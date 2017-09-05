В Южно-Сахалинские автоинспекторы приняли участие в акции «Безопасная дорога в школу»

В первые дни начала нового учебного года автоинспекторы города Южно-Сахалинска ведут активную работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. На нерегулируемых пешеходных переходах вблизи каждой школы несут дежурство инспекторы ГИБДД. Об этом ТИА «Острова» рассказали в управлении МВД по Сахалинской области.

Полицейские напоминают юным пешеходам правила безопасного перехода проезжей части и призывают водителей к соблюдению правил проезда пешеходных переходов. Кроме этого, госавтоинспекторы принимают участие в родительских собраниях, проводимых в образовательных учреждениях, проводят «Уроки безопасности», игры и викторины на знание ПДД для учащихся начальных классов.

Также автоинспекторы областного центра принимают участие в совместных профилактических акциях. Так, специалистами детского клуба «Альтаир» Центра молодежных инициатив была организована акция «Безопасная дорога в школу», которую они провели совместно с инспекторами отдела ГИБДД Южно-Сахалинска.

На пешеходном переходе вблизи двух школ №26 и 6 ростовые куклы «Машинка», «Зебра» и «Светофор» под руководством госавтоинспекторов напоминали учащимся, как правильно переходить проезжую часть дороги. Специалисты «Альтаира» проводили среди детей и подростков викторины на знание дорожных знаков. Все школьники активно участвовали в мероприятии, показывая хорошие знания правил дорожного движения. Каждая викторина и профилактическая беседа заканчивалась фотографией с героями и автоинспекторами.