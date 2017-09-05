5 сентября 2017 г., 15:10

В Поронайске уволили чиновника администрации из-за утраты доверия

За непредоставление сведений о доходах должностное лицо администрации муниципального образования «Поронайский городской округ» уволено в связи с утратой доверия. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.

Поронайская городская прокуратура провела проверку исполнения антикоррупционного законодательства, в том числе обязательств, возложенных на должностных лиц государственных и муниципальных органов.

Установлено, что начальник управления образования в нарушение законодательства не представил сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, как своих, так и супруги и несовершеннолетнего ребёнка.

В связи с этим, прокуратурой внесено представление мэру муниципального образования.

По результатам его рассмотрения, указанное должностное лицо уволено в связи с утратой доверия.