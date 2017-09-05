5 сентября 2017 г., 13:45

На Чернореченский угольный разрез поступает новейшее оборудование

К работе на предприятии «Горняк-1» приступил современный экскаватор с объемом ковша 12 кубометров. До сих пор в разрезе работали только машины с пятикубовым ковшом. Об этом ТИА «Острова» сообщили в компании.

Машину, которая по размеру чуть выше двухэтажного дома, везли в Смирныховский район по частям, тралами. Собирали на месте с помощью крана. Такая техника позволит добираться до пласта угля гораздо быстрее и достичь серьезных результатов в добыче угля.

Предприятие, которое было на грани банкротства, планирует в 2017 году добыть миллион тонн угля. Еще три года назад Чернореченский разрез с помощью одного старенького экскаватора и штата из десяти сотрудников добывали не больше двадцати тысяч тонн в год. Сейчас штат увеличился до пятисот человек, большинство из которых - жители Сахалинской области, зарплата экскаваторщика - больше ста тысяч рублей, на работе - полный пансион, гостиница, столовая и баня.

Парк техники заменили полностью. Закуплены современные экскаваторы, бульдозеры и самосвалы, машина, которая бурит породу, позволяя закладывать взрывчатку на большую глубину. Работники предприятия «Горняк-1» уверяют, что в кабинах современной техники работать легко и приятно.

Углём с Чернореченского разреза отапливаются почти все котельные Сахалина, Курильские острова и часть Камчатки. Высококачественное топливо, которое охотно покупают требовательные потребители Кореи и Японии. Чтобы довести добычу до миллиона тонн в год, руководство предприятия «Горняк» не экономит на оборудовании.

Для нового экскаватора уже подобрали бригаду классных специалистов, ждут подхода еще трёх самосвалов, которые будут работать в паре с гигантской машиной.

Лицензионный участок «Горняка» в Смирныховском районе - 20 километров. Пока отработано два небольших участка, только разведанных запасов угля здесь - на 15 ближайших лет.