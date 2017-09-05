ВТБ оценивает инвестиционные возможности Сахалинской области

Банк ВТБ и правительство Сахалина готовы расширить горизонты сотрудничества. Об этом шла речь во время деловой встречи губернатора региона Олега Кожемяко с руководителями банка ВТБ. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном правительстве.

Представители правления финансового учреждения прибыли на Сахалин, чтобы на месте оценить инвестиционные возможности островного края. В частности, были затронуты вопросы развития малого и среднего бизнеса и взаимодействия по ряду проектов на территории Сахалина и Курильских островов.

- ВТБ готов сотрудничать в различных отраслях деятельности, поддерживать малое и среднее предпринимательство. Возможно участие банка в финансировании системообразующих предприятий региона, в крупных инвестиционных проектах. Предлагаем также совместную работу с министерством экономического развития и агентством по привлечению инвестиций по анализу и финансированию реализуемых в области проектов, - рассказал Денис Бортников - заместитель президента - председателя правления банка ВТБ.

Стороны затронули ряд вопросов взаимодействия группы ВТБ с различными предприятиями и организациями области, включая обслуживание владельцев малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Губернатор Олег Кожемяко выразил надежду, что финансовая деятельность банка в регионе будет способствовать развитию экономики островного края. И предложил активнее принимать участие в кредитовании жилищного строительства в регионе.

- Совместная работа банка и правительства должна быть сосредоточена на решении приоритетных задач социально-экономического развития региона, укреплении финансового и промышленного потенциала области. Одна из приоритетных задач на сегодня - обеспечение жильем сахалинцев и курильчан. Темпы строительства жилья для различных категорий граждан будет расти, в том числе и при участии бизнеса. И сегодня вы можете смело предлагать пакет услуг по кредитованию жилищного строительства сахалинским застройщикам. Будьте активнее, а мы, в свою очередь, будем готовы рассмотреть и поддержать ваши инициативы, - отметил, подводя итоги встречи, Олег Кожемяко.