарда рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе группы ВТБ в ДФО.

Анивский пенсионер ограбил дачу
                 Вечером 3 августа в отдел МВД России по Анивскому городскому округу поступило заявление о том, что неустановленное лицо проникло в дачный дом и совершило хищение имущества. Об этом ТИА «Острова» рассказали в управлении МВД по Сахалинской области.

Следователи ведут проверку по факту смерти сахалинца в лесу: на него напал медведь 
                 Следственным отделом по Макаровскому району проводится проверка по факту смерти местного жителя. 1 сентября в 13:30 поступило сообщение о том, что в лесном массиве возле села Новое Макаровского района обнаружено тело 70-летнего жителя Макарова, сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.

В Оноре на месте снесенной церкви открыли памятный знак
                 2 сентября в селе Онор Смирныховского района торжественно открыли памятный знак на месте снесенной в советское время церкви. В конце сентября место собираются освятить, также стоят планы по благоустройству территории.

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